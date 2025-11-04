【直方市】歌手の木村徹二さんが「ふるさと応援大使」に就任

直方市

直方市は、歌手の木村徹二（きむらてつじ）さんを「直方市ふるさと応援大使」として委嘱します。

木村さんは、令和７年７月に本市で開催されたNHK『のど自慢』（ユメニティのおがた収録）にゲスト出演の際、番組出演を通じて本市の魅力を自身のSNSで積極的に発信されました。また、木村さんにとって初めての『のど自慢』出演の地というご縁もできたことで、このたび「ふるさと応援大使」として委嘱する運びとなりました。

【木村徹二さんの紹介】

1991年7月11日、日本を代表する歌手のひとり、鳥羽一郎の次男として生まれる。幼いころから演歌に惹かれ、高校時代から数多くのステージに立つようになる。

2016年、実兄の竜蔵に誘われ、兄弟でのポップスデュオ「竜徹日記」を結成。演歌・歌謡曲だけではないジャンルの広さを感じさせる歌唱で注目を集める。

竜徹日記の活動は継続しつつ、幼いころからの演歌へのあこがれも捨てがたく、ソロの演歌歌手として、2022年11月にソロデビュー。

ファンの間では「アイアン」の愛称で親しまれ、全国各地でのライブ活動やメディア出演を通じて幅広い世代から支持を集めている。

【就任式の概要】

日 時：令和７年１１月２０日（木）午後４時～

場 所：直方市役所 ３階 応接室

出席者：木村徹二さん、直方市長ほか

内 容：委嘱状交付、記念撮影、懇談（活動方針打合せ）

【直方ふるさと応援大使とは】

市の魅力や取り組みを広く発信していただくために、市にゆかりのある著名人等に委嘱するものです。木村さんには、SNSやメディア活動を通じて直方市の魅力を全国に伝えていただく予定です。

