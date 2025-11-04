「Bitfan」にて、プロバスケットボール選手、馬場雄大のオフィシャルサポーターズクラブをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に馬場雄大のオフィシャルサポーターズクラブ”BABA BOOM“（URL：https://bababoom.jp/(https://bababoom.jp/)）をリニューアルオープンしました。






馬場雄大（ばば ゆうだい）は、1995年生まれ、富山県出身のプロバスケットボール選手です。


富山第一高校から筑波大学を経て、2017年にアルバルク東京へ加入。Bリーグ2連覇に貢献し、2019年にはNBAサマーリーグでダラス・マーベリックスでプレー。その後、テキサス・レジェンズ（Gリーグ）やメルボルン・ユナイテッド（NBL）など世界を舞台に活躍。2023年からは長崎ヴェルカに所属し、日本代表としてもFIBAワールドカップや東京五輪、パリ五輪に出場するなど、日本バスケ界を牽引する存在です。




このサポーターズクラブでは、ファンとの“交流の場”として、馬場雄大本人の「今」を発信するコンテンツをお楽しみいただけます。


また、ファンクラブの収益の一部は、次世代のバスケットボール育成支援に還元する予定です。


今後はオリジナルグッズの販売やイベント企画など、会員限定の特典を順次展開してまいります。



サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。




【サイト詳細】


■サイト名


馬場雄大オフィシャルサポーターズクラブ"BABA BOOM"



■URL


https://bababoom.jp/



■会費


VIP：月額 2,000円（税込）


STANDARD：月額550円（税込）


※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。



■ファンクラブコンテンツ


＜VIP＞


・SPECIAL MEETING


・私物・サイン入りグッズプレゼント


・DIARY


・MOVIE


・GROUP CHAT


・QUESTION


・SPECIAL 動画メッセージ


・会員番号付きデジタル会員証


・会員限定グッズ販売


・リアルイベントチケット優先購入権利


・バースデーメッセージ



＜STANDARD＞


・DIARY


・MOVIE


・GROUP CHAT


・QUESTION


・会員番号付きデジタル会員証


・会員限定グッズ販売


・バースデーメッセージ




【株式会社SKIYAKI 会社概要】


社名：株式会社SKIYAKI


所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F


代表者：代表取締役 小久保 知洋


資本金：31百万円


事業内容：プラットフォーム事業


URL：https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。



【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】


「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。



Bitfan：https://bitfan.id/


ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub


ストア機能：https://bitfan.id/service/store


チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket


ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live


スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch


ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk