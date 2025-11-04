【イベント出展情報】グラビティゲームアライズが「東京ゲームダンジョン10」に出展決定！新作を含む4タイトルの試遊が可能！

グラビティゲームアライズ株式会社◆新作を含む全4タイトルが、「東京ゲームダンジョン9」にてプレイアブル出展！

会場では各ゲームの試遊・展示を実施いたします。

イベントにお越しの際は、ぜひグラビティゲームアライズブース（3Y-1ブース）にお立ち寄りください！

【出展タイトル一覧】『Aeruta（アルタ）』

『Aeruta（アルタ）』は、島中を冒険するアクションパートと、パン屋の経営シミュレーションパート、二つのゲーム要素を併せ持った2Dドット絵のハイブリッドRPGです。

キツネの少女「チャヤ」を操作して、冒険者としての腕を磨きながらパン屋の商売も繁盛させて勇者を目指そう！

【ジャンル】ダンジョン探索 ×パン屋経営 ハイブリッドアクションRPG

【プラットフォーム】PC(Steam)

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字/繁体字）

【発売日】2025年11月6日（木）

【価格】1,400円 ※早期アクセス版価格

【Steam】https://store.steampowered.com/app/2286780/Aeruta/

【公式X】https://twitter.com/Aeruta_official

【公式サイト】https://aeruta.startgravity.jp/

【配信地域】日本

【対応言語】日本語

【価格】基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

『はしれへべれけ EX』

『はしれへべれけ EX』は、1994年12月22日にSunsoftによってスーパーファミコン向けに開発・発売されたレースアクションゲームを、現代風に再解釈したリメイク作品です。ゲームはクォータービュー視点で進行し、ユニークで可愛らしいキャラクターたちがカートを使わず自らの足で走るという独特なスタイルのレースを展開します。

1～2人のローカルプレイはもちろん、最大8人までのオンラインプレイにも対応しており、ゲームモードとしては、はしれへべ（ストーリーモード）、ばとるらん（対戦バトル）、たいむあたっく、えんがちょ、ぽぷんばとる、など豊富なバリエーションをご用意しています。

【ジャンル】レースアクションゲーム

【プラットフォーム】Nintendo Switch(TM) / PC(Steam)

【対応言語】日本語、英語、韓国語、簡体字、繁体字、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、トルコ語

【発売日】2026年予定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/3948110/Hashire_HEBEREKE_EX/

『Light Odyssey（ライトオデッセイ）』

光を奪われ闇の世界へと没落してしまった古代文明を舞台に、光を取り戻すため冒険するアクションゲームです。

光と闇をテーマに彩られた世界で、主人公は自分よりはるかに大きな巨人たちを相手に戦っていきます。

【ジャンル】アクション

【プラットフォーム】PC（Steam）

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字/繁体字）

【発売日】未定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/1902860/Light_Odyssey/

『THE GOOD OLD DAYS ヌーギーズの大冒険』

19XX年の田舎町「アロスティア」を舞台に、父親の借金を返済するために少年「ショーン」が冒険を繰り広げるジュブナイルメトロイドヴァニアです。借金取りに捕らわれた仲間たちを助け出し、4人の力を合わせて時間内にお金を集めよう！

【ジャンル】ジュブナイルメトロイドヴァニア

【プラットフォーム】Nintendo Switch(TM)、 PC(Steam)

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字/繁体字）

【発売日】2025年10月23日（木）

【価格】1,600円（税込）

【Steam】https://store.steampowered.com/app/2996540/THE_GOOD_OLD_DAYS/

【公式Ｘ】https://x.com/tgod_jp

【公式サイト】 https://www.yokogosystems.com/thegoodolddays/

◆イベント情報

名称：東京ゲームダンジョン10

会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室

会期：2025年11月9日（日）11:00-17:00

公式サイト：https://tokyogamedungeon.com/

グラビティゲームアライズブース：3Y-1

※入場にはチケットが必要です。購入方法、価格などは公式サイトでご確認ください。

会社情報

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

URL：https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

