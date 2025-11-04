罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』11/4（火）より3周年イベント「残鋒」 を実装！期間中、最大ガチャ54回分を無料で獲得可能！2025年11月に「カラオケの鉄人」との期間限定コラボが開催予定！

ZIYI GROUP HK LIMITED

AISNO Gamesがパブリッシングを行うダウンロード無料のスマホゲーム、罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』において、11月4日（火）メンテナンス後より3周年メインストーリーイベント「残鋒」を開放いたします。期間中に登場する、新S級コンビクトや限定ガチャチケットが獲得できる特別ログインイベント、サインインイベントなどにぜひご注目ください！

▼新イベント「残鋒」PV

https://www.youtube.com/watch?v=JgzYIMQt0V8

新イベントPVのRP＆フォローキャンペーンも公式Xで開催中！

特製QUOカード2000円分をもらえるチャンスお見逃しなく！

■詳細：https://x.com/PathtoNowhereJP/status/1982643416052732370

■開催期間：2025/11/4 23:59まで

■ 新コンビクト「アウグスタ」「幽冠・ヘラ」「ジークリンデ」を実装！

コンビクト：アウグスタ

https://www.youtube.com/watch?v=juzKAy-IbGY

声優：木下紗華

コード：MBCC-S-005

特化：レチクル

対象のフルネームはキャサリン・アウグスタ・アンドハール。

ナイトフォール初頭のアンドハール家の末娘。

独立戦争の全期間を経験した彼女は、ディスの最高統帥と協定を結び、必要とされた時に再び出征するまで、冷凍睡眠することを自ら選んだ。

コンビクト：幽冠・ヘラ

https://www.youtube.com/watch?v=TUKe6d2ug78

声優：古賀葵

コード：MBCC-S-098

特化：アンブラ

かつて暴力の激しいシンジケートで活躍し、何度も集団事件に関与していた。

その後、コンビクトとしてMBCCに移送され、複数のブラックリング作戦に参加している。

西区ブラックリング事件後、対象は砂の海の異邦地域へ修行に赴き、地底の遺産を追跡中にBR-005爆発現場に巻き込まれた。

コンビクト：ジークリンデ

https://www.youtube.com/watch?v=eGHp-0XiBBw

声優：持月玲依

コード：MBCC-S-627

特化：エンデュア

対象はディス旧軍の戦時上級連絡官であり、通信技術や情報統合などの面で優れた能力を有する。主にFACと旧軍間の情報と作戦交流を担当し、両者の架け橋となっていた。

■ 新イベント「残鋒」実装

■ 開放条件：メインストーリーRe1-9「彼岸での再会」クリア

■イベント期間：11月4日メンテナンス後-11月25日 04:59

■ イベント説明：イベント期間中、イベントメインストーリーステージ「残鋒」、エリート挑戦ステージ【記憶に残らぬ名前】、ボス挑戦ステージ【耐えがたき軽さ】をクリア、【機密使命】【作戦記録】任務の完了などで新登場A級コンビクト「ジークリンデ」、アイコン枠「旧き世界へ」、称号「鉄の残生」、勲章「余灰冷刃」「哀鳴絶火」「終末残軍」、イレギュラーキューブを含む豪華報酬を獲得できます。

■ 「取り調べ」対象追加

■更新内容：取り調べの対象に【シニックス】【ジークリンデ】【アウグスタ】が追加されます。コンビクト獲得後、【管理局】-【取り調べ】の順にタップして、取り調べを行うことができます。

※【シニックス】の取り調べ開放時間：11月8日 5:00以降

※【ジークリンデ】の取り調べ開放時間：11月7日 5:00以降

※【アウグスタ】の取り調べ開放時間：11月18日 メンテナンス以降

■ 「容疑者の追跡」新ステージ開放

■イベント期間：11月4日 メンテナンス後-12月2日 13:59

■イベント説明：イベント期間中、S級コンビクト【ジークリンデ】【幽冠・ヘラ】、A級コンビクト【ジークリンデ】の「容疑者の追跡」ステージが開放されます。挑戦をクリアすると、イレギュラーキューブを獲得できます。

■ イベント逮捕「高慢征伐」&「逆光帰途」開催、指定コンビクトが期間限定確率アップ！

■逮捕期間：11月4日メンテナンス後-12月2日13:59

■逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「アウグスタ」、A級コンビクト「ジークリンデ」を獲得できます。また、S級コンビクト「アウグスタ」、A級コンビクト「ジークリンデ」「ドーヴ」「ホロ」の獲得確率がUPします！

