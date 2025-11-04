TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」、2025年11月度（第44弾）のMonthly ArtistにLEXが決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2025年11月度（第44弾）のMonthly Artist にLEXが決定しました。

"Buzz（バズ・流行り）"＋"Track（楽曲・追跡する）"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。

今回「Buzz Tracker」のMonthly Artistに決定したのは、2002年生まれのヒップホップ・アーティスト、LEX。

TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、直近でTikTok音楽チャートにもランクインした「OCEAN」に加え、自身の楽曲でTikTokで最もバイラルした「なんでも言っちゃって」、10月にリリースした新曲「BABY」もピックアップしています。

また、本企画のローンチに合わせて、LEXのTikTokアカウントでは、TikTokでしか見ることができない様々な投稿が行われる予定です。

LEX TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@lex_zx_lex_00



「Buzz Tracker」2025年11月度（第44弾）Monthly Artist: LEX コメント

Buzz Tracker Monthly Artistに選んでいただきありがとうございます。

「OCEAN」は水の中を泳いでいるような、甘い気持ちと涼しい気持ちと

エモーショナルな気持ちが交差した曲になっているので

みなさんTikTokでそんな夏の思い出を投稿してください。



「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）：

https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809

「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）：

https://spotify.link/BuzzTracker(https://spotify.app.link/QsDlN0RqLob?_p=c31d29c399027af2e21590ffea)



LEX プロフィール

湘南エリア出身、2002年生まれのヒップホップ・アーティスト。天性のメロウボイスと、攻撃的な楽曲とのギャップ、感情むき出しのリリックがユース世代を中心に熱狂的な支持を得ている。14歳からSoundCloudに楽曲をアップロードしはじめ、2019年4月、16歳のときにファースト・アルバム「LEX DAY GAMES 4」で衝撃的なデビューを果たす。2019年12月にセカンド・アルバム「!!!」、2020年8月にサード・アルバム「LiFE」を次々と発表。2021年にはBAD HOPやJP THE WAVYらの作品に客演参加し、ロンドンのBEXEYとのコラボEP「LEXBEX」、横浜のOnly U & Yung sticky womとのコラボEP「COSMO WORLD」を発表するなど、勢いは更に加速。8月にJP THE WAVYを客演に迎えたシングル”なんでも言っちゃって”、9月には4枚目となるアルバム「LOGIC」を発表し、同年GQ Men Of The YearのBest Breakthrough Artistを受賞するなどその活動が高い評価を受けた。

2022年3月にSoundCloud初期音源と未発表曲をコンパイルした”20 (Complete Mixtape)” を発表。4月には10代最後となるシングル” 大金持ちのあなたと貧乏な私”をリリースし、2023年1月に5枚目のアルバム「King Of Everything」を発表。2024年4月には実妹LANAとのコラボレーション曲"明るい部屋"を発表し、ヒップホップ・フェスティバル「POP YOURS」のヘッドライナーを務めた。2024年7月に満を持して6枚目のアルバム「Logic 2」を発表、9月には5度目のツアー「Logic 2 Tour」を敢行。2026年2月には自身最大規模となる全国5大都市Zeppツアーを開催予定。

【Spotify について】

www.spotify.com/(https://open.spotify.com/intl-ja/)

Spotifyは2008年のサービス開始以来、音楽の聴き方を進化させてきました。

Spotifyでは1億曲以上の音楽や600万番組以上のポッドキャストを無料でも発見・管理・共有いただけますが、有料のプレミアムプランである「Spotify Premium」にアップグレードいただくと、広告が入らず、より良い音質で、ダウンロードすればオフラインでもお楽しみいただけます。

Spotifyは世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスであり、世界180を超える国と地域で2億6,800万人以上のSpotify Premium会員を含む6億7,800万人以上のユーザーが利用しています。

Spotifyニュースルーム

「For the Record」： https://spotifynewsroom.jp/

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。