山形県山辺町が住民向けLINE公式アカウントをリニューアル！プレイネクストラボ株式会社がシステム提供と構築を支援

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 「プレイネクストラボ」）は、山形県山辺町（以下「山辺町」）のLINE公式アカウントを「スマート公共ラボ for GovTechプログラム」を活用してリニューアルし、2025年11月4日（火）より運用を開始したことをお知らせします。

LINE公式アカウントのリニューアル

山辺町LINE公式アカウントのリニューアルにあたり、プレイネクストラボが提供する「スマート公共ラボ for GovTechプログラム」が採用されました。今回のリニューアルでは「基本メニュー」「防災」「町の魅力」などの情報カテゴリーについてもチャットボット機能を実装した他、情報発信がさらに効果的にできるように「セグメント配信機能」もリニューアル。様々な町政情報を届けることが可能となりました。

3つの充実した「リッチメニュー」

LINEのトーク画面にリッチメニューを設置。「タブ機能」を使うことで3種類のメニューの切り替えに対応しています。

「基本メニュー」「防災」「町の魅力」のメニューから様々な情報を検索することが可能になりました。

欲しい配信カテゴリーをカスタマイズできる「セグメント配信機能」

画面下部のリッチメニューに表示されている「受信設定」をタップすることで、LINEから受け取りたい情報を選択するアンケートを表示させることができます。

LINEに登録したユーザーは受信設定に回答することで、受け取る情報のカテゴリーをカスタマイズすることができます。町政情報や子育ての情報など必要な情報だけを受信することができるようになりました。

近くの避難場所を検索できる「避難所検索機能」

自身の位置をLINEに送信すると、近くの避難所施設を案内することができる機能です。

防災メニューの「避難所・避難場所」→「避難所を検索する」から起動することができます。

災害時に限らず、普段から近くの避難所の場所を知っておくことで、万が一災害が発生した際にも落ち着いて避難することができます。

■山辺町のLINE公式アカウント 友だち追加はこちらから

https://lin.ee/yrzPcvP

プレイネクストラボでは今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

参考：スマート公共ラボ導入先一覧(https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/)

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

設立：2016年1月

本社：〒141-0031

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

サンウエスト山手ビル 4階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら(https://www.playnext-lab.co.jp/#contact)

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp