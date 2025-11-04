DetonatioN FocusMe 格闘ゲーム部門 板橋ザンギエフ選手ストリートファイター6の公式世界大会「CAPCOM CUP 12」出場権獲得

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）の格闘ゲーム部門 板橋ザンギエフ選手は、ストリートファイター6の公式世界大会「CAPCOM CUP 12」（以下「CC12」）の出場権を獲得いたしました。

CC12は株式会社カプコンが主催するストリートファイターシリーズの世界大会で、今回が12回目の開催。ストリートファイター6の世界最強を決める一年の総決算であり、優勝者には最高の栄誉と、賞金100万ドル（約1億5,000万円）が授与されます。

板橋ザンギエフは世界各国の予選大会を通じて与えられるプレミアムポイントランキングで6位に入賞し、CAPCOM CUP12出場権を獲得。これで板橋ザンギエフは2年連続、通算4度目となるCAPCOM CUP出場となります。かつて目前で逃した優勝を自らのものにするため、両国国技館での決戦に挑みます。

板橋ザンギエフの応援よろしくお願いいたします。

■『CAPCOM CUP 12』とは

株式会社カプコンが主催する世界規模の大会シリーズ「CAPCOM Pro Tour」(CPT)の決勝大会。

世界各地のCPT対象大会で出場権を手に入れた全48名が東京・両国国技館に集結し、世界一を決定する。優勝賞金は100万ドル（約1億5,000万円）。

■大会概要

大会名：CAPCOM CUP 12

大会日程：2026年3月11日（水）～3月14日（日）

大会会場：東京都墨田区 両国国技館

※現地観戦には別途チケットの購入が必要となります。

出場者：板橋ザンギエフ(https://x.com/Itazan_Kuma)

配信：Capcom Fighters JP - YouTube(https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP/featured)

capcomfighters_jp - Twitch(https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp?lang=ja)

※一部の試合のライブ配信を視聴するためには、チケットの購入が必要となります。詳細は大会公式ウェブサイトをご確認ください。

詳細：https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。所属人数は40名を超え、常に世界の舞台で勝つことを目標に掲げています。

2015年2月に現在のプロゲーミングチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を確立し、2016年3月にチーム所属外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得、2021年10月に League of Legends部門が同ゲームタイトルの世界大会において日本初となるベスト16を取るなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして注目を集めています。

また、VALORANT部門では、世界屈指の強豪チームが集結する『VALORANT Champions Tour PACIFIC』の参加チームとして、韓国・ソウルで開催されるリーグに出場しています。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。