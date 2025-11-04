管理栄養士キャリアセンター設立のご案内

えいよう未来株式会社

報道関係者各位

2025年11月4日

えいよう未来株式会社（本社：、代表：）は、食欲の秋、「食」への関心が高まる本日2025年11月4日（火）に全国各地の管理栄養士に向けた、総合相談窓口サービス「管理栄養士キャリアセンター」を開設いたしました。

所在地を問わず全国津々浦々、

キャリアに関するご相談はもちろんのこと、相談者それぞれのライフステージや職場環境など、細かなお悩みに対応いたします。

【代表コメント】管理栄養士が直面している、パブリックイメージとのギャップ。

えいよう未来株式会社 代表：北村絵梨子

私たちえいよう未来株式会社は、法人や団体様に向け、栄養指導、栄養相談に力を入れた健康経営の促進をメインサービスとして提供させていただいております。これまでの企業経営や、管理栄養士の就業・復職支援にあたり、数多くの経営者や管理職の方々と会話をさせていただいてまいりました。

「管理栄養士と言えば何を思い浮かべるか？」という問いに対し、「給食を作っている人」「病院でご飯を作る人」「具体的にはよくわからないが、とにかく食事の人」という回答はやはり多く見られます。

調理師と間違われがちであったり、就職先・経営陣の「管理栄養士とは何者か？」「どういった仕事ができるのか？」「自社にどういった課題があるのか？」といった認識や情報次第で業務内容や待遇が大きく変わってしまっている。といった現実がございます。

病院や福祉施設、学校給食などの献立作成、都道府県・市区町村役場、飲食品メーカーなど企業の新規プロダクトの企画など、管理栄養士の業務の幅や就業先は多岐にわたります。この度の「管理栄養士キャリアセンター」創設・運営開始に伴い、世間一般の管理栄養士に対するイメージの変化や、管理栄養士のさらなる活躍の幅を広げて行けたらと考えております。

「栄養指導」で従業員の心身の健康維持。まずは管理栄養士自身の健康に着目。

「管理栄養士キャリアセンター」の創設にあたり、管理栄養士にまつわる「正しい情報」の発信をしてまいります。【全国の管理栄養士に「働きやすく」なってもらいたい】そんな想いを本部所では実現してまいります。

幼稚園や保育園から、介護福祉施設まで、様々な施設で献立作成や「食」から紐解く栄養指導を行う管理栄養士ですが、企業に対しても「健康管理室」として、従業員の方々に対し、日常の献立相談、健康診断の結果の対処方法アドバイジングなども提供しております。

多くの方々の健康をサポートしている、管理栄養士自身の健康をサポートする【総合相談窓口】として「管理栄養士キャリアセンター」を広くご利用いただき、日本社会全体を食から明るくしたい。そんな願いを込め、サービス展開をしてまいります。

管理栄養士からの相談は無料。コーポレートサイトよりお問い合わせいただき、オンライン相談の日程調整、実施までを一気通貫で行います。

管理栄養士の未来をつくる。

居住エリア、就業エリアは一切問いません。全国すべての管理栄養士（資格取得希望者・資格取得予定者・資格保有者・復職希望者）からのご相談を受け付けます。

実際のカウンセリングの様子

・キャリアにまつわるお悩み相談全般

・職場での人間関係

・給料や待遇に関する相談

・復職前の市場調査

・育休取得前のお悩み相談

・セカンドキャリアに関する相談 など

上記一例以外にも、現役の管理栄養士が様々なお悩みの解決に向け、相談に乗らせていただきます。

今後の展開

弊社コーポレートサイトに「管理栄養士キャリアセンター」専用窓口を設置予定。

その他、積極的な情報発信に加え、管理栄養士同士の情報交換を可能とするコミュニティの創設を予定。

えいよう未来株式会社で働く管理栄養士への既存支援サービスである、

・「健康経営アドバイザー」資格取得にかかる費用の全額負担

・キャリアアップ支援

これらの拡大・拡充もあわせて行う予定でございます。

会社概要

【会社概要】

社名：えいよう未来株式会社

本社所在地：〒617-0001 京都府向日市物集女町五ノ坪13-28

代表取締役：北村 絵梨子

事業内容：

栄養指導・栄養カウンセリング受託

保育所栄養監修

外食/中食産業献立作成

レシピ・メニュー開発

講演・執筆・栄養監修

管理栄養士キャリアセンター

設立： 2014年4月10日

HP：https://www.eiyomirai.co.jp/