■逮捕期間：11月4日メンテナンス後-12月2日13:59

■逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「幽冠・ヘラ」、A級コンビクト「ジークリンデ」を獲得できます。また、S級コンビクト「幽冠・ヘラ」、A級コンビクト「ジークリンデ」「ドーヴ」「ホロ」の獲得確率がUPします！

■ 新動的局長衣装限定販売

■販売期間：11月4日メンテナンス後-12月2日 13:59

■販売説明：期間中新動的局長衣装【執鋒裁約】が期間限定で販売されます。

■ 新コンビクト衣装限定販売

■販売期間：11月4日メンテナンス後-12月2日 13:59

■販売説明：期間中星3衣装【インイン・初鳴きの弦】【グレイヴ・幽庭に眠る影】が期間限定で販売されます。

■ 「幻律音潮」LiveHouseテーマ衣装限定販売

■上架时间：11月4日メンテナンス後-12月2日 13:59

■販売説明：「幻律音潮」LiveHouseテーマ星2衣装【000・オーバークロックの嵐】【エンジェル・ディープサウンド】【ビアンカ・バウンストッカータ】【コージ・ダークリズム】が期間限定で販売されます。イベントページから組み合わせ購入をすると2840ルミノクリスタルのお得な価格で購入できます。

■ 限定イベント「夜明けの招集」

■イベント期間：11月4日 メンテナンス後-12月2日 4:59

■イベント詳細：イベント期間中、随時「夜明けの招集」イベントステージが開放されます。全てのイベントステージをクリアすると星2衣装【ペギー・沸騰サウンドウェーブ】、イレギュラーキューブを含む報酬を獲得できます。

■ 新システム「人格スペクトル」登場

■更新内容：11月11日 14:00より、ゲーム内に人格スペクトルシステムが実装されます。今回新たに【幽冠・ヘラ】の人格スペクトルストーリーが開放され、【管理局-人格スペクトル】から体験できます。

■開放条件：メインストーリー6-4「応えられた願い」クリア

■ 3周年期間中、最大ガチャ54回分を無料で獲得可能！

11月4日メンテナンス後、ガチャチケットが獲得できる特別ログインイベント「断鋒旧約」、サインインイベント「鋒紀十訓」、累計ログインイベント「出勤表彰」を開催いたします。

更に、ビンゴイベント「残像アーカイブ」と「管理局の鍵」無料マンスリーパスも3周年期間中登場いたします。イベントに参加すると、合計3,600イレギュラーキューブを獲得可能です。

是非お見逃しなく！

■「幻律音潮」2025無期迷途3周年LIVEHOUSEオンライン同時視聴会開催決定

2025年11月14日に「幻律音潮」2025無期迷途3周年LIVEHOUSEオンライン同時視聴会が開催決定です！

詳細は後日公式X（旧Twitter）でお知らせします。

また、現在「幻律音潮2025無期迷途3周年LIVEHOUSE」PV公開フォロー&RPキャンペーンが開催しております。

11/4 23:59までに公式X（旧Twitter）をフォロー&RPしてくれた方から、抽選で10名様に幻律音潮LIVEHOUSEポスターをプレゼントいたします。

皆さんのご応募をお待ちしております！

・公式X：https://x.com/PathtoNowhereJP

・「幻律音潮2025無期迷途3周年LIVEHOUSE」PV：https://www.youtube.com/watch?v=8uZo1YwGwdY

■ 2025年11月に「カラオケの鉄人」との期間限定コラボが開催予定！

2025年11月に「カラオケの鉄人」とのコラボが決定したことをお知らせいたします。コラボ期間中、様々な企画を実施いたします。各種キャンペーンの詳細情報はカラオケの鉄人特設サイトをご確認ください。

皆様のご来店をお待ちしております！

【開催情報】

開催期間： 2025年11月に開催予定。詳細期間は続報をお待ちください。

イベント詳細：https://www.karatetsu.com/animegame/anisnogames.shtml(https://www.karatetsu.com/animegame/anisnogames.shtml)

※ 内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

『無期迷途』とは？

『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。

▼ダウンロードURL（iOS/Android共通） https://bit.ly/3VTvc57(https://bit.ly/3VTvc57)

▼『無期迷途』公式サイトhttps://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home(https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home)

▼『無期迷途』公式Xhttps://x.com/PathtoNowhereJP(https://x.com/PathtoNowhereJP)

製品概要タイトル ：無期迷途

公式サイト ：https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home(https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home)

公式X ：https://x.com/PathtoNowhereJP(https://x.com/PathtoNowhereJP)

ジャンル ：罪悪都市プリズン戦略RPG

プラットフォーム ：App Store／Google Playストア

配信 ：AISNO Games

権利表記 ：(C) AISNO Games