“ありがとう”の感謝を込めてアクアクララ「25周年キャンペーン」開催

写真拡大

アクアクララ株式会社

水を通じて“生活”“環境”“健康”の創造を目指すアクアクララ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井靖之)は、「くらし満たす、たしかなお水」をお届けするために2000年のアクアクララブランドの誕生から、宅配水事業のリーディングカンパニーとしてお水にこだわり続けて25周年を迎えました。日頃の感謝を込めて、「25周年キャンペーン」を開催いたします。




2025年11月4日（火）から2026年2月2日（月）まで、アクアクララに新規ご入会いただくと抽選で250名様にソーダストリーム株式会社（所在地:東京都港区、代表: デイビッド・カッツ）の「ソーダストリーム ガイア」とアクアクララの「オリジナルペアグラス」をセットにしてプレゼントいたします。


■新規入会キャンペーン

・初回無料特典について


もれなく全員に！２つの初回無料特典でおトクにスタート


特典１：　設置月のウォーターサーバーあんしんサポート料が無料


特典２：　お水のボトル2本（24Ｌ）がついてくる




・キャンペーンについて


抽選で250名様に！「ソーダストリーム ガイア」と「オリジナルペアグラス」をセットにしてプレゼント


名称：　25周年キャンペーン


期間：　2025年11月4日（火）～2026年2月2日（月）


景品：　「ソーダストリーム ガイア」と「オリジナルペアグラス」のセット


キャンペーンサイト：　https://www.aquaclara.co.jp/cmp/


■25周年記念特設サイト

ありがとうの気持ちを込めて、これかもずっと。特設サイトにてアクアクララの歩みや25周年記念企画をご紹介いたします。ぜひ、ご覧ください。


25周年記念特設サイト：　https://www.aquaclara.co.jp/25th/


■アクアクララ会員限定！ほっとHotキャンペーンも開催中

抽選で5,000名様に！「アクアクララオリジナルグッズ」と「味の素商品」をセットにしてプレゼント


名称：　第20弾 ほっとHotキャンペーン ―くらし満たす、おいしい食卓―


期間：　2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）


景品：　「オリジナルペアグラス」と「味の素商品」のセット


キャンペーンサイト：　https://www.aquaclara.co.jp/hot/



アクアクララは、これからもより一層お客様にご満足いただける商品作りを目指し、サービスと品質の向上に努めてまいります。


【アクアクララのご紹介】


全国各地の優良地場企業と契約し、高純度デザインウォーターの製造から販売、宅配に至るまでを一貫して行う事業をフランチャイズ展開。オフィスや家庭向け専用ウォーターサーバーの業界大手となっている。


□所在地：東京都港区港南1-6-31　品川東急ビル4階


□代表取締役社長：藤井靖之


□事業内容：清涼飲料水製造・宅配事業、清涼飲料水宅配フランチャイズ本部事業


https://www.aquaclara.co.jp/