「採用一括かんりくん」の新機能「採用AIエージェント」搭載をお知らせする、タクシー車内のタイアップ広告を11月3日より放映開始

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）は、2025年11月3日（月）より、都内最大級※のタクシーサイネージメディア「GROWTH」にて、クラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」のタクシー車内のタイアップ広告を放映開始することをお知らせいたします。本タイアップ広告は、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」内にて放映されます。

今回のタイアップ広告では、中堅・中小企業の採用成功を支援するため「採用一括かんりくん」に新たに搭載された「採用AIエージェント」機能をご紹介しています。

AIが採用業務の【集める】【自動化する】【惹きつける】全プロセスを強力にサポートします。 これにより、人事担当者の煩雑な業務を効率化し、「採用の質」を高めるサポートをするソリューションを、タクシーで移動中のビジネスパーソンに向けて発信します。

※ 東京特別区・武三交通圏における当社のタクシーサイネージネットワーク導入数は11,500台となります。 特別区・武三交通圏の法人タクシー26,983台（令和5年3月末時点関東運輸局調べ）に対して、約42%のカバー率を誇ります。

放映概要

タイアップ広告動画はこちらからご覧いただけます動画はこちら :https://youtu.be/cZYktYpHWU0?si=fV0R4hnolRAvjTBd

放映期間 ：2025年11月3日(月)～11月16日(日)

放映媒体 ：タクシーサイネージメディア「GROWTH」（移動時間の情報番組「HEADLIGHT」内）

放映エリア：東京23区（港区・千代田区・中央区・新宿区・渋谷区など）、武蔵野市、三鷹市、一部横浜市・さいたま市など

放映車両 ：タクシーアプリ「S.RIDE」「DiDi」に対応しているタクシー

※一部放映がない車両がございます

「GROWTH」および「HEADLIGHT」について

＜GROWTHについて＞

東京都内最大級のタクシーサイネージメディア「GROWTH」は、東京23区内で月間770万人のタクシーにおける移動時間にて、広告や情報コンテンツ、新たな体験をお届けしています。

＜HEADLIGHTについて＞

「HEADLIGHT」は「一歩先ゆく、インスピレーションを。」をコンセプトに、ビジネスパーソンのオンとオフに新たなヒントを届ける、移動時間の情報番組です。MCに山下健二郎さん・森香澄さんを迎え、週替わりで企業ニュースからトレンド情報まで、移動中に知っておくとためになる情報を幅広くお届けします。

公式チャンネル：https://www.youtube.com/@HEADLIGHT_growth

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia/bpaas

https://www.career-cloud.asia

