Live2D主催『alive 2025』セッション情報を公開 - 豪華登壇企業・展示・キャリア企画の詳細を発表

株式会社Live2D

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年12月12日(金)に開催するLive2D社主催イベント『alive 2025』のイベントコンテンツ情報を公開しました。



alive 2025 チケット好評販売中！

『alive 2025』とは？

『年に一度、2D表現を愛する人々が集う祭典』


「alive」は、2D表現に関わるすべてのクリエイター・企業・教育機関が集まり、技術・表現・情熱を共有するLive2D社主催のイベントです。


2025年は新企画「Live2Dキャリアミートアップ！」を加え、登壇・展示・交流の3つの軸で、2D業界の“今”と“これから”を発信します。



【こんな方におすすめ】


- Live2Dや2D表現の最新動向を知りたい方
- 大手企業のLive2D制作事例やノウハウを学びたい方
- クリエイター・学生・企業としてLive2Dをキャリアに活かしたい方
- 企業・教育機関・クリエイター同士で交流したい方


『alive 2025』セッション・展示・ミートアップの詳細を公開！

『alive 2025』のメインコンテンツである「セッション」、「展示」、「Live2Dキャリアミートアップ！」の情報を公開します！



セッション情報一覧


Live2D社による製品セッションをはじめ、業界をリードする豪華企業によるセッション情報を公開！


基調講演
株式会社Live2D



第12回 Live2D Creative Awards 表彰式
株式会社Live2D



『1999 トコヨビル』は3人のクリエイターによって作られた小規模インディーゲームでどうやってLive2D表現を実現したのか？
常夜不動産



コラボトークセッション！（タイトル近日公開予定！）
ANYCOLOR株式会社＆カバー株式会社



新たに立ち上げたLive2D制作チームのメンバー育成と研修プログラムについて
G2 Studios株式会社



『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』で挑んだ！ Live2Dと衣装デザインの魅力を最大限に引き出すための工夫
株式会社f4samurai



Live2DとAfterEffectsを活用し、遊技機映像・ガチャ演出映像等での効果的なイラストアニメーションの制作方法
株式会社イクリエ



【企業がLive2Dバーチャル社員をパワーアップさせたお話】
株式会社サムザップ



Live2Dで“映える”キャラを作るには？VTuberデザインのためのCLIP STUDIO PAINT活用講座
CLIP STUDIO PAINT



Live2Dの活用の幅をさらに広げ進化し続ける、オンライン動画エディター『nizima ACTION!!』のご紹介
nizima ACTION!!



Live2D JUKU×ののん。さん×Kira Omoriさん『プロになるためのスキルアップ方法とは？』
Live2D JUKU



デザイナー必見！処理負荷を最適化し、表現力を最大化するLive2Dモデルの制作テクニック
株式会社Live2D / Cubismグループ




展示ブース出展一覧


Live2D制作や創作のヒントが見つかる、魅力的な19ブースの出展情報を公開！


・Elgato


・TourBox Japan


・東洋美術学校


・京都芸術デザイン専門学校


・株式会社mirukia


・Vcheer-ブイチア


・東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）


・CG-ARTS(公益財団法人画像情報教育振興協会)


・HIGH-END Games


・AUTOMATON


・CLIP STUDIO PAINT


・株式会社てくてくの森


・株式会社イクリエ


・Live2D JUKU


・Live2D Creative Studio


・nizima LIVE


・nizima ACTION!!


・nizima


・株式会社Live2D / Cubismグループ




Live2Dキャリアミートアップ！参加企業一覧


企業の担当者と直接話せるキャリア・ポートフォリオ相談企画の参加企業を紹介！


・株式会社イクリエ


・株式会社f4samurai


・株式会社狐福工房


・株式会社サムザップ


・G2 Studios株式会社


・株式会社てくてくの森


・株式会社バグトゥール


・Live2D Creative Studio




※イベント情報は随時更新されます。最新情報はイベント特設Webサイトをご確認ください。
特設Webサイト：https://www.live2d.com/event/alive2025/



開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/134_1_4000b3f6be6358eb0f79369053ffac96.jpg?v=202511050655 ]

※オンライン配信はございませんが、一部セッションは後日アーカイブ配信予定です。



チケット情報

入場することで次のコンテンツに参加いただけます。


セッション／基調講演／Live2D Creative Awards表彰式／展示ブース／キャリアミートアップ


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/134_2_103f311f6c41f2ffe14e4cccce0f1478.jpg?v=202511050655 ]

※チケットは先着順での販売です。定員に達し次第、販売終了いたします。


※学生チケットは受付時に学生証による本人確認を行います。



🎟 チケット購入ページ：


https://alive2025.peatix.com



【株式会社Live2Dについて】


株式会社Live2D ロゴ





世界に広がるLive2D


私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。


「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けフェイストラッキングアプリ「nizima LIVE」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業の拡大を続け、さらに株式会社アニプレックスと業務資本提携を行い、長編アニメーション映画制作プロジェクトを開始しました。


現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。



【株式会社Live2D】


- Webサイト：https://www.live2d.jp
- X（旧Twitter）：https://x.com/Live2D

【Live2D Cubism】


- Webサイト：https://www.live2d.com

【Live2D Creative Studio】


- Webサイト：https://www.live2dcs.jp
- X（旧Twitter）：https://x.com/live2dcs

【nizima】


- Webサイト：https://nizima.com
- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_official

【nizima LIVE】


- Webサイト：https://docs.nizima.com/promotion/nl92316
- X（旧Twitter）：https://x.com/nizimaLIVE

【nizima ACTION!!】


- Webサイト：https://nizimaaction.live2d.com
- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_action

【Live2D JUKU】


- Webサイト：https://juku.live2dcs.jp
- X（旧Twitter）：https://x.com/live2djuku