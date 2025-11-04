営業の再現性をAIで実現する新会社「VALTIC（ヴァルティック）」を創業。第1弾プロダクト「SalesBlade」提供開始、営業知 × AIで“成果の仕組み化”を推進

株式会社VALTIC

株式会社VALTIC（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：鍋島慎吾）は、営業の再現性をAIで実現する新会社として創業いたしました。（公式サイト https://valtic.co.jp ）

同時に、営業現場の「経験」や「感覚」を「再現性」に変える実践型AI営業支援プラットフォーム「SalesBlade（セールスブレイド）」を提供開始いたします。

さらに、営業の基本設計から成果創出までプロセス構築を通じ、営業組織全体の「成果の仕組み化」をパートナーとして推進する伴走型営業支援サービス等も展開いたします。

■営業の現場に根づく課題

営業の現場では、長年にわたり次のような課題が指摘されています。

- 育成に時間がかかり、成果の再現性が低い。- 属人化したノウハウが共有されず、ナレッジが蓄積されない- ツールを導入してもリード数は増えるが、受注に結びつかない

こうした“営業の非効率”は、経験や勘に依存した属人的な営業スタイルに起因しています。

VALTICは、代表・鍋島によるキーエンスで19年間培った営業組織づくりの知見とAIによる分析技術を融合し、営業プロセスを再現可能な“型”として定義。誰もが最短で成果を出せる営業環境を実現します。

■会社設立の背景とミッション

VALTICは「人や企業の想いが、まっすぐに届く未来を。」をミッションに創業。

社名は VALUE（価値）＋ TACTIC（戦術） の造語で、価値を届ける営業の本質と、それを再現する戦術を両立させるという思想を表しています。

代表の鍋島は、キーエンスにて19年間、営業組織の構築・育成・統括に従事。トップセールスから営業統括マネージャーまでを歴任し、「成果を再現させる仕組み」を現場レベルで体系化してきました。

その現場知にAIを組み合わせることで、単なる効率化ではなく、“人とAIが融合する営業組織”を実現するため、VALTICを設立しました。

■VALTICの強み：「現場知 × AI」で最強の仕組み化を実現

AIの活用だけでは、営業の本質的な課題は解決できません。VALTICの強みは、キーエンスで長年培った再現性のある営業設計とナレッジ構築の思想を基盤に、AIを活かして「成果を出すための仕組み化」を実現できる点にあります。AIが得意とするデータ分析力と、現場知が持つ“理にかなったやり方”を掛け合わせることで、AIだけでは到達できない営業再現モデルを構築します。

【事業概要】

実践型 AI営業支援プラットフォームSalesBlade（セールスブレイド）

営業の成果を生む“やり方”をAIが学習し、再現・共有するプラットフォーム。営業プロセスを「アポイント」「メール」「商談」「デモ」の4つに分解し、各工程の最適化を支援する機能を展開。

将来的にはナレッジ共有・教育機能を統合し、さらに再現性ある営業基盤を構築します。

SalesBlade 機能一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172246/table/1_1_dec13163296e6e7dca0a84c12feb60a6.jpg?v=202511050725 ]

Sales Drive Partner伴走型 営業支援サービス

“現場とともに動く”成果責任型の営業支援。営業の実行を最短化する。

キーエンス流の構造化メソッドをベースに、商談設計からアポイント獲得、クロージングまでをワンストップで支援。データ分析や人による実行支援を掛け合わせ、戦略設計から成果創出までを一気通貫で伴走する。ツール導入や体制設計にとどまらず、「売れる仕組みが動く状態」をつくり出します。

Sales Process Partner営業プロセス構築サービス

営業組織を“再設計”する構造改革サービス 。営業の全プロセスを見直し・再構築する。

VALTIC独自の手法で営業プロセスをデータから可視化・再設計。属人的な営業を「仕組み × 効率 × 再現性」で体系化し、人材育成からマネジメントまで一貫した“再現可能な営業組織”へと変革します。さらに、AIを活用しデータを基盤とした「利益を生み続ける構造」を作り上げることで、売上・利益・人材の構造を再設計し企業全体を成長させます。

■コメント

代表取締役CEO 鍋島 慎吾

「営業の世界に、もう一度“進化”を起こしたい。VALTICは、“AIが人を活かす営業の仕組み”を創ることを使命としています。19年間で築き上げた営業組織づくりの知見と、AIテクノロジーを融合させることで、誰もが成果を出せる営業環境を実現していきます。」

取締役CTO 倉橋 一成

「営業の再現性をAIで実現するためには、単なるテクノロジーではなく“現場を理解したAI設計”が不可欠です。SalesBladeでは、営業の会話や行動データを単に分析するのではなく、成果を生む“プロセスの構造”をAIが学び取る仕組みを構築しました。私たちは、現場に根ざしたアルゴリズムとUXを磨き続け、AIが本当に人を強くするプロダクトを目指します。」

■ 今後の展開

「営業の再現性」を軸に、営業知とAIを融合した仕組みづくりを進めていきます。 第1弾プロダクト「SalesBlade」を中心に導入企業様との連携を通じて精度向上を図り、営業成果の再現性を高めていきます。将来的には、営業プロセス構築・教育支援など関連サービスを拡充し、企業の営業生産性向上に貢献していく予定です。

■ 会社概要

株式会社VALTIC https://valtic.co.jp/

所在地 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9階

設立日 2025年10月

代表者 代表取締役CEO 鍋島慎吾

事業内容 実践型 AI営業支援プラットフォーム「SalesBlade」の開発・提供

伴走型 営業支援サービス「 Sales Drive Partner」

営業プロセス構築サービス「 Sales Process Partner」

