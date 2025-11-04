株式会社サイレンサー、【西田優大選手】とサプライヤー契約を締結。

株式会社サイレンサー

ヘルスケアカンパニー

株式会社サイレンサー（本社：広島県広島市、代表取締役：野村俊介）は、

プロバスケットボール選手・西田優大選手とサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。



本契約を通じて、サイレンサーは

「鍛えるための栄養」ではなく、

“自分の意志で身体をつくる” ためのパートナーとして、

アスリートとともに実践・発信してまいります。

サイレンサーの哲学は

「健康とは、自分の意志でつくるもの」

何を摂るか、何を摂らないか。

その一つひとつの選択は、意志の表明です。

西田選手は日々の練習・試合・生活の中で、

その“選択”を積み重ね、自らをデザインし続けるアスリート。

サイレンサーのプロダクトは、

その意志を支える“ツール”として存在します。

今回の契約を通じて、私たちは

「健康＝機能」ではなく、“生き方”としての健康を、より多くの人に届けてまいります。

【西田優大選手コメント】

このたび、株式会社サイレンサーとサプライヤー契約を締結致しました。

アスリートとしてはもちろん、

一人の人間として、何を摂り、何を摂らないか。

その“意志ある選択”が自分を作っていきます。

サイレンサーは、その選択を支えてくれる存在です。

これから一緒に「意志ある身体」をつくる、

新しい健康観を体現していきます。

「戦う身体は、意志でつくる。」

引き続き応援よろしくお願いします。

【提供プロダクト】

TAMPACK(タンパック)

グラスフェッド WPI ホエイプロテイン。

筋肉だけでなく、脳、髪、爪、皮膚、血液、臓器など、人の身体を形づくるすべての材料がタンパク質です。

高い吸収性と自然な風味で、自分の意志で身体を整える人の日常を支えます。

レモクロ

八重山クロレラと広島レモンの果皮のみを使用した、植物由来100％のサプリメント。

凝固剤や賦形剤など添加物は一切使用せず、

自然の恵みをそのままお届けします。

日々をクリアに整えたい人の、新しいクレンズ習慣に。

Lippo Seed（リポシード）

植物由来の原料のみで構成された、リポソーム化ビタミンC。

Lippo Seed Liposomal Vitamin Cは 、美容に関心がある、最近疲れやすい、インナーケアしたい、エイジングケアしたい、手軽にビタミンCを補給したい方をサポートします。

Tuning Gum（チューニングガム）

100％植物由来の原材料のみを使用した国内唯一のチューインガム。

ガムを噛むこと＝咀嚼の効果を促す機能性食品

として、脳の活性化、セロトニンの分泌促進、

口腔環境の改善、体内外の美容効果など、心身の健康をサポートします。

◆詳しくはオンラインストアにて↓

https://store.silencer.inc/

お問い合わせ

◆株式会社サイレンサー（担当：高木）

Webサイト：https://silencer.inc

メール：hello@silencer.inc