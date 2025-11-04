「Bitfan」にて、プロバスケットボール選手、馬場雄大のオフィシャルサポーターズクラブをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に馬場雄大のオフィシャルサポーターズクラブ”BABA BOOM“（URL：https://bababoom.jp/(https://bababoom.jp/)）をリニューアルオープンしました。

馬場雄大（ばば ゆうだい）は、1995年生まれ、富山県出身のプロバスケットボール選手です。

富山第一高校から筑波大学を経て、2017年にアルバルク東京へ加入。Bリーグ2連覇に貢献し、2019年にはNBAサマーリーグでダラス・マーベリックスでプレー。その後、テキサス・レジェンズ（Gリーグ）やメルボルン・ユナイテッド（NBL）など世界を舞台に活躍。2023年からは長崎ヴェルカに所属し、日本代表としてもFIBAワールドカップや東京五輪、パリ五輪に出場するなど、日本バスケ界を牽引する存在です。

このサポーターズクラブでは、ファンとの“交流の場”として、馬場雄大本人の「今」を発信するコンテンツをお楽しみいただけます。

また、ファンクラブの収益の一部は、次世代のバスケットボール育成支援に還元する予定です。

今後はオリジナルグッズの販売やイベント企画など、会員限定の特典を順次展開してまいります。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

馬場雄大オフィシャルサポーターズクラブ"BABA BOOM"

■URL

https://bababoom.jp/

■会費

VIP：月額 2,000円（税込）

STANDARD：月額550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■ファンクラブコンテンツ

＜VIP＞

・SPECIAL MEETING

・私物・サイン入りグッズプレゼント

・DIARY

・MOVIE

・GROUP CHAT

・QUESTION

・SPECIAL 動画メッセージ

・会員番号付きデジタル会員証

・会員限定グッズ販売

・リアルイベントチケット優先購入権利

・バースデーメッセージ

＜STANDARD＞

・DIARY

・MOVIE

・GROUP CHAT

・QUESTION

・会員番号付きデジタル会員証

・会員限定グッズ販売

・バースデーメッセージ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk