楽待20周年の感謝を込めて、総額100万円分のAmazonギフトカードをプレゼント！
＜本リリースのポイント＞
・楽待20周年を記念し、総額100万円分のAmazonギフトカードをプレゼント
・抽選で550名様に1万円分または1,000円分のギフトカードが当たる
・楽待アプリをインストール・ログインのうえ、キャンペーンページから応募可能
国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」（https://www.rakumachi.jp/）を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）では、2025年11月4日（火）よりAmazonギフトカード総額100万円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。
楽待株式会社は、2005年8月の創業から今年で20周年を迎えました。これまでご利用いただいている皆様への感謝の気持ちを込めて、本キャンペーンを開催いたします。期間中に楽待アプリをインストールし、会員登録またはログインしたうえで、アプリ内のキャンペーンページからぜひご参加ください。
キャンペーン概要
楽待アプリをインストールし、会員登録またはログインのうえご応募いただいた方の中から、抽選で550名様に総額100万円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします。
1万円分のAmazonギフトカードが50名様、1000円分が500名様に当たります。アプリのインストールおよび会員登録は無料ですので、ぜひこの機会にご参加ください。
応募方法
1. 楽待のアプリをインストールする
2. 会員登録、またはログインする
3. アプリのキャンペーンページから応募する
※アプリのインストールおよび会員登録は無料です
※すでにアプリでログインしている方は、STEP1・2の手順は必要ありません
応募期間
2025年11月4日(火)～12月8日(月)
当選者には、楽待にご登録いただいているメールアドレス宛に2025年12月末ごろを目安にAmazonギフトカードを送付します。なお、当選者の発表は、当選メールの送信をもって代えさせていただきます。
キャンペーンの詳細や注意事項については、キャンペーンページからご確認ください。
https://www.rakumachi.jp/campaign/present2025
不動産投資アプリ「楽待（らくまち）」とは
不動産投資アプリで利用者数No.1(*1)の楽待アプリでは、収益物件の検索や不動産投資の勉強が手軽に行えるほか、「賃貸経営マップ」や「積算価格シミュレーション」など、賃貸経営に役立つ機能を多数搭載しています。
また、アプリ限定の「新着物件お知らせPUSH通知」機能を活用することで、気になる物件情報をいち早くチェックすることが可能です。 検索条件を保存すると、条件に合致する物件が掲載された際にリアルタイムで通知が届くため、ライバルより早く好条件の物件を見つけることができます。
アプリのインストールや会員登録は無料。累計60万ダウンロードを突破した不動産投資アプリ「楽待」を、ぜひこの機会にお試しください。
▼楽待アプリのインストールはこちらから
https://www.rakumachi.jp/lp/apps/rakumachi/
【会社概要】
社名：楽待株式会社
URL：https://rakumachi.co.jp/
上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）
本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階
設立：2005年8月23日
事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営
*1『物件数 No.1』：日本マーケティングリサーチ機構調べ（2025年8月）
『使いやすさ No.1』：ゴメス・コンサルティング調べ（2025年8月）
『利用者数 No.1』：自社調べ（2025年8月）