株式会社サイレンサー、【西田優大選手】とサプライヤー契約を締結。
ヘルスケアカンパニー
株式会社サイレンサー（本社：広島県広島市、代表取締役：野村俊介）は、
プロバスケットボール選手・西田優大選手とサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。
本契約を通じて、サイレンサーは
「鍛えるための栄養」ではなく、
“自分の意志で身体をつくる” ためのパートナーとして、
アスリートとともに実践・発信してまいります。
サイレンサーの哲学は
「健康とは、自分の意志でつくるもの」
何を摂るか、何を摂らないか。
その一つひとつの選択は、意志の表明です。
西田選手は日々の練習・試合・生活の中で、
その“選択”を積み重ね、自らをデザインし続けるアスリート。
サイレンサーのプロダクトは、
その意志を支える“ツール”として存在します。
今回の契約を通じて、私たちは
「健康＝機能」ではなく、“生き方”としての健康を、より多くの人に届けてまいります。
【西田優大選手コメント】
このたび、株式会社サイレンサーとサプライヤー契約を締結致しました。
アスリートとしてはもちろん、
一人の人間として、何を摂り、何を摂らないか。
その“意志ある選択”が自分を作っていきます。
サイレンサーは、その選択を支えてくれる存在です。
これから一緒に「意志ある身体」をつくる、
新しい健康観を体現していきます。
「戦う身体は、意志でつくる。」
引き続き応援よろしくお願いします。
【提供プロダクト】
TAMPACK(タンパック)
グラスフェッド WPI ホエイプロテイン。
筋肉だけでなく、脳、髪、爪、皮膚、血液、臓器など、人の身体を形づくるすべての材料がタンパク質です。
高い吸収性と自然な風味で、自分の意志で身体を整える人の日常を支えます。
レモクロ
八重山クロレラと広島レモンの果皮のみを使用した、植物由来100％のサプリメント。
凝固剤や賦形剤など添加物は一切使用せず、
自然の恵みをそのままお届けします。
日々をクリアに整えたい人の、新しいクレンズ習慣に。
Lippo Seed（リポシード）
植物由来の原料のみで構成された、リポソーム化ビタミンC。
Lippo Seed Liposomal Vitamin Cは 、美容に関心がある、最近疲れやすい、インナーケアしたい、エイジングケアしたい、手軽にビタミンCを補給したい方をサポートします。
Tuning Gum（チューニングガム）
100％植物由来の原材料のみを使用した国内唯一のチューインガム。
ガムを噛むこと＝咀嚼の効果を促す機能性食品
として、脳の活性化、セロトニンの分泌促進、
口腔環境の改善、体内外の美容効果など、心身の健康をサポートします。
◆詳しくはオンラインストアにて↓
https://store.silencer.inc/
お問い合わせ
◆株式会社サイレンサー（担当：高木）
Webサイト：https://silencer.inc
メール：hello@silencer.inc