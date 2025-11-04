【歌謡ポップスチャンネル】中山美穂さんのライブ番組を12月6日(土)に放送
株式会社WOWOWプラス
【番組概要】中山美穂のツアーの中では最多となる全国63公演を行ったライブツアー！「MIHO Catch '88」から中野サンプラザ公演の模様をオンエア！（1988年1月30日 中野サンプラザホール）
♪You're My Only Shinin' Star （スタジオVer.）
♪TRIANGLE LOVE AFFAIR
♪花瓶
♪Long Distance To The Heaven
♪WAKU WAKUさせて
♪「派手!!!」
♪ツイてる ねノッてるね
♪50/50
♪ハートのスイッチを押して
ほか
【番組概要】1996年6月に発売されたアルバム「Deep Lip French」を携えて行われたコンサートツアー「Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip」（全国32公演）から中野サンプラザ公演の模様をオンエア！（1996年7月24日、25日 中野サンプラザホール）
♪ライカスタ
♪True Romance
♪遠い街のどこかで…
♪Sound of Love
♪Spiritual Kisses
♪Crazy moon
♪50/50
♪Dream
♪不意のKiss
♪It's More
♪Rain Ring
♪世界中の誰よりきっと
♪Sea Paradise -ＯＬの反乱-
♪ヨッシャ!
♪Thinking About You
♪Midnight Taxi & kiss kiss kiss
♪Treasure
中山美穂さんがステージで魅せてくれた輝きは今もなお、人々の心に強く刻まれています。
歌謡ポップスチャンネルでは、1988年に開催されたツアー「MIHO Catch '88」の中野サンプラザ公演を収めた「CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88」、1996年に開催されたツアーから中野サンプラザでの公演を収録した「Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip」を12月6日(土)に2作品連続放送します。
＜放送情報＞
『永遠の輝き 中山美穂ライブ特集』（https://www.kayopops.jp/feature/miho_nakayama/）
■タイトル：CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88
■放送日時：2025年12月6日（土）20:00～
■タイトル：Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip
■放送日時：2025年12月6日（土）21:00～
