【12月開催】東京ガス料理教室のご案内

１．【キッチンランド世田谷】 スイーツで彩る冬の贅沢時間

東京ガス株式会社

ピスタチオの風味豊かなバターケーキをクグロフ型で焼き上げます。クリスマスの食卓を華やかに彩る、冷製のおもてなしアミューズとともにお楽しみください。

■メニュー

〇ピスタチオのマーブルクグロフ（直径15cm 1台 持ち帰り）

【実食】

〇クリスマスを祝う3種のアミューズ

・クリスマスカラーのグラスサラダ

・スモークサーモンのピンチョス

・コンビーフパテのタルティーヌ

〇ミックスベリーのスパークリングドリンク

■対象

一般（中学生以上）

■受講料

6,000円（税込）

■開催時間

135分

２．【キッチンランド江東】 クリスマスを彩る伝統菓子 シュトーレン

ドライフルーツやナッツがたっぷり入った、ラム酒の風味豊かなシュトーレンを作ります。焼き上げてから少しずつ味わいが深まるこのお菓子は、大切な方への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。心を込めた“贈る気持ち”や“手作りの温かさ”が伝わるお菓子と料理で、特別な時間を過ごしましょう。

■メニュー

〇シュトーレン（約20cm 1本 持ち帰り）

【実食】

〇ルーラーデン（ロールビーフの赤ワイン煮込み）

■対象

一般（20歳以上）

■受講料

6,000円（税込）

■開催時間

150分

３．【ガスの科学館】 毎年作りたい！これが我が家の定番おせち

伝統的なおせち料理を現代風にアレンジして作ります。新しい一年の健康や繁栄を願い、家族や親しい人と囲むおせち料理。初めておせち料理作りにチャレンジされる方も大歓迎です。

■メニュー

【実食】

〇ナッツごまめ

〇伊達巻（長さ14cm 1本 持ち帰り可）

〇ダッチオーブンで作るチャーシュー（約100g 持ち帰り可）

〇五色炒めなます

〇江戸風雑煮

■対象

一般(中学生以上)

■受講料

6,000円（税込）

■開催時間

135分

全コース共通事項

■開催場所・日時

開催場所により異なります。

https://www.tg-cooking.jp

■募集期間

2025年11月4日（火） PM12：00～ ※先着順

■申込方法

料理教室のホームページからお申し込みください。

https://www.tg-cooking.jp/

■お問合せ先

東京ガスコミュニケーションズ株式会社内 料理教室事務局

tgonline@tokyogas-com.co.jp

（月～金10：00～17：00、土・日・祝日休み）

※17：00以降のお問い合わせは翌営業日以降のご回答となります。

※お問い合わせ内容によってはご回答に数営業日かかる場合がございます。

あらかじめご了承ください。