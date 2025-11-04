「憧れの別荘」が資産になる時代。マネーフォワードホーム主催フェアで別荘所有の新常識を提案
ココザス株式会社（以下、当社）は、2025年10月18日（土）にザ・プリンス パークタワー東京東京で開催された「お金のEXPO 2025」に出展しました。
本イベントでは、革新的な別荘投資サービス「COCO VILLA Owners」の魅力を発信するブースを展開し、「資産形成×別荘活用」という新しい運用モデルを来場者の皆様へ幅広くご紹介しました。
多くのお客様にお越しいただき、別荘投資に関する活発な情報交換が行われ、投資経験者層から高い関心を集める結果となりました。
■ 代表取締役CEO・安藤義人が登壇、「別荘利用×安定収入×節税効果」をテーマにした別荘投資セミナーを実施
日時 ：2025年10月18日（土）17:10 - 17:40
タイトル：実質利回り10％も目指す別荘投資 別荘利用×安定収入×節税効果の新しいカタチ
講師 ：ココザス株式会社 代表取締役 CEO 安藤 義人
・概要
全国の別荘を使いながら実質利回り10％が目指せる資産運用×別荘利用の新しい仕組みを提供。軽井沢、伊豆、那須などの別荘地を中心とした全国のエリアを利用でき、稼働状況によって高い収益も得られる。さらに高い節税効果も得ながら資産として売却も可能な新しい別荘投資を紹介します。
■ ブース展示では「COCO VILLA」割引券が当たる抽選企画を開催
当日のブースでは、1日1組限定のプライベート貸別荘「COCO VILLA」を所有できる、新しい別荘所有「COCO VILLA Owners」をご紹介しました。
また、ご来場者向けには「COCO VILLA」の割引券が当たる抽選企画もご用意し、多くの方々にご参加いただきました。
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
■ 新しい別荘投資COCO VILLA Ownersとは？
従来の別荘とは異なり、複数のオーナーで共同所有するモデルにより少額で別荘を所有することが可能なモデルです（特許出願中）
さらに、別荘に泊まれるだけではなく、オーナー様が使用しない日は民泊やバケーションレンタルとして貸し出しを行うため保有物件の稼動状況によって収益も得ることができ、資産として先々で売却や減価償却による節税効果もございます。
集客、予約管理、清掃など日々の旅館業のオペレーションや物件のメンテナンスは全て当社で対応するため、オーナーの方は手間なく別荘を所有することができます。
ただの消費で終わらず、資産運用スキームとして運用する新しい別荘所有がCOCO VILLA Ownersです。
COCO VILLAは宿泊料金を支払っての宿泊も可能なため、オーナーにならなくともCOCO VILLAの貸別荘を宿泊体験できます。
・COCO VILLA宿泊予約サイト
http://coco-villa.jp/
■ お金のEXPO 2025の概要
主催 ：マネーフォワードホーム株式会社
日時 ：2025年10月18日（土） 9:00～19:00
会場 ：ザ・プリンス パークタワー東京
参加費 ：無料（一部有料コンテンツ有り）
URL ：https://event.moneyforward.com/expo/2025
■ ココザス株式会社について
ココザス株式会社は、東京都港区に本社を置く、ライフデザイン事業を主とする企業です。お客様のライフプランをサポートするため、資産形成・転職支援・住宅関係を中心に幅広いサービスを提供しています。資産形成事業においては、中立的な立場からライフプランニング・保険の見直し・資産の見直し・各商品の説明など、お客様にとってベストな提案を行います。
■ ココザス株式会社 会社概要
社名 ：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）
代表者名：代表取締役 CEO 安藤義人
事業内容：個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅関係)、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「COCO VILLA sauna」の運営
設立 ：2016年7月11日
所在地 ：東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F
公式HP ：https://cocozas.jp/
■ COCO VILLAの関連リンク
公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/
COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/
公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/
公式YouTube ：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing
COCO VILLA sauna ：https://coco-villa-sauna.com/
■ 本件に関するお問い合わせ先
会社名：ココザス株式会社
所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F
担当 ：薗部（そのべ）
メール：info@cocozas.jp