Live2D主催『alive 2025』セッション情報を公開 - 豪華登壇企業・展示・キャリア企画の詳細を発表
2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年12月12日(金)に開催するLive2D社主催イベント『alive 2025』のイベントコンテンツ情報を公開しました。
alive 2025 チケット好評販売中！
『alive 2025』とは？
『年に一度、2D表現を愛する人々が集う祭典』
「alive」は、2D表現に関わるすべてのクリエイター・企業・教育機関が集まり、技術・表現・情熱を共有するLive2D社主催のイベントです。
2025年は新企画「Live2Dキャリアミートアップ！」を加え、登壇・展示・交流の3つの軸で、2D業界の“今”と“これから”を発信します。
【こんな方におすすめ】
- Live2Dや2D表現の最新動向を知りたい方
- 大手企業のLive2D制作事例やノウハウを学びたい方
- クリエイター・学生・企業としてLive2Dをキャリアに活かしたい方
- 企業・教育機関・クリエイター同士で交流したい方
『alive 2025』セッション・展示・ミートアップの詳細を公開！
『alive 2025』のメインコンテンツである「セッション」、「展示」、「Live2Dキャリアミートアップ！」の情報を公開します！
セッション情報一覧
Live2D社による製品セッションをはじめ、業界をリードする豪華企業によるセッション情報を公開！
基調講演
株式会社Live2D
第12回 Live2D Creative Awards 表彰式
株式会社Live2D
『1999 トコヨビル』は3人のクリエイターによって作られた小規模インディーゲームでどうやってLive2D表現を実現したのか？
常夜不動産
コラボトークセッション！（タイトル近日公開予定！）
ANYCOLOR株式会社＆カバー株式会社
新たに立ち上げたLive2D制作チームのメンバー育成と研修プログラムについて
G2 Studios株式会社
『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』で挑んだ！ Live2Dと衣装デザインの魅力を最大限に引き出すための工夫
株式会社f4samurai
Live2DとAfterEffectsを活用し、遊技機映像・ガチャ演出映像等での効果的なイラストアニメーションの制作方法
株式会社イクリエ
【企業がLive2Dバーチャル社員をパワーアップさせたお話】
株式会社サムザップ
Live2Dで“映える”キャラを作るには？VTuberデザインのためのCLIP STUDIO PAINT活用講座
CLIP STUDIO PAINT
Live2Dの活用の幅をさらに広げ進化し続ける、オンライン動画エディター『nizima ACTION!!』のご紹介
nizima ACTION!!
Live2D JUKU×ののん。さん×Kira Omoriさん『プロになるためのスキルアップ方法とは？』
Live2D JUKU
デザイナー必見！処理負荷を最適化し、表現力を最大化するLive2Dモデルの制作テクニック
株式会社Live2D / Cubismグループ
展示ブース出展一覧
Live2D制作や創作のヒントが見つかる、魅力的な19ブースの出展情報を公開！
・Elgato
・TourBox Japan
・東洋美術学校
・京都芸術デザイン専門学校
・株式会社mirukia
・Vcheer-ブイチア
・東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）
・CG-ARTS(公益財団法人画像情報教育振興協会)
・HIGH-END Games
・AUTOMATON
・CLIP STUDIO PAINT
・株式会社てくてくの森
・株式会社イクリエ
・Live2D JUKU
・Live2D Creative Studio
・nizima LIVE
・nizima ACTION!!
・nizima
・株式会社Live2D / Cubismグループ
Live2Dキャリアミートアップ！参加企業一覧
企業の担当者と直接話せるキャリア・ポートフォリオ相談企画の参加企業を紹介！
・株式会社イクリエ
・株式会社f4samurai
・株式会社狐福工房
・株式会社サムザップ
・G2 Studios株式会社
・株式会社てくてくの森
・株式会社バグトゥール
・Live2D Creative Studio
※イベント情報は随時更新されます。最新情報はイベント特設Webサイトをご確認ください。
特設Webサイト：https://www.live2d.com/event/alive2025/
開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/134_1_4000b3f6be6358eb0f79369053ffac96.jpg?v=202511050655 ]
※オンライン配信はございませんが、一部セッションは後日アーカイブ配信予定です。
チケット情報
入場することで次のコンテンツに参加いただけます。
セッション／基調講演／Live2D Creative Awards表彰式／展示ブース／キャリアミートアップ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/134_2_103f311f6c41f2ffe14e4cccce0f1478.jpg?v=202511050655 ]
※チケットは先着順での販売です。定員に達し次第、販売終了いたします。
※学生チケットは受付時に学生証による本人確認を行います。
🎟 チケット購入ページ：
https://alive2025.peatix.com
【関連リンク】
特設サイト：https://www.live2d.com/event/alive2025/
チケット購入ページ：https://alive2025.peatix.com
【株式会社Live2Dについて】
株式会社Live2D ロゴ
世界に広がるLive2D
私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。
「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けフェイストラッキングアプリ「nizima LIVE」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業の拡大を続け、さらに株式会社アニプレックスと業務資本提携を行い、長編アニメーション映画制作プロジェクトを開始しました。
現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。
【株式会社Live2D】
- Webサイト：https://www.live2d.jp
- X（旧Twitter）：https://x.com/Live2D
【Live2D Cubism】
- Webサイト：https://www.live2d.com
【Live2D Creative Studio】
- Webサイト：https://www.live2dcs.jp
- X（旧Twitter）：https://x.com/live2dcs
【nizima】
- Webサイト：https://nizima.com
- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_official
【nizima LIVE】
- Webサイト：https://docs.nizima.com/promotion/nl92316
- X（旧Twitter）：https://x.com/nizimaLIVE
【nizima ACTION!!】
- Webサイト：https://nizimaaction.live2d.com
- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_action
【Live2D JUKU】
- Webサイト：https://juku.live2dcs.jp
- X（旧Twitter）：https://x.com/live2djuku