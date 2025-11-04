【株式会社wib】スタートアップ成長支援サービス「スゴシリョVC支援パック」を提供開始

株式会社wib

読み手を動かす資料制作サービス「スゴシリョ」を運営する株式会社wib（本社：東京都台東区、代表取締役：渡 雄太、以下「wib」）は、スタートアップの成長支援を目的とした新サービス「VC提携パック」を提供開始いたしました。

今回のリリースにあたり、IncubateFund、Genesia Ventures、W fund、ANOBAKA、Skyland Ventures、OASIS FUND、エンジェルラウンドの7社と提携を開始しました。

サービス開発の背景

生成AIの普及により、“誰でもカンタンに資料を作れる”時代になった一方で、投資家や顧客を動かす資料の実現にはまだまだ及んでいません。

スゴシリョは、企業の資料制作を上流の企画・設計からデザインまでワンストップで支援することで、「読み手を動かす」資料を制作・提供しています。

新サービス「VC支援パックについて」

スタートアップにおいて、資金調達のピッチ資料や営業資料など資料を活用する頻度は高い一方で、限られたリソースの中で「読み手に伝わる資料」を作りきれていないのが現状です。

こうした課題を解決すべく、スゴシリョは日本を代表するベンチャーキャピタルの皆様と提携し、資料制作支援パッケージを提供することになりました。

今回開始する「VC支援パック」は、提携VC7社の投資先企業向けに提供される特別プランです。

提携先VCは順次拡大していきます。

資金調達のピッチ資料、サービス紹介資料、採用ピッチ資料、ホワイトペーパーやPR支援など、スタートアップの成長を支援する取り組みを全力でご支援いたします。

詳細はスゴシリョ運営事務局（ info@wib.co.jp ）または各ベンチャーキャピタルご担当者様へお問い合わせください。

投資先への制作実績

カクトク社（ANOBAKA様投資先）

OPTEMO社（Skyland Ventures様投資先）

VC様主催の勉強会

VC様の投資先企業に向けて採用資料や営業資料、調査PR等のコンテンツ制作に関する勉強会を無償で実施しています。

IncubateFund様（2025年5月開催）、ANOBAKA様（2025年10月開催）での勉強会の様子。

いずれも参加されたみなさまから好評をいただきました！

ベンチャーキャピタル各社様からのコメント

W fund 代表パートナー 新 和博 様

スタートアップには優れた事業やチームがありながら、その魅力を十分に伝えきれていないケースが多くあります。良い事業をつくる力と、それを伝える資料をつくる力は異なるノウハウが必要です。

スゴシリョとの提携を通じて、投資先が自社の価値をより正確に、魅力的に届けられるよう支援していきます。

ANOBAKA ジェネラルパートナー 萩谷 聡 様

ANOBAKAは、創業直後のスタートアップに伴走し、ゼロからイチをつくる挑戦を支えています。その過程で、投資先が自分たちの想いやサービスを「正しく、魅力的に」伝えることに課題を抱える場面を多く見てきました。

スゴシリョとの提携は、そうした課題を解決し、投資先の熱量を社会に届ける力強いサポートになると考えています。

Skyland Ventures General Partner 木下 慶彦 様

Skyland Venturesは、数多くのシード・アーリーステージのスタートアップに投資していますが、「スゴシリョ」のサポートを受けた成長フェーズの投資先企業がよりスピーディかつ効果的に発信・採用・営業できるようになりました。今後もお世話になります！

現在スゴシリョでは、ベンチャーキャピタルや金融機関、自治体のみなさまとの提携を積極的に進めています！

その一環として、代表・渡が現地まで伺わせていただき、AIやコンテンツ制作をテーマにした勉強会を完全無料で実施させていただきます。是非お気軽にお問い合わせください。

会社名：株式会社wib

設立：2018年

代表取締役：渡 雄太

所在地：東京都台東区小島2-19-10-302

事業内容：スゴすぎる事業づくり、ITサービス企画、スタートアップ投資、経営コンサルティング

会社HP ：https://wib.co.jp/

お問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせ・ご相談は、下記サイトの問い合わせフォームよりお願いいたします。

https://sugosugi.jp/