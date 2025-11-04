本日リリース！スマートフォン／PC向け新作ゲーム　サバイバルRPG『地獄楽 パラダイスバトル』、App Store無料ダウンロードランキング1位獲得！豪華プレゼントも配布中！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐 厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー）は、スマートフォン／PC向け新作ゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』を、2025年11月4日（火）にApp Store、Google Play、DMM GAMESにてリリースいたしました。

▼ダウンロードはこちら

・App Store、Google Play

https://paradisebattle.go.link/sQaq4

・DMM GAMES（PC版）

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=XdpIXLvY

■App Store無料ダウンロードランキング1位を獲得！

『地獄楽 パラダイスバトル』は、2025年11月3日（月）の事前ダウンロード期間中に、App Store無料ダウンロードランキングで1位を獲得いたしました。

皆さまへの感謝を込めて、ゲーム内オープニング映像の新規アニメカットを使用した追想カードを、アプリ内で提供しております。

※詳細はアプリ内の「お知らせ」をご確認ください。

■『地獄楽 パラダイスバトル』とは

『地獄楽 パラダイスバトル』は、アニメおよび原作サイドの監修のもと、美麗なアニメーションで迫力のバトルが楽しめる、スマートフォン／PC向けの新作ゲームです。

すべての仲間キャラクターに、完全新規のオリジナルストーリーがあり、フルボイスでお楽しみいただけます。

原作では描かれなかった過去のエピソードや、ゲームならではの「もしも」のイベントストーリー、オリジナル長編シナリオの展開も今後予定されています。

また、好きなキャラクターで自由にパーティを編成できるほか、原作やTVアニメにはないキャラクター間の掛け合いボイスも実装され、編成するキャラクターの組み合わせによって多彩な会話が展開されます。

『地獄楽 パラダイスバトル』では、ゲームならではの楽しみ方を存分にご体験いただけます。

今後もキャラクターストーリーやイベントストーリーの追加を予定しており、さらなる展開にご期待ください。

■スタートダッシュキャンペーン開催中！

本イベントはチュートリアル突破日から7日ごとに「第壱陣」「第弐陣」「第三陣」「第四陣」の全4回で実施されます。

各期間では、限定の「イベント任務」や「イベント強襲戦」に挑戦することで、育成素材やイベント交換券などの報酬を獲得できます。

※詳細はアプリ内の「お知らせ」をご確認ください。

■「絆任務」でフルボイスのオリジナルストーリーを体験

キャラクターごとの「絆ランク」を上げることで、フルボイスのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。絆ランクは仲間カードの入手や限界突破などによって上昇し、すべての仲間キャラクターを育成するほど全体のステータスが強化、神仙郷の攻略を有利に進めることができます。

毎日ログインして10連ガチャ券を獲得し、最大で4,590（じごくらく）連分のガチャを引くことができます。

仲間カードを集めやすく、絆ランクを上げる絶好の機会となっています。

※詳細はアプリ内の「お知らせ」をご確認ください。

▼「仲間ガチャ」に登場するカード（一部）

■11月6日（木）より期間限定イベント「世界を広げてくれる人」開催予定！

本イベントでは、典坐と士遠の過去を描いたオリジナルストーリーが楽しめるほか、イベントを進めることで報酬としてSR追想「師匠で恩人」を獲得できます。

また、イベントと連動で開催するピックアップガチャでは新限定SSR仲間カード「典坐」「士遠」が登場します。

【イベント開催期間】

2025年11月6日（木）12:00 ～ 2025年11月17日（月）11:59

【ガチャ開催期間】

2025年11月6日（木）12:00 ～ 2025年11月18日（火）11:59

※詳細はアプリ内の「お知らせ」をご確認ください。

■事前登録者数15万人突破！豪華プレゼントを配布中

事前登録15万人突破を記念した、豪華プレゼントをゲーム内で配布中です。

ゲーム開始時に以下の報酬をお受け取りいただけます。

▼事前登録者数10万人突破記念

・宝珠×3000（ガチャ10回分）

▼事前登録者数15万人突破記念

・宝珠×3000（ガチャ10回分）

・好きなSSR追想×1

※いずれも詳細はアプリ内の「お知らせ」をご確認ください。

■サービス概要

・配信中

・対応OS: iOS/Android/Windows

・メーカー: グッドスマイルカンパニー

・ジャンル: サバイバルRPG

・価格: 基本プレイ無料(一部有料コンテンツあり)

■スタッフ情報

原作：賀来ゆうじ『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

原作協力：少年ジャンプ＋編集部

監修協力・OP制作：MAPPA

企画協力：ツインエンジン

シナリオ監修：金田一 明

音楽：出羽 良彰／ZENTA

制作：グッドスマイルカンパニー

(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

(C) GOOD SMILE COMPANY

■公式X

https://x.com/jigokuraku_PB

■公式サイト

https://paradisebattle.go.link/sQaq4

■BGMメイキング動画公開中！

本作では、ゲームBGMに津軽三味線や尺八を取り入れたサウンドを生演奏で収録しています。

今回公開された映像から、収録風景を通して、妖しくも美しい“神仙郷”の世界観を音で表現した迫力ある音楽をご体感ください。

▼BGMメイキング映像はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ZdB_SfC8GbU ]

■Webラジオ『パラバト解体新書』アーカイブ配信中！

番組では、山田浅ェ門付知役・市川蒼さんをパーソナリティに、画眉丸役・小林千晃さんをゲストに迎え、TVアニメ『地獄楽』や『地獄楽 パラダイスバトル』の最新情報をお届けしました。

アーカイブは、グッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。

▼アーカイブはこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5pgztS1-w4o ]

※本映像の公開は、2026年10月30日までを予定しています。

※公開期間は予告なく変更となる場合がございます。

■公式Xでプレゼントキャンペーンを開催中！

『地獄楽 パラダイスバトル』出演キャストの直筆サイン入り色紙、キャラクターイラストを使用したアクリルスタンドが当たるプレゼントキャンペーンを実施しております。

▼公式Xはこちら

https://x.com/jigokuraku_PB

・メイ役 小原好美さんの直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーン

応募締切：2025年11月7日(金) 23:59まで

・画眉丸役 小林千晃さんの直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーン

応募締切：2025年11月8日(土) 23:59まで

今後のキャンペーン情報もお見逃しのないよう、ぜひ公式Xのフォローをお願いいたします。

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト〉

https://goodsmilegame.com/

〈グッドスマイルカンパニー 公式Discordサーバー〉

https://t.co/ASfK01CCjN



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/