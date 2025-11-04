【新商品情報】スイス発プレミアム歯ブラシ「クラプロックス」から「クラプロックス CTC202 舌ブラシ ダブル ブリスターパック」が登場

株式会社クラデンジャパン

世界90カ国以上で支持されているスイス発のプレミアムオーラルケアブランド「クラプロックス」を販売する株式会社クラデンジャパン（東京都台東区小島2-18-15 代表取締役：池亀 友）から、「クラプロックス CTC202 舌ブラシ ダブル ブリスターパック」の新商品を2025年11月4日(火)よりオンラインショップにて発売、またメーカー出荷を開始いたします。

希望小売価格：各 880円(税込)

口臭の原因となる舌の汚れ（舌苔）を取り除き口腔内を清潔に保つのに役立つ、クラプロックス 舌ブラシダブルがブリスターパックで登場。

CTC202の特長であるダブルブレードが見やすく、ご購入後の取り出しも簡単なパッケージにリフレッシュいたします。

お好きなカラーのCTC202で、毎日のオーラルケアの仕上げにお役立ていただけます。

CTC202はブラシと持ち手が一体型で力加減の調整がしやすい構造です。CTC202のダブルブレードが、一掻きでより多くの舌の汚れを物理的に除去します。舌の奥から手前に、中央・左・右1回ずつ、軽い力で掻き出すだけの簡単な使用方法です。使用後は水洗いするだけでかんたんに汚れが落とせて、繰り返しご使用いただけます。

■商品情報：

製品名：クラプロックス CTC202 舌ブラシ ダブル ブリスターパック

商品コード：4580585926415

販売形態：ブリスターパック

ブラシ形状：ダブル

柄の長さ：132mm

■クラプロックスについて

クラプロックスは、1972年にスイスで生まれ、現在では世界90カ国で愛されているプレミアムオーラルケアブランドです。

とびきりカラフルで、高品質のブラシを使った家庭でのセルフケアを大切にしたい人のための

やさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。

「better health for you

笑顔で歯みがき クラプロックス」

クラデンジャパンについて

株式会社クラデンジャパンは、 スイス ルツェルンに本社を置くクラデンAG社の日本法人です。

■クラデンジャパン会社概要

https://www.curaden.co.jp/

■クラプロックスオンラインストア

http://www.curaprox.shop/