医療機関専売サプリを“在庫・発送なし”で販売可能に ナノエッグ、医療機関連携型オンライン販売システムを開設
株式会社ナノエッグ（東京都豊島区、代表取締役：山口葉子）は、医療機関専売のサプリメント・化粧品を、クリニック発行の【購入パスワード】でオンライン購入できる「医療機関連携型販売システム」を開設しました。
初期費用やシステム投資は不要。医療機関は在庫・発送・決済の負担なく、自院の推奨製品を患者へ継続的に届けることができる新モデルです。
医療機関と患者をつなぐ、新しい販売のかたち
株式会社ナノエッグは、医療機関専売サプリメント・化粧品を通院せずに購入できる「医療機関連携型販売システム」を開設しました。
医療機関が発行する購入パスワードを患者様が入力すると、ナノエッグ公式オンラインショップから直接購入が可能。
在庫管理・発送・決済はすべてナノエッグが担うため、医療機関は手間なく、自院で推奨する製品を患者様へ継続的にご案内できます。
購入サイトURL：https://ec.nanoegg.co.jp/
医療機関にとっての導入メリット
・在庫・発送・決済の負担ゼロ：物流・決済はナノエッグが一括して管理・対応
・初期費用・システム投資不要：登録のみで即日運用スタート可能
・業務効率化と患者フォローを両立：信頼関係を維持しながら販売を継続
・医療機関専売品限定の安心運用：一般流通とは異なる専用チャネル
第一弾商品：「UV＆DTリセット ホワイトサプリメント」
紫外線によるDNAダメージに着目して開発された、医療機関専売のチュアブルサプリメント。
ビタミンD3、イミダゾールジペプチド、SODなどを配合し、紫外線や乾燥などの外的ストレスに負けない肌づくりをサポートします。
爽やかなレモンミント風味、水なしで毎日続けやすい仕様です。
本製品は2024年に実施したクラウドファンディング「CAMPFIRE」で3,000％を超える達成率を記録し、SNSや美容メディアでも話題となりました。
その高い支持を受け、今回、本システムの第一弾商品として展開します。
医療機関の皆さまへ
ナノエッグでは、本システムの導入を検討される医療機関様に対し、営業担当によるオンライン説明・導入サポートを随時受け付けております。
導入方法や運用の流れなど、個別にご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。
【導入に関するお問い合わせ】
メール：info@nanoegg.co.jp
またはお問い合わせフォーム：https://www.nanoegg.co.jp/inquiry-general/
一般の方へ
本システムは、ナノエッグと提携している医療機関から購入パスワードをお知らせする仕組みです。
提携医療機関がご不明な場合や購入パスワードをお持ちでない場合は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【一般のお問い合わせ】
お問い合わせフォーム：https://www.nanoegg.co.jp/inquiry-requestclinic/
今後の展開
ナノエッグは本システムを通じて、医療機関専売製品の継続販売をより便利かつ安心に行える環境を整備し、医療機関と患者の関係をより強固にする新たな販売プラットフォームを構築してまいります。
今後も美容・健康領域の新商品を順次拡充予定です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ナノエッグ 法人営業部
メール：info@nanoegg.co.jp
TEL：03-6706-0555（平日10:00～17:00）
【会社概要】
社名：株式会社ナノエッグ
代表者：代表取締役 山口葉子
本社所在地：東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 19階
事業内容：医薬品研究開発、医薬部外品・化粧品開発・販売、化粧品原料販売事業
コーポレートサイト：https://www.nanoegg.co.jp/