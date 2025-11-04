NYC株式会社による株式会社ワールドパフォーマンスサービスへの投資実行のお知らせ

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中塚庸仁、以下「NYC」）は、2025年10月20日付で、アメリカ車のパーツ販売を行う株式会社ワールドパフォーマンスサービス（本社：新潟県長岡市、代表取締役：関広志、以下「ワールドパフォーマンスサービス」）の全株式を取得し、投資を実行しましたのでお知らせいたします。NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ中小企業専門の投資会社であり、本件は中小企業として16社目、全体で22社への投資を実行しています。

ワールドパフォーマンスサービスは、アメリカ車に特化した自動車パーツ販売事業を展開しています。海外から幅広いアメ車パーツを輸入し、国内のアメ車ユーザーや自動車整備工場へ供給しており、その豊富な品揃えは国内最大級を誇ります。創業以来、同市場において国内トップクラスの販売シェアを確立し、安定的な成長を続けてまいりました。しかしながら、今後の更なる発展・事業継続のためには次期経営体制の構築が必要と考え、NYCによる事業承継を決断されました。

NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ優良中小企業を対象に投資を行う投資会社です。NYCはファンドではなく、自己資金で投資を行うため、投資家の意向やリターンの分配に縛られず、自由度の高い支援が行えます。投資先企業の意向を反映した支援計画を提案し、よりよい形での事業承継を目指しています。

今後、NYCはワールドパフォーマンスサービスの更なる企業価値向上のため、経営体制の強化等、様々な経営支援を行ってまいります。

【投資先紹介（一部）】

https://nycinc.jp/group/

【ワールドパフォーマンスサービス概要】

会社名 ：株式会社ワールドパフォーマンスサービス

代表者 ：関広志

所在地 ：新潟県長岡市宮関4丁目9-12

事業内容：アメリカ車の部品販売

設立 ： 2004年6月

会社ＨＰ：http://www.wps-speed.com/

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業

設立 ：2022年3月

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)