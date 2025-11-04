【コーセーコスメポート】クリアターン イラストBOXマスクを購入＆応募でQUOカードPay最大10,000円分が合計10,000名様に抽選で当たるキャンペーンが開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は株式会社コーセーコスメポートが11月1日（土）より開催するキャンペーンで採用されました。本キャンペーンでは、期間中に対象商品を購入し、LINEで応募すると、QUOカードPay最大10,000円分が合計10,000名様に抽選で当たります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、対象商品を購入し、LINEで応募すると、QUOカードPay最大10,000円分が合計10,000名様に抽選で当たります。

※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://cp-page.com/lp/clearbox2511quo/

【キャンペーン期間】

レシート有効期限 ： 2025年11月1日（土）～2026年4月30日（木）23:59

応 募 締 切 ： 2026年4月30日（木）23：59

【賞品】

QUOカードPay 10,000円分 抽選で100名様

QUOカードPay 100円分 抽選で9,900名様

【対象商品】

クリアターン イラストBOXマスク 下記3種

・まいにちごめんね 素肌マスク 30枚入り

・ごめんね素肌 おめざめスイッチマスク 30枚入り

・まいにち 毛穴小町マスク 30枚入り

※店舗によってはお取り扱いのない商品がございます。

クリアターン イラストレーターコラボシリーズについてはこちら(https://www.kosecosmeport.co.jp/clearturn/collaboration/)

【応募方法】

１. コーセーコスメポートのLINE公式アカウントを友だち登録

２. トークルームに表示されるコメントに従って必要情報を入力し応募

３. その場で抽選結果がわかり、当選の場合はLINEのトーク配信でQUOカードPayが送られます

※応募には商品パッケージに貼り付けてあるシールに記載のシリアルナンバーが必要です。

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度91.5％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/