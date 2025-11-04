New Innovations、SB C&S株式会社とAIを活用したクラウド図面管理システム「図面バンク」のディストリビューター契約を締結

株式会社New Innovations

株式会社New Innovations（本社：東京都江東区、代表取締役：中尾 渓人、山田 奨、以下「New Innovations」）は、SB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）と、製造業の知を継承するAI図面管理「図面バンク」のディストリビューター契約を締結しました。

本契約により、New Innovations はSB C&Sが保有する全国約15,000社の販売ネットワークによって、より多くの企業へ「図面バンク」を提供することが可能となります。

◼️背景と目的

日本の製造業は、GDPの約20％を占める基幹産業でありながら、近年、労働生産性の低下が課題となっています。製造業における見積もり作成や部品の加工過程では、「類似の過去図面を探して参照する」といったニーズが高い一方、多くの製造業者が膨大な書類を管理する手間や過去の図面を探す時間に悩まされているのが現状です。このような課題を解決し、労働生産性を高め、競争力を強化するためには、業務効率化ツールの導入が必要不可欠です。

こうした背景を受け、New Innovations は製造業向けのクラウド図面管理システム「図面バンク」を提供しています。「図面バンク」は、図面と関連書類を紐づけて一元管理し、AIを活用することで何千枚もある過去の図面から類似形状を即座に検索し、図面を探す手間と人件費を4割削減※することが可能です。

※New Innovations 調べ

今回、全国約15,000社の販売ネットワークを持つSB C&Sとの提携を通じて、New Innovations は「図面バンク」の普及を加速し、製造業全体の業務効率化と生産性向上を実現するため、より多くの企業へサービスを提供してまいります。

◼️図面バンクとは

New Innovations の取引先である製造業の皆さまの声を受けてリリースした製造業向けのクラウド図面管理システムです。

製造業における見積もり作成や部品の加工過程には「類似の過去図面を探し、参照する」ことへのニーズが高い一方、事業者は膨大な書類の管理に課題を抱えています。「図面バンク」は図面と関連書類（見積書、各種技術文書、CAD・CAMファイルなど）を紐づけてクラウドに保存・管理し、AIを活用することで何千、何万枚もある過去の図面から類似形状を即座に検索が可能です。これにより、特定の担当者に依存せず、必要な情報や過去のデータへのアクセスが可能となり、業務効率化が期待できることから、図面を探す手間と人件費の4割削減※を実現します。

ソフトウェアのインストールは必要なく、パソコンやタブレットのブラウザから簡単にご利用可能で、月額4.8万円（税別）から提供しています。

サービスサイト：https://zumen-bank.com/

サービス紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=rfimkNsST2I

◼️SB C&S株式会社 概要

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

会社HP：https://cas.softbank.jp/

◼️代表取締役プロフィール

代表取締役 Co-CEO 兼 CTO

中尾 渓人（Keito Nakao）

1999年、和歌山県生まれ。14歳で『RoboCup Junior』世界大会にて入賞。15歳から開始したシステム開発事業で取引先が300を超えたことをきっかけに、高校在学中の2018年に株式会社New Innovations を設立。「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」選出。

代表取締役 Co-CEO

山田 奨（Tsutomu Yamada）

2社を創業後、ソフトバンクグループ傘下のAI・DeepTech特化ファンドDEEPCOREにて、AI・Robotics・IoT領域のスタートアップ支援に従事。New Innovations にて取締役 COO、取締役 COO 兼 CFOを経て、代表取締役 Co-CEO（現任）を務める。

◼️採用情報

New Innovations は上場企業役員経験者、外資コンサルティングファーム出身者、ユニコーンスタートアップの経営メンバー、部長クラスの経験者、人型ロボットをはじめ様々な開発に携わってきたシニアエンジニア、幼少期からロボット製作に携わり国内外のロボットコンテストで優勝した若手人材まで、幅広いメンバーが活躍しているビジネス・開発組織です。現在、OMO領域における事業を推進する事業企画、開発エンジニア、コーポレート人材を積極採用しています。

詳細は以下をご覧ください。

https://hrmos.co/pages/newinov/jobs

◼️New Innovations について

「人類を前に進め、人々を幸せにする」を理念に掲げ、OMO（オンラインとオフラインの融合）を主軸とする事業を展開しています。コンサルティングから開発・事業展開までワンストップで支援。AIやクラウド、オンライン制御などのコア技術を駆使し、省力・自動化を軸にしたハードウェア製造とソフトウェア構築を行います。自社プロダクトとしてスマートコーヒースタンド「root C」を運営。2024年にかき氷の全自動調理ロボット「Kakigori Maker」、2025年にハンバーガーの全自動調理ロボット「Burger Cooker」をリリース。また、製造業の知を継承するAI図面管理「図面バンク」を開発・提供。ロボティクスを通じた付加価値創造により、あらゆる業界における生産性向上や事業構造の変革、顧客体験の向上を実現し、企業の収益増加、そして産業の発展に貢献します。

【会社概要】

人類を前に進め、人々を幸せにする

会社名 ：株式会社New Innovations

代表取締役：中尾 渓人、山田 奨

資本金 ：28億400万円（準備金含む）

設立 ：2018年1月

事業内容 ：OMOソリューションやスマートコーヒースタンド「root C」、製造業の知を継承するAI図面管理「図面バンク」の提供

本店 ：東京都江東区豊洲6-4-34 メブクス豊洲10F

URL ：https://newinov.com/