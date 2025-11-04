FUFU JAPAN SELECTION 冬の贈りもの　お歳暮商品の販売開始

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ(東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明)は、2025年お歳暮商品の販売開始をお知らせいたします。毎年ご好評いただいているお鍋の商品からおすすめの甘味まで、様々なラインナップをご用意いたしました。日頃の感謝とともに大切な方への冬の贈り物にもおすすめです。

冬にぴったりのあたたかい「ふふ」自慢のお鍋

鍋を囲む機会が増えるこの季節に、ご自宅でもお召し上がりいただきたい「ふふ」自慢のお鍋を2種類ご紹介いたします。あたたかく素材のうま味と出汁が凝縮されたお鍋は最後の締めまでお愉しみいただけます。

■ 魚介のうま味が詰まった「海香鍋 (かいこうなべ) 」

海老のうま味とトマトの酸味が調和したアメリケーヌソース仕立てのお鍋 。贅沢に鯛やホタテも合わせることで魚介の出汁を存分に感じていただけるお鍋です。マスカルポーネチーズと白味噌を入れることでコク深く濃厚なお鍋のスープに仕上げました。

海香鍋(スープ・具材・薬味セット) 2～3人前 10,000円（税込）

▶商品URL：https://fufujapan-selection.jp/collections/food

海香鍋(スープ・薬味セット ) 2～3人前 5,000円（税込）

▶商品URL：https://fufujapan-selection.jp/collections/food

■ 京都の素材が際立つ「庵都汁 (あんとじる)」

ふふ京都の朝食でご提供している白味噌ベースのお鍋「庵都汁」。鶏出汁に牛乳やバターを加わえ、まろやかな味わいをお愉しみいただけます。うどんで締めるのもおすすめです。

※具材は京都産お肉3種(鶏、豚、鴨)蓬麩・焼き目湯葉・京油揚げをご用意しております。

庵都汁(スープ・具材セット) 2～3人前 8,000円

（税込）

▶商品URL：https://fufujapan-selection.jp/products/gi0102

FUFU JAPAN SELECTION おすすめ商品

■ 特選干物と味噌漬けのセット

ふふの料理人が厳選した海鮮素材を、ふっくら食感の干物に仕上げました。新鮮な状態ですぐに干物にし、素材の味を生かすために、塩水に漬け込むだけのシンプルな味付けにしております。

特選干物 味噌漬けセット(6種類 12点入り) 12,000円（税込）

▶商品URL：https://fufujapan-selection.jp/products/gi0104

特選干物セット(3種類 6点入り) 6,000円（税込）

▶商品URL：https://fufujapan-selection.jp/products/gi0103

■ 浅練り羊羹

新商品の「浅練り羊羹」は、芳醇な香りと上品な食感をお愉しみいただける一品です。ふふの料理人が、厳選した素材と餡の相性を追求し、奥行きのある味わいに仕上げました。ドリンクとのペアリングもお愉しみいただけます。

浅練り羊羹16本セット 5,000円（税込み）

※塩おぐら4本 ・宇治抹茶4本 ・みかん4本・ラムレーズン4本

▶商品URL：https://fufujapan-selection.jp/products

FUFU JAPAN SELECTION お歳暮

https://fufujapan-selection.jp/pages/oseibo2025

大好評の定番商品など全13種類ご用意しております。詳しくは公式サイトをご覧くださいませ。

販売期間：2025年11月1日(土)～2025年12月24日(水)

■ FUFU JAPAN SELECTIONについて

公式ぺージお歳暮商品ページ

“ときを味わう場所”としてスモールラグジュアリーリゾートを展開する「ふふJAPAN」は、宿泊でしか味わうことができない贅沢な“とき”を皆様の日常へお届けするため、スーベニアブランド「FUFU JAPAN SELECTION 」を展開しております。お料理で使用しているドレッシングや客室のベッド、各施設に合わせたアメニティなど、ストーリー性のあるオリジナル商品や厳選されたセレクト商品を販売。洗練された商品は、日常に新たな喜びや価値をもたらします。

▲ふふ 京都「福重膳(ふくえぜん)」▲＜The 5 Bottles＞ファイブボトルズ▲GREEN FOREST HAND&FACE WASH