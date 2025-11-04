らんまたちが放置の世界へ！『放置少女』x TVアニメ『らんま1/2』コラボ本日より開始！iPhone 17や、総額20万のアマギフなど豪華賞品が当たるXキャンペーンもスタート！

C4 Connect株式会社

C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPGゲーム『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリ及びブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、大人気TVアニメ『らんま1/2』とのコラボレーションを本日11月4日（火）より開始したことをお知らせいたします。

大人気TVアニメ『らんま1/2』とのコラボレーションが実現！

主人公の「らんま」はもちろん、「天道あかね」や「シャンプー」といったお馴染みのキャラクターたちが、放置少女オリジナル衣装を身にまとい、コラボ限定ボイス付きで登場します。

さらに、今回のコラボを記念した期間限定イベントも多数開催！この機会でしか手に入らない豪華報酬が盛りだくさんですので、どうぞお見逃しなく！

■らんま1/2 異世界疾走！？「修行」と「ドタバタ」が詰まった放置劇、ついに開幕！

『放置少女』の世界に突如現れたらんまたちが、個性豊かな副将たちとドタバタな修行を繰り広げます。軽快なテンポ感とコミカルなやり取りは必見！懐かしさと新鮮さが同居する、特別なドタバタ修行劇をご堪能いただけます。

■MR副将「シャンプー」が無料で獲得できる注目イベント「鈴の少女」を開催！

本コラボ最大の注目ポイントとして、コラボイベント「鈴の少女」に参加することでMR副将「シャンプー」(CV: 佐久間レイ) が無料で獲得できます。

『放置少女』史上初となる無料で獲得可能なMRコラボキャラクター「シャンプー」。ぜひこの機会にチェックしてみてください！

～イベント詳細～

開催期間中に次々と出されるお題をクリアすれば、ご褒美も盛りだくさん！MR副将のシャンプーはもちろん、覚醒丹や少女の返礼といったお馴染みのアイテムを根こそぎゲットするチャンス！

開催期間：11月4日（火）12:00～12月4日（木）23:59



※詳細な内容はゲーム内にてご確認ください。

■楽しいミニゲームや報酬が盛りだくさん！

ログインするだけでアイテムがもらえるログインイベント『異世界遊行』や楽しいミニゲームが登場！今すぐログインして、報酬をゲットしよう！



※詳細は添付画像またはゲーム内にてご確認ください。

■【公式Xキャンペーン-その１.】「らんまの中華診断」キャンペーン開催中！

コラボを記念して公式Xにて、「らんまの中華診断」キャンペーンを実施！

キャンペーンポストの下に表示されているキャラクターアイコンをタップして投稿すると、そのキャラがあなたにぴったりな一品を届けてくれます。

最初の3回は必ずアプリ版ギフトコードゲット！レアな料理ほどもらえる報酬も豪華に！iPhone17やAmazonギフトコードなど豪華賞品が当たるチャンス！

賞品：iPhone 17 × 5 名様、Amazonギフトコード2,000 円分 × 100 名様 など

応募締切：～11月17日 23:59まで

https://x.com/houchishoujo/status/1985542989956202910

※詳細な内容は公式Xをご確認ください。

■【公式Xキャンペーン-その２.】声優直筆サイン色紙など豪華賞品が当たる「コラボPV公開記念 3日連続プレゼントキャンペーン」開催中！

コラボPV公開を記念して、公式Xにて林原めぐみさん（らんま役）、日高のり子さん（天道あかね役）、佐久間レイさん（シャンプー役）の直筆サイン色紙など豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施！

公式Xをフォローし、該当ポストをリポストするだけで参加完了！この機会、見逃すな！



１.放置少女xらんま1/2 コラボPV公開記念 3日連続プレゼントキャンペーン 1日目

https://x.com/houchishoujo/status/1984470452664729991

２.放置少女xらんま1/2 コラボPV公開記念 3日連続プレゼントキャンペーン 2日目

https://x.com/houchishoujo/status/1984832841709207978

３.放置少女xらんま1/2 コラボPV公開記念 3日連続プレゼントキャンペーン 3日目

https://x.com/houchishoujo/status/1985195228530172216



らんまたちが『放置少女』の世界に！修行あり、戦いありのドタバタコラボをお見逃しなく！

特設サイトはこちら：https://houchishoujo-ranma.c4connect.co.jp/

TVアニメ「らんま1/2」とは

「うる星やつら」「めぞん一刻」「犬夜叉」「境界の RINNE」「MAO」などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画「らんま1/2」が完全新作的アニメ化！

本作「らんま1/2」は「週刊少年サンデー」1987 年 36 号～1996 年 12 号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作です。物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まります。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした…。

乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっています。



TV アニメ「らんま1/2」 権利表記

■和文表記：

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

『放置少女』とは

絆を紡いで物語を進めよう！

遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。

乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！

さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。

細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。



さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。

『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、

パソコン等の大画面で気軽にプレイ！



強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！

さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！

