ビタミンCの臨床研究から生まれた「ドクターケイ」。取り扱い店舗を拡大

株式会社ドクターケイ

株式会社ドクターケイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：亀山敦子）が展開するビタミンCの臨床研究から生まれたスキンケアブランド「ドクターケイ」は、取り扱い店舗を拡大。ベストコスメ33冠*受賞の角質ケア泡洗顔「ABC-Gピールウォッシュ」をはじめとするドクターケイ製品を、より多くの店舗でお求めいただけるようになります。

■お客様からのご要望にお応えし、取り扱い店舗を拡大！

ドクターケイは、ビタミンC研究・美容皮膚の専門家が、

20 年以上にわたり培ってきた経験と知見をもとに生まれたスキンケアブランドです。

この度、お客様からの多くのご要望にお応えし、取り扱い店舗を拡大いたします。

これからもドクターケイは、確かな手応えを感じていただけるスキンケアをお届けできるよう、

さらなるブランド価値の向上に努めてまいります。

お近くにお越しの際には是非お立ち寄りくださいませ。

■新規取り扱い店舗

2025年の夏以降、ドクターケイの取り扱い店舗を拡大しております。

北海道

・@cosme STORE 札幌ステラプレイス店

東北地方

・仙台ロフト

関東地方

・イセタンミラー ルミネ大宮店

・イセタンミラー グランツリー武蔵小杉店

・イセタンミラー アトレ恵比寿店

・イセタンミラー アトレ大井町店

・イセタンミラー ららぽーとTOKYO-BAY店店

・イセタンミラー ルミネ荻窪店【11/12(水)～】

・@cosme STORE マルイファミリー溝口店

・@cosme STORE ルミネ横浜店【11/12(水)～】

・吉祥寺ロフト

・新宿ロフト【11/21(金)～】

東海地方

・@cosme mozoワンダーシティ新店【12/19(金)～】

関西地方

・京都ロフト

中国地方

・イセタンミラー ミナモア広島店

（2025年11月4日現在）

>>その他のドクターケイショップリストはこちら

https://doctork.jp/shop/pages/shoplist/

■新製品情報

【2025年11月5日（水）発売】ABC-Gリップセラム ロージーローズ

美容皮膚とビタミン研究の専門家が開発。

ベストコスメ11冠*を受賞したビタミン溢れるリップ美容液から、

新色ロージーローズ、誕生。



唇の荒れを防ぎ、キメを整えるリップ美容液の色付きタイプです。

自然な血色感を添えるロージーローズ色が、くすみがちな大人の肌をパッと明るく美しく魅せます。

ビタミンABC（レチノール誘導体、ビタミンB群、ビタミンC）など11種*のビタミンと、透明感を引き上げるグルタチオン*、唇の角質層を整えるヒト型セラミド*、ヒアルロン酸*、ペプチド*、唇荒れを防ぐグリチルリチン酸２K*などの有用成分をふんだんに配合。ビタミン欠乏が起きやすく敏感な唇を乾燥から守り、つるんとなめらかに*導きます。

うるおいに満ちた弾む唇をキープする「なめらか高密着処方」を採用。するすると塗りやすい、なめらかなテクスチャーでありながら、高い密着力で唇を荒れや乾燥から長時間守ります。

塗るたびに気分をほぐす「リラックスオレンジ」の香り。



新色「ロージーローズ」は自然な血色感を添える大人のピンクカラー。パーソナルカラーを問わず、どんな肌色にもマッチし、素肌を美しく魅せます。

ドクターケイ ABC-Gリップセラム ロージーローズ

＜リップ美容液＞

10g 2,970円(本体価格2,700円)

鉱物油・合成着色料・合成香料・石油系界面活性剤・パラベン・アルコール・シリコーン不使用

発売日：2025年11月5日（水）

ご使用方法：

チューブを軽く唇にあて、少量ずつ中身を押し出しながら、上下の唇に塗り広げます。特に唇の荒れが生じやすい部分には、重ねてなじませてください。

1本でリキッドルージュとしてはもちろん、リップベースやリップグロスとしてもお使いいただけます。

ご使用後は、リップの先端を軽くティッシュでふき取っていただくと清潔にご使用いただけます。

■ドクターケイについて

ビタミンC 研究・美容皮膚の専門家が

その経験と情熱を注ぎ込んで完成させたスキンケア、ドクターケイ。

青山・美容皮膚の現場で20 年以上に及ぶ臨床事例を経てたどり着いたのは、

ビタミンCをはじめ、製品の目的に合わせて適切な成分を組み合わせる「カクテルビタミン(R)」。

そのシンプルで大胆な配合は、さまざまな肌トラブルに効果を発揮します。

マーケティングやコスメ業界の常識・流行にまどわされず、

肌にいいものをまっすぐに追求し続けています。

＞＞公式ページはこちら

https://doctork.jp/



［製品に関するお問合せ］

フリーダイヤル：0120-68-1217

（年中無休 9:00～21:00）

＊33冠：2024年9月～2025年6月の受賞数 ＊11冠：2025年2月～2025年7月の受賞数 ＊11種のビタミン：「ビタミンA：パルミチン酸レチノール、ビタミンB群：リボフラビン酪酸、ナイアシンアミド、パントテン酸Ｃａ、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、シアノコバラミン、ビタミンC：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、リン酸アスコルビルＭｇ、ビタミンE：トコフェロール、ビタミンH：ビオチン、ビタミンP：グルコシルヘスペリジン」（製品の抗酸化成分） ＊グルタチオン： 保湿成分 ＊ヒト型セラミド： セラミドＡＧ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ（保湿成分） ＊ヒアルロン酸： ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸（保湿成分） ＊ペプチド： パルミトイルトリペプチド-１（保湿成分） ＊グリチルリチン酸2K： 整肌成分 ＊つるんとなめらかに：保湿ケアによる