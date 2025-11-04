パチンコ店内の喫煙所メディア「SMOKING AREA SIGNAGE」が新たに視聴計測機能を実装

株式会社CCG ENTERTAINMENT

関東約100店舗のパチンコホール内に設置中の喫煙ルームのサイネージメディア「SMOKING AREA SIGNAGE」を運営する株式会社CCG ENTERTAINMENT（東京本社：東京都千代田区、代表取締役：中濱隆裕）は、この度12月1日よりメディアをリニューアルし新たにAIウェブカメラを活用した視聴計測機能の実装、取得データの提供を開始いたします。

１．「SMOKING AREA SIGNAGE」とは

「SMOKING AREA SIGNAGE」は関東の約100店舗のパチンコホール内の喫煙ルームに設置した広告メディアです。

「喫煙者」×「エンタメ」をメディアコンセプトに掲げ、パチンコ店という喫煙ユーザーが多いロケーション且つ店内でも密閉空間となる喫煙ルーム内に音声付きでアプローチができるため広告視認性が非常に高いメディアになります。

２．リニューアル詳細

（1）視聴計測機能

AIカメラを用いたユーザーの顔を検出・解析を行うことでユーザーのデータ（年齢、性別）や視聴時間なども計測が可能となります。

それにより、これまでOOHメディアでは難しかったインプレッションの計測が可能となり従来の掲載期間中の放映回数に加え、日別、曜日別、時間帯別の視聴データやユーザーデモグラフィックがレポーティング可能になります。

カメラの補足範囲はモニター上部のカメラから約90度の画角、且つ奥行き2mほどを補足レンジとしており、モニターと正対した顔を補足しているため、スマートフォンなどを見てうつむいている場合は補足されず、モニター（広告）を視認している方を検出する観点では精度の高い計測が可能です。

（2）ロール編成の変更

編成ロールが3分から5分に延長します。

たばこを1本吸う時間として平均5～6分程のため、必ずロールが1周する設計になります。

広告販売枠も10枠から15枠に増枠するため、長尺の映像を放映いただくことも可能になります。

（※購入可能枠に上限あり）

（3）媒体概要

・広告配信店舗数：100店舗※2025年11月1日現在

・広告販売枠数：1枠15秒（音声有）×15枠（放映単位1週間～）※複数枠購入可

・広告放映回数（目安）：約95,000回/週 約380,000回/月

・広告配信料金（グロス・税別）：450,000円/1週 1,500,000円/4週間

・視聴ユーザーリーチ数（目安）：のべ約1,200,000名/月

・視聴ユーザーの性別・年齢（メイン層）：性別：男性77％ 年齢：35歳から54歳 39.4％

今後の展望

喫煙所という密閉空間で、利用者が一定時間滞在するロケーションのため、音声付きの放映によって自然と視線もモニターに向きやすい環境です。

そのため顔の検知を取りやすく、精度の高い視聴計測を行うことができる点は他のメディアにはない「SMOKING AREA SIGNAGE」ならではの特性だと考えております。

現在OOHメディア業界全体としてオーディエンスメジャメントは精度の高い指標を標準化していく流れもあるため、「SMOKING AREA SIGNAGE」の強みを活かし今回のリニューアルに留まらずアップデート行いながら、設置店舗の拡大や取得したデータを分析・活用したマーケティング支援などにも着手し媒体価値の高いメディアを目指して参ります。

【会社概要】

会社名：株式会社CCG ENTERTAINMENT

代表者：代表取締役 中濱隆裕

所在地：

〈東京本社〉

〒102-0074 東京都千代田区九段南2丁目3-14 日本生命靖国九段南ビル4F

Tel：03-4321-1114

〈大阪本社(本店)〉

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町1丁目8-14 堺筋本町ビル5F

Tel：06-6262-7600

URL： https://ccg-entertainment.jp/

事業内容： アミューズメント業界・スポーツ業界向けの各種プロモーション・集客・販促支援



