あなたの応援が物語を動かす──smash.新機能『リーフ』始動　第一弾ショートドラマ『LEAF SHOW』11月7日（金）スタート

SHOWROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：前田裕二）は、スマートフォン向けバーティカルシアターアプリ「smash.」にて、視聴者の投票によって物語が変化する新機能『リーフ』を実装し、その第一弾対応作品となる業界初の視聴者参加型ショートドラマ『LEAF SHOW』を、2025年11月7日（金）19時より配信開始いたします。

『リーフ』とは

『リーフ』は、視聴者の投票（＝リーフ）によって作品の展開が変化する、smash.の新しい視聴者参加型機能です。ドラマやオーディション、リアリティショーなど、ジャンルを問わず“応援”が物語を動かす体験を提供します。これまでの一方的な視聴ではなく、視聴者が作品の一部として関われる新たなエンターテインメントの形を目指しています。

https://site.smash-media.jp/leaf

第一弾となる業界初視聴者参加型ショートドラマ『LEAF SHOW』が11月7日配信開始。

リーフ機能は11月7日オープン予定＜ストーリー概要＞

謎が謎を呼ぶ、最終対戦が今、始まる――。

視聴者参加型×サスペンスの全く新しいドラマが誕生。「ようこそ、LEAF SHOWへ・・・」集められた男女16名は命を懸けたデスゲームに参加する。デスゲームに勝利し賞金を獲得するのは誰なのか・・・。初の試みである視聴者投票(リーフ)により展開・結末が決定していく。だれもが予想できない結末へ。

業界初視聴者参加型ショートドラマ『LEAF SHOW』予告映像(https://youtube.com/shorts/PFyCncRCvlQ?feature=share)

＜作品概要＞

形式：縦型ショートドラマ(1話2分程度/全30話を予定)

smash.作品ページ：https://share.smash-media.jp/uZt2852B0Xb

ジャンル：サスペンス

企画運営・製作：SHOWROOM株式会社

制作プロダクション：モバコン株式会社

制作協力：ホラーちゃんねる

配信：smash.

価格：2025年12月頃まで無料配信予定

※「リーフ」は、smash.コインと同等の価値を持つデジタルアイテムで、投票や応援時にご利用いただけます。

＜キャスト＞

咲間 なぎ / ひなたまる / 松山 綺利 / YUHA / 百瀬 朔 / 岡本 彩夏 / 黒木 聖那/ 庄原 孝太 / 内山 優花 / わちみなみ / 梨子 / 土光 瑠璃子 / 辻 凌志朗 / 川綱 治加来 /羽鳥 翔太 / 三田 航佑

衛兵：清水 サニ / 月乃 りりか

ゲームマスター：？？

＜スタッフ＞

監督：大橋 孝史

脚本：村川 康敏

プロデューサー：前田 裕二（SHOWROOM）/ 品川 健治（SHOWROOM）/ 濱田 富男（SHOWROOM）/ 北山 大介（SHOWROOM）

＜主題歌＞

「1LEAF」齊藤 ハルセ(YUM!-TUK!)

作詞：碧都 天

作曲：白須賀 悟

＜配信、リーフ投票スケジュール＞

1～10話：2025年11月7日（金）19時一挙配信。

11話～30話：2025年11月下旬～順次配信予定。

※初回リーフ投票期間：2025年11月7日（金）～11月9日（日）

以降、ストーリーが変化する複数回のリーフ投票を予定。

『LEAF SHOW』公開直前特番がSHOWROOMにて生配信決定！

プロデューサーであるSHOWROOM株式会社の品川健治がMCを務め、出演者を交えてドラマ撮影の裏側や新機能『リーフ』について深掘りする、ドラマスタートカウントダウン特番の開催が決定！

＜生配信日時＞

11月7日（金）18:00～よりSHOWROOM生配信予定

＜生配信番組URL＞

https://www.showroom-live.com/r/leaf_show

＜出演予定＞

・ 岡本 彩夏 / 黒木 聖那/ 咲間 なぎ / 三田 航佑 / 庄原 孝太 / わちみなみ and more...

MC：品川健治（SHOWROOM株式会社）

LEAF SHOW公開記念！smash.ログインキャンペーン開催！

期間：11月4日(火)12:00～11月6日(木)23:59

上記期間でsmash.にログインした方に、お試しsmash.コイン200枚をプレゼント！

獲得したコインは「リーフ」に変えることで、出演者にお試し投票をすることが出来ます。

ただし、物語の性質上、一部出演者にはリーフ投票が出来ない場合がございますのでご了承ください。

smash.のインストールはこちら

iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id1506521850) / android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.showroom.smash)

プロジェクト背景

smash.が目指すのは、作り手だけでなく、視聴者の気持ちや熱量がそのままコンテンツ制作力、ひいては質の高い名作を生み出す力へと転換される、新しい創作モデルの構築です。

バズ消費的な動画文化とは対照的に、長く愛される真に良質な作品を生み出すには、相応の制作原資が欠かせません。けれど多くの場合、経済的制約が創造性を遮断してしまう。そこで、視聴者の応援を直接制作原資に還元できる仕組みとして「リーフ」を設計しました。

作品を一本の木と見立て、リーフ（葉）が集まるほど木は深緑に茂り、つまり制作環境が潤い、物語が豊かに育つ。

ユーザーの想いが作品の中身と質、そして寿命を決める──視聴者の能動的な働きかけがコンテンツクオリティに跳ね返る、循環型の新しい視聴体験を次の当たり前にし、ショートドラマやWebreenの世界に変革を起こしていきます。

SHOWROOM株式会社 前田裕二

smash.サービス概要 https://smash-media.jp/(https://smash-media.jp/)

スマートフォンでの視聴に特化した短尺のバーティカルシアターアプリ。ショートドラマをはじめ音楽、バラエティ、ドキュメンタリーといったここでしか見られない様々な作品をこれまで4000エピソード以上を配信済み。

・提供開始日：2020年10月22日（木）

・料金：無料/ PPV課金/月額550円（税込）で一部のコンテンツ見放題

・リーフ投票：iOS/androidアプリにて使用可能

・提供会社：SHOWROOM株式会社

・利用方法：

【android】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.showroom.smash

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/id1506521850

・SNS：https://twitter.com/smash_media_jp