大切な人やカワイイうんこたちと盛り上がって楽しい時間を うんこミュージアムのクリスマス「クリスマスうんこパーティー2025」11/28(金)から開催！

株式会社たのしいミュージアム

“みんなたのしい、みんなあつまる”をステートメントに、様々なリアルエンタメの企画・プロデュースを行う株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）と、共同で企画・制作する株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔）は、「うんこミュージアム TOKYO」「うんこミュージアム NAGOYA」「うんこミュージアム OKINAWA」にて冬季限定イベント『クリスマスうんこパーティー2025』を11月28日(金)より開催します。

「うんこミュージアム OKINAWA」は2025年9月19日(金)オープンして初めてのイベントです。

「クリスマスうんこパーティー2025」の期間中は、「ウンコ・ボルケーノ」をはじめとした一部コンテンツがクリスマス特別バージョンになり、うんこで華やかに飾られたクリスマスツリーが登場します。

うんこミュージアムは屋内施設のため、寒さや天候を気にせずにお楽しみいただけます。大切な人やカワイイうんこたちと盛り上がって、楽しいクリスマスパーティーをお過ごしください。

■開催期間：2025年11月28日(金)～12月29日(月)

■開催店舗：うんこミュージアム TOKYO・うんこミュージアム NAGOYA・うんこミュージアム OKINAWA

■「うんこミュージアム」公式HP URL：https://unkomuseum.com/

※うんこミュージアム FUKUOKAは11月30日(日)にて終了するため「クリスマスうんこパーティー2025」は開催いたしません。

「クリスマスうんこパーティー2025」の楽しみ方

クリスマス特別バージョンの「ウンコ・ボルケーノ」でうんパイ！

ウンコ・ボルケーノうんパイ

「MY UNKO MAKER」でマイうんこを生み出した後は、クリスマス特別バージョンの映像が追加された「ウンコ・ボルケーノ」が皆さまをお迎えし、パーティーを盛り上げます。

「ウンコ・ボルケーノ」のクリスマス特別バージョンは、うんこで飾られたクリスマスツリーや、雪のようにキラキラと舞ううんこを見ることができ、うんこミュージアムならではの楽しいイルミネーションスポットになっています。

大切な人とうんこで乾杯「うんパイ」したら、クリスマスうんこパーティーのスタートです！

うんこで華やかに飾られたクリスマスツリーが登場！世界のうん語に囲まれたフォトスポットに！

うん語ネオン

世界の「うん語」が光り輝く、うんこミュージアムの中でも特に人気のフォトスポット「うん語ネオン」の近くには、うんこやプレゼントボックスで華やかに飾られたクリスマスツリーが登場します。

館内のスタッフが写真撮影をお手伝いしますので、お気軽にお声かけください。

人気コンテンツ「愛のうんこルーム」「プリッとプリンセス」がクリスマスうんこパーティーを盛り上げる特別バージョンに！

愛のうんこルームプリッとプリンセス

「クリスマスうんこパーティー2025」の期間中、館内の一部コンテンツがクリスマス特別バージョンになり、うんこパーティーを盛り上げます。

大切な人やカワイイうんこたちと、うんこミュージアムで心温まるクリスマスパーティーをお楽しみください。

※画像はイメージのため、店舗によって演出が異なります。

「クリスマスうんこパーティー」をイメージした冬限定グッズを販売！

2025年11月28日(金)から12月29日(月)の期間、ショップでは「クリスマスうんこパーティー」をイメージした冬限定グッズを販売予定です。

・クリスマスうんこステッカー 各350円（税込）

・カプセルトイ クリスマスうんこキーホルダー 1回500円（税込）

※なくなり次第終了

プレゼント交換にぴったり！限定ショッパー入り「クリスマスうんこパーティーセット」を販売！

・クリスマスうんこパーティーセット 5,000円（税込）

※なくなり次第終了

限定ショッパーにうんこカワイイグッズ（7,000円相当）が詰められた、クリスマスパーティーにぴったりなセット。袋の中身はお楽しみに！

「うんこミュージアム」について

うんこというテーマを通じて、お客様の固定観念を覆す今までにはない体験を提供しているウンターテインメント施設です。2019年にかつてないエンタメとして生まれ、大きな話題を呼んだ「うんこミュージアム」は、常設店である東京の「うんこミュージアム TOKYO」、名古屋の「うんこミュージアム NAGOYA」をはじめ全国各地で開催。現在までに、累計200万人以上の世界各国のウンカーの皆様にお楽しみいただいています。

■うんこミュージアム TOKYO：

住所：ダイバーシティ東京プラザ 2F（東京都江東区青海1-1-10）

公式サイト：https://unkomuseum.com/tokyo/(https://unkomuseum.com/tokyo/)

■うんこミュージアム NAGOYA：

住所：ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F（愛知県名古屋市港区港明2-3-2）

公式サイト：https://unkomuseum.com/nagoya/(https://unkomuseum.com/nagoya/)

■うんこミュージアム OKINAWA：

2025年9月19日(金)オープン！

住所：イオンモール沖縄ライカム 5F（沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地）

公式サイト：https://unkomuseum.com/okinawa/(https://unkomuseum.com/okinawa/)

■＼パワーアップ!!／うんこミュージアム FUKUOKA Supported by地球人．ｊｐ：

開催期間：2025年4月18日(金)～2025年11月30日(日)

住所：BOSS E・ZO FUKUOKA 6F イベントホール（福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6）

公式サイト：https://e-zofukuoka.com/unkomuseum/(https://e-zofukuoka.com/unkomuseum/)



※オープン時間やチケット情報は公式サイトからご確認ください。

株式会社たのしいミュージアムについて

株式会社たのしいミュージアムは、“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。

大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。