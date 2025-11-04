アジア最大級のBtoB専門美容見本市「COSMOPROF Asia Hong Kong 2025」にアクシージアが出展

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、2025年11月12日（水）～11月14日（金）の期間、香港にて開催される国際的なBtoB専門美容見本市「COSMOPROF Asia Hong Kong 2025（コスモプロフ アジア香港2025）」に出展します。

「COSMOPROF Asia Hong Kong」とは

「COSMOPROF Asia Hong Kong 2025」は、化粧品業界関係者のためのBtoBイベントです。アジアにおける同カテゴリーのイベントとしては最大級の規模を誇り、完成品部門「Cosmoprof Asia」と原料や包装などのサプライヤー部門「Cosmopack Asia」の2つで構成されていることが特徴です。2024年の実績では、来場者数は60,795人、出展者数は2,562社にのぼり、世界の美容関係者が一堂に会する場となっています。このイベントに、「アジアの美を日本から世界へ発信する」ことを理念とするアクシージアも出展します。

イベント概要

イベント名称 ： COSMOPROF Asia Hong Kong 2025（コスモプロフ アジア香港2025）

日時 ： 2025年11月12日(水)～11月14日(金)

開催時間 ：9:30～18:30※現地時間

会場 ：Hong Kong Convention & Exhibition Centre

ブースNo. ：1E-C2A

アクシージア展示製品

アジアでも多くの方にご愛飲いただいている人気インナーケアドリンク、エイジーセオリー「AGドリンクⅪ」、ヴィーナスレシピ「ザ ピュア ドリンク」「PQドリンク プラス」をメインに展示いたします。さらに、「AGドリンクⅪ」とリンクする成分を配合したエイジーセオリースキンケアシリーズや、シリーズ累計販売数600万個*を突破した目もと用シートマスク「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」など、インナーケアアイテムだけでなく、スキンケアアイテムもラインアップ。アジアのお客様に、アクシージア製品の魅力をお届けします。

AXXZIA（アクシージア）について

アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」「AXXZIA 渋谷ヒカリエShinQs店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。

公式サイト・SNS

・公式HP ：https://axxzia.co.jp/

・公式EC ：https://axxzia.jp/

・お取り扱い店舗 ：https://axxzia.co.jp/stores/

・公式Instagram ：＠axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp

* 2016年10月発売開始～2024年10月末迄（当社調べ）エッセンスシートシリーズの累計販売個数