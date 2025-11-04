Live2D主催『alive 2025』セッション情報を公開 - 豪華登壇企業・展示・キャリア企画の詳細を発表

株式会社Live2D

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年12月12日(金)に開催するLive2D社主催イベント『alive 2025』のイベントコンテンツ情報を公開しました。

『alive 2025』とは？

『年に一度、2D表現を愛する人々が集う祭典』

「alive」は、2D表現に関わるすべてのクリエイター・企業・教育機関が集まり、技術・表現・情熱を共有するLive2D社主催のイベントです。

2025年は新企画「Live2Dキャリアミートアップ！」を加え、登壇・展示・交流の3つの軸で、2D業界の“今”と“これから”を発信します。

【こんな方におすすめ】

- Live2Dや2D表現の最新動向を知りたい方- 大手企業のLive2D制作事例やノウハウを学びたい方- クリエイター・学生・企業としてLive2Dをキャリアに活かしたい方- 企業・教育機関・クリエイター同士で交流したい方

『alive 2025』セッション・展示・ミートアップの詳細を公開！

『alive 2025』のメインコンテンツである「セッション」、「展示」、「Live2Dキャリアミートアップ！」の情報を公開します！

セッション情報一覧

Live2D社による製品セッションをはじめ、業界をリードする豪華企業によるセッション情報を公開！

基調講演

株式会社Live2D

第12回 Live2D Creative Awards 表彰式

株式会社Live2D

『1999 トコヨビル』は3人のクリエイターによって作られた小規模インディーゲームでどうやってLive2D表現を実現したのか？

常夜不動産

コラボトークセッション！（タイトル近日公開予定！）

ANYCOLOR株式会社＆カバー株式会社

新たに立ち上げたLive2D制作チームのメンバー育成と研修プログラムについて

G2 Studios株式会社

『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』で挑んだ！ Live2Dと衣装デザインの魅力を最大限に引き出すための工夫

株式会社f4samurai

Live2DとAfterEffectsを活用し、遊技機映像・ガチャ演出映像等での効果的なイラストアニメーションの制作方法

株式会社イクリエ

【企業がLive2Dバーチャル社員をパワーアップさせたお話】

株式会社サムザップ

Live2Dで“映える”キャラを作るには？VTuberデザインのためのCLIP STUDIO PAINT活用講座

CLIP STUDIO PAINT

Live2Dの活用の幅をさらに広げ進化し続ける、オンライン動画エディター『nizima ACTION!!』のご紹介

nizima ACTION!!

Live2D JUKU×ののん。さん×Kira Omoriさん『プロになるためのスキルアップ方法とは？』

Live2D JUKU

デザイナー必見！処理負荷を最適化し、表現力を最大化するLive2Dモデルの制作テクニック

株式会社Live2D / Cubismグループ

展示ブース出展一覧

Live2D制作や創作のヒントが見つかる、魅力的な19ブースの出展情報を公開！

・Elgato

・TourBox Japan

・東洋美術学校

・京都芸術デザイン専門学校

・株式会社mirukia

・Vcheer-ブイチア

・東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）

・CG-ARTS(公益財団法人画像情報教育振興協会)

・HIGH-END Games

・AUTOMATON

・CLIP STUDIO PAINT

・株式会社てくてくの森

・株式会社イクリエ

・Live2D JUKU

・Live2D Creative Studio

・nizima LIVE

・nizima ACTION!!

・nizima

・株式会社Live2D / Cubismグループ

Live2Dキャリアミートアップ！参加企業一覧

企業の担当者と直接話せるキャリア・ポートフォリオ相談企画の参加企業を紹介！

・株式会社イクリエ

・株式会社f4samurai

・株式会社狐福工房

・株式会社サムザップ

・G2 Studios株式会社

・株式会社てくてくの森

・株式会社バグトゥール

・Live2D Creative Studio

※イベント情報は随時更新されます。最新情報はイベント特設Webサイトをご確認ください。

特設Webサイト：https://www.live2d.com/event/alive2025/

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/134_1_4000b3f6be6358eb0f79369053ffac96.jpg?v=202511050655 ]

※オンライン配信はございませんが、一部セッションは後日アーカイブ配信予定です。

チケット情報

入場することで次のコンテンツに参加いただけます。

セッション／基調講演／Live2D Creative Awards表彰式／展示ブース／キャリアミートアップ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/134_2_103f311f6c41f2ffe14e4cccce0f1478.jpg?v=202511050655 ]

※チケットは先着順での販売です。定員に達し次第、販売終了いたします。

※学生チケットは受付時に学生証による本人確認を行います。

【関連リンク】

【株式会社Live2Dについて】

株式会社Live2D ロゴ

世界に広がるLive2D

私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。

「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けフェイストラッキングアプリ「nizima LIVE」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業の拡大を続け、さらに株式会社アニプレックスと業務資本提携を行い、長編アニメーション映画制作プロジェクトを開始しました。

現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。

【株式会社Live2D】

- Webサイト：https://www.live2d.jp- X（旧Twitter）：https://x.com/Live2D

【Live2D Cubism】

- Webサイト：https://www.live2d.com

【Live2D Creative Studio】

- Webサイト：https://www.live2dcs.jp- X（旧Twitter）：https://x.com/live2dcs

【nizima】

- Webサイト：https://nizima.com- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_official

【nizima LIVE】

- Webサイト：https://docs.nizima.com/promotion/nl92316- X（旧Twitter）：https://x.com/nizimaLIVE

【nizima ACTION!!】

- Webサイト：https://nizimaaction.live2d.com- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_action

【Live2D JUKU】

- Webサイト：https://juku.live2dcs.jp- X（旧Twitter）：https://x.com/live2djuku