“ありがとう”の感謝を込めてアクアクララ「25周年キャンペーン」開催

アクアクララ株式会社

水を通じて“生活”“環境”“健康”の創造を目指すアクアクララ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井靖之)は、「くらし満たす、たしかなお水」をお届けするために2000年のアクアクララブランドの誕生から、宅配水事業のリーディングカンパニーとしてお水にこだわり続けて25周年を迎えました。日頃の感謝を込めて、「25周年キャンペーン」を開催いたします。

2025年11月4日（火）から2026年2月2日（月）まで、アクアクララに新規ご入会いただくと抽選で250名様にソーダストリーム株式会社（所在地:東京都港区、代表: デイビッド・カッツ）の「ソーダストリーム ガイア」とアクアクララの「オリジナルペアグラス」をセットにしてプレゼントいたします。

■新規入会キャンペーン

・初回無料特典について

もれなく全員に！２つの初回無料特典でおトクにスタート

特典１： 設置月のウォーターサーバーあんしんサポート料が無料

特典２： お水のボトル2本（24Ｌ）がついてくる

・キャンペーンについて

抽選で250名様に！「ソーダストリーム ガイア」と「オリジナルペアグラス」をセットにしてプレゼント

名称： 25周年キャンペーン

期間： 2025年11月4日（火）～2026年2月2日（月）

景品： 「ソーダストリーム ガイア」と「オリジナルペアグラス」のセット

キャンペーンサイト： https://www.aquaclara.co.jp/cmp/

■25周年記念特設サイト

ありがとうの気持ちを込めて、これかもずっと。特設サイトにてアクアクララの歩みや25周年記念企画をご紹介いたします。ぜひ、ご覧ください。

25周年記念特設サイト： https://www.aquaclara.co.jp/25th/

■アクアクララ会員限定！ほっとHotキャンペーンも開催中

抽選で5,000名様に！「アクアクララオリジナルグッズ」と「味の素商品」をセットにしてプレゼント

名称： 第20弾 ほっとHotキャンペーン ―くらし満たす、おいしい食卓―

期間： 2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

景品： 「オリジナルペアグラス」と「味の素商品」のセット

キャンペーンサイト： https://www.aquaclara.co.jp/hot/

アクアクララは、これからもより一層お客様にご満足いただける商品作りを目指し、サービスと品質の向上に努めてまいります。

【アクアクララのご紹介】

全国各地の優良地場企業と契約し、高純度デザインウォーターの製造から販売、宅配に至るまでを一貫して行う事業をフランチャイズ展開。オフィスや家庭向け専用ウォーターサーバーの業界大手となっている。

□所在地：東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル4階

□代表取締役社長：藤井靖之

□事業内容：清涼飲料水製造・宅配事業、清涼飲料水宅配フランチャイズ本部事業

https://www.aquaclara.co.jp/