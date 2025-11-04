【2年連続5回目】JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会石川県大会を優勝！全国大会出場決定！

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)の下部組織「ツエーゲン金沢U-12」が2025年10月19日から11月3日で行われていた「JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会石川県大会」にて、優勝いたしました。これは昨年に続き2年連続、通算で5度目の優勝です。



なお、本結果により、12月26日から鹿児島県で開催される「JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会」（全国大会本戦）への出場が決まりました。

JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会石川県大会 結果

■ラウンド16

日時：10月19日(日)14:30試合開始

場所：かほく市サッカー・ラグビー競技場 (Cコート)

対戦相手：金石町サッカースポーツ少年団

試合結果：7-1

得点者：飯野2、山田、宍戸、野田2、藤田

※得点者はツエーゲン金沢U-12の選手のみ記載



■準々決勝

日時：10月26日(日)11:00試合開始

場所：内灘町サッカー競技場 (Bコート)

対戦相手：泉クラブU-12 Aﾁｰﾑ

試合結果：4-0

得点者：山田2、宍戸、毎川



■準決勝

日時：10月26日(日)13:00試合開始

場所：内灘町サッカー競技場 (Bコート)

対戦相手：SOLTILO SEIRYO FC U12

試合結果：4-0

得点者：米島、野田、吉田、宍戸



■決勝

日時：11月3日(月祝)11:30試合開始

場所：松任総合運動公園陸上競技場

対戦相手：菊川FCJr.

試合結果：3-0

得点者：下崎、米島、野田

大石明日希 U-12監督 コメント

本大会に際し、運営にご尽力いただきました大会関係者の皆さま、ならびに大会期間中の送迎やサポート、大会運営へのご協力を賜りました保護者の皆さまに、心より御礼申し上げます。



おかげさまで、昨年に続き2年連続・通算5回目の優勝を達成することができました。

「石川県唯一のJクラブ」としての責任と誇りを胸に、選手たちは最後まで挑戦する姿勢を貫き、その結果として優勝へと繋げることができました。



しかし、この結果に満足することなく、更なる選手一人ひとりの成長とチーム力の向上を目指して取り組んでまいります。

12月26日～29日に鹿児島県で開催される全国大会では、石川県代表として全力を尽くすことを誓います。



今後とも、ツエーゲン金沢U-12への温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。