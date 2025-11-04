『マルアイこころバンク』2025年11月4日（火）12時より申し込み受付開始

株式会社マルアイ

「こころ くらし 包む」をモットーに、さまざまな製品を通じて毎日のくらしに彩りと楽しさを提供する紙製品・化成品メーカーの株式会社マルアイ（本社：山梨県市川三郷町、代表取締役社長：村松道哉、以下「当社」）は、2025年11月4日（火）より、新サービス『マルアイこころバンク』を開始します。

本サービスは、お預かりした手紙・贈り物・映像・デジタルメッセージを、利用者が指定した未来の日に大切な方へ届けるという、従来にない“時空を超えた贈り物体験”を提供します。

サービス誕生の背景

急速に進化するデジタル時代において、想いを瞬時に伝えられる環境が整う一方で、“その時の気持ちを未来に残す”という文化は希薄になりつつあります。これまで当社は創業130余年にわたり、「包む」文化を育んできましたが、この度、“未来に想いを託す”という新しい価値を創造することを目的に『マルアイこころバンク』を立ち上げました。

サービスの魅力・特長

1.未来に届くサプライズ

〇誕生日や記念日に、過去の自分から贈り物が届くことで特別な驚きと感動を演出します。

2.多様な預かり対象

〇紙の手紙や贈答品に加え、動画・音声・デジタルデータにも対応。世代やライフスタイルを問わず利用可能です。

3.安心の保管環境

〇耐火倉庫・温湿度管理・24時間監視体制で大切な品を安全に保管。長期間でも安心です。

4.法人利用の拡張性

〇企業の周年事業や社史プロジェクト、社員への未来メッセージなど、ビジネス用途にも活用できます。

サービス概要

・名称：マルアイこころバンク

・開始時期：2025年11月4日（火）12時より申し込み受付開始

・保管期間：最短1か月～最長5年まで選択可能

・利用方法：

1.サイトから申し込み

2.マルアイが梱包資材・集荷を手配

3.厳重保管 → 指定日にお届け

・料金体系：会員費1,650円（税込）＋お預かり費用5,940円（税込）～（詳細は公式サイト参照）

・利用シーン例：

〇卒業式で未来の自分宛てに書いた手紙を成人式に開封

〇結婚記念日に、数年前の自分からのメッセージを受け取る

〇故人を偲ぶ追悼メッセージを、法要の日に届ける

〇企業の創業記念日に、未来の社員への想いを届ける

・公式サイト：https://maruaikokorobank.com/

今後の展望

サービス開始に合わせ、早期申込キャンペーンを実施予定です。

当社は『マルアイこころバンク』を通じて、想いを未来へ託す文化を社会に根付かせるとともに、人と人との絆をより深めてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マルアイ

マルアイこころバンク運営事務局

住所：山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2603

電話：（055）272-1119 担当：広報 中澤

メール：maruaikokorobank@maruai.co.jp

公式サイト：https://maruaikokorobank.com/