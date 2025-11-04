セルプロモート、ITフリーランス支援サービスを「MyConsul （マイコンサル）」ヘリニューアル

セルプロモート株式会社

IT人材の地位向上を目指し「IT×人材」をキーワードに事業を展開するセルプロモート株式会社（代表取締役：林 亮太、本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、ITフリーランス向けエージェントサービス「セルプロフリーランス」を、「MyConsul（マイコンサル）」へ名称変更し、サービス内容をリニューアルしたことをお知らせします。

■「MyConsul」について

「MyConsul」は、ITフリーランス向けに、システム開発やコンサルティングを中心とした案件紹介から契約支援、キャリア相談までを一貫して提供するサービスです。当社営業が最適な案件を提案し、契約面の条件交渉や煩雑な事務手続きをサポートします。契約中のITフリーランスの希望をもとに、業務のフォローアップや長期的なキャリア形成を支援することで、安心して働ける環境を提供します。

■リニューアルの背景

当社はこれまで「セルプロフリーランス」として案件紹介を中心に実務的なサポートを行ってまいりましたが、契約単位での関係性に留まり、ITフリーランス一人ひとりに深く寄り添う機会が限られていました。当社が目指すのは、案件紹介にとどまらず、働き方やキャリア形成、生活設計まで包括的に相談できるパートナーとなることです。この想いを体現するため、「自分だけのコンサルタント」という意味を込めて「MyConsul」へと名称を変更しました。

▼「MyConsul」サービスサイトはこちら

https://service.cellpromote.biz/myconsul

■リニューアル内容

今回のリニューアルでは「自分だけのコンサルタント」というコンセプトを実現するため、一人ひとりに寄り添うための体制も構築しました。その中核となるのが『キャリア選択型雇用制度』です。「MyConsul」経由で半年以上稼働したフリーランスは面接1回で当社の正社員へ転換可能で、正社員からフリーランスへの再転換にも対応します。さらに、報酬制度も拡充し、プロジェクト参画時には5万円を支給するほか、半年ごとの継続稼働ボーナス（最大50万円）、友人・知人の紹介報酬（最大20万円）、初回企業面談でのAmazonギフト券2千円分など、複数のインセンティブの支給を開始します。

サポート体制では、ITフリーランスが抱えやすい孤独感を解消するため、毎月オンラインでの共有会や隔月の懇親会を実施し、最新案件情報の共有やフリーランス同士の交流の場を設けます。正社員待遇には社宅制度、企業型確定拠出年金、年間6万円までの学習支援などを用意し、ライフステージやキャリア志向に応じた柔軟な働き方を支援します。

当社は、今後も「MyConsul」を通じてITフリーランスと企業双方にとってさらに納得度の高いマッチングの実現を目指します。福利厚生サービスもさらに拡充し、ITフリーランスが安心して長期的に活躍できる環境づくりを行います。

●セルプロモート 概要

セルプロモートは「IT」と「人材」をキーワードに、他社とは異なる独自のアプローチから社会に多様な価値を提供することを目指しています。挑戦を歓迎する環境をつくり、常に時代の変化を先読みしながら、IT人材が主役となる新時代を切り開きます。社会の持続的な発展と成長には、まだ世間に知られていない高いポテンシャルを秘めた人材や企業を見いだし、プロモートすることが不可欠です。セルプロモートは、次世代を担う人々と共に歩み、新たな時代を築くことで、社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：セルプロモート株式会社

代表者 ：代表取締役 林 亮太

URL ：https://cellpromote.biz/

設立 ：2019年1月

資本金 ：5,500万円（2025年10月現在）

所在地 ：東京都新宿区新宿1-9-1 第2タケビル3階

事業内容：SIソリューション事業、DXコンサルティング事業