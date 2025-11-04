GARDEN HOUSE クリスマス限定のスペシャリテ　クラシックな製法で仕上げる3種のシュトレン・クリスマスクッキー缶が登場

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）が運営する、ベーカリーブランドGARDEN HOUSE CRAFTS（以下、「GHC」）は、2025年11月28日（金）クリスマス限定のスペシャリテ3種のクリスマスシュトレンの販売を開始します。マジパンを使ったクラシックな製法で仕上げた、プレーン、マロンショコラ、いちじくとロイヤルミルクティーは、GARDEN HOUSE 系列店舗や、ECでお買い求めいただけます。また、姉妹店のGH COOKIES.からは、GHクリスマス缶が登場します。国産小麦を使用した全6種のクッキーやメレンゲは、味わいはもちろんのこと、クリスマスらしく見た目も華やかに仕上げました。

こだわりの素材と製法で作るクリスマスシュトレン

GHCのシグネチャーであるカンパーニュや多くのパンにも用いられるルヴァン種をはじめ、2種の酵母を使用し、キタノカオリなど北海道産の小麦を3種類ブレンドすることで、生地本来の味わいに奥行きを出しています。生地内の空気量を多く含ませるために発酵時間を調整し、焼成温度や時間なども見直すことで硬くなりすぎず、パウンドケーキのような「軽やかでありながら、中はしっとり」とした食感や口どけをお楽しみいただけます。また、クラシックな製法であるマジパンを生地に練り込むことでアーモンドのコクをより感じていただける仕上がりです。

サイズ：2～4名分 （W:80mm×D:150mm×H:45mm） 価格：2,500円（税込）スパイス香る「シュトレン プレーン」

ラトビア産クランベリー、マスカットレーズン、レモンピール、ローストしたクルミとピスタチオを、ラム酒で1か月以上じっくりと丁寧に漬け込み、生地いっぱいに練り込み風味豊かに仕上げました。シュトレンの本場ドイツ伝統のクラシックな製法をベースに手作りしています。クランベリーの鮮やかな酸味と、オールスパイスのスモーキーさ、シナモンの華やかな甘さ、またそこに爽やかなカルダモンをプラスすることでスパイスの織りなす奥深い香りが口いっぱいに広がります。彩り豊かなフルーツが、クリスマスシーズンを美味しく華やかに彩ります。白ワインや浅煎りのコーヒーと相性ピッタリです。

サイズ：2～4名分 （W:80mm×D:150mm×H:45mm）価格：2,900円（税込）オレンジの香りとマロンのコクが広がる「シュトレン マロンショコラ」

栗やオレンジピール、マスカットレーズン、ローストしたアーモンドとヘーゼルナッツを、グランマルニエで1か月以上漬け込み、カカオパウダーとチョコレートを贅沢に使ったビターな生地に練り込みました。オランジェットを思わせる爽やかな香りの奥にはマロンの濃厚なコクが広がります。ナッツの香ばしさ、クローブのスモーキーさ、シナモンの甘さが重なり合う、大人のための華やかな味わいです。深煎りのコーヒーやウイスキーとぜひ合わせてお楽しみください。

サイズ：2～4名分 （W:80mm×D:150mm×H:45mm） 価格：2,700円（税込）紅茶の香りと果実味あふれる「シュトレン いちじくとロイヤルミルクティー」

スリランカ産アールグレイ茶葉を二度煮出し、さらに粉末にして練り込んだ生地にブランデーでマリネしたいちじく、マスカットレーズン、ローストしたクルミを合わせました。 口いっぱいに広がる紅茶の香りと、いちじくの上品な甘さが感じられるリッチな味わいです。あえてスパイスを使わず、フルーティで華やかな味わい。シンプルに楽しめ、果実味の溢れる大人のためのシュトレンです。ロゼやアールグレイと合わせてご賞味ください。

ECサイト :https://ghghgh.jp/blogs/news/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B

GH クリスマス缶 価格：3,024円(税込)（左上）ラズベリーのサムプリントクッキー（上中央）抹茶のツリークッキー（左上）コーヒーシナモンメレンゲ（左下）コーヒーシナモンメレンゲ （下中央）ピーカンナッツキャラメルのショートブレッド （右下）ココアチャンククッキー国産小麦を使った6種のクッキー

国産小麦を使用した様々な食感のスペシャルなクッキーをご用意しました。GH COOKIES.創業当時から人気のスパイシーなカルダモンサブレをはじめ、抹茶フレーバーのクッキーも新登場します。クリスマスツリーや星形など見た目の可愛いクッキーをたっぷりと詰め込みました。

【シュトレンの購入について】

販売期間

2025年11月28日（金）～

※一部店舗により、販売開始が遅れる可能性がございます。





店頭販売

GARDEN HOUSE CRAFTS / GARDEN HOUSE KAMAKURA / GARDEN HOUSE SHINJUKU

GARDEN HOUSE MINATOMIRAI / GARDEN HOUSE HIROSHIMA

GARDEN HOUSE TAKANAWA / GARDEN HOUSE COFFEE / GH COOKIES.

BIRD HOTEL - THE TABLE- / Pangaea Cafe & Bar





【クリスマス缶の購入について】

販売期間

2025年11月28日（金）～



販売店舗

GH COOKIES.



以上



GARDEN HOUSE CRAFTSについて

レストランGARDEN HOUSEが手がけるベーカリー。厳選した小麦と自家製酵母で焼き上げたパンが毎日30種類以上店頭に並びます。“Season-inspired” （旬）と “Fine-Crafts”（手作り）をコンセプトとするGAREDN HOUSEらしい、季節の食材を大胆に使用した総菜パンやクロック、塩バターメロンパンやクリームパンなど親しみやすい焼きたてパンをお楽しみいただけます。

https://ghghgh.jp/blogs/shoplist/garden-house-crafts-daikanyama





株式会社GREENINGについて

「CULTURE SCAPING」～世界に誇れる日本の文化的な景色を創る。～をキーワードに、国内外の文化を軸にビジネスを展開する”CULTURE DESIGN LAB”。日本の観光立国化を見据え、カルチャープレナーとしての地位を確立することを目指し、商業施設や飲食店のプロデュースから運営、様々なブランドやカルチャー領域のPR・プロモーションをプロデュースしています。

URL ：https://greening.co.jp/









