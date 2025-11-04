ソニー損保とアニコム損保が共同でペット保険の販売を開始

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）と、アニコム損害保険株式会社（代表取締役：野田 真吾、本社：東京都新宿区、以下「アニコム損保」）は、ペットと共生する社会の実現に向けて、2025年11月4日より共同でペット保険の販売を開始しましたので、お知らせします。

■背景・目的

近年、少子高齢化、単身世帯の増加等による孤立・孤独化が社会課題となる中、家族の一員としてのペットの存在意義は高まっており、ペットやその飼い主様の安心・安全につながる最適なソリューションが求められています。一方、日本国内におけるペット保険の普及率は着実に増加しおよそ21％(*1)となっており、さらなる拡大が見込まれます。

こうした背景を踏まえ、ソニー損保とアニコム損保はペット保険の業務提携に関する基本合意書を締結し、ペット領域における保険商品・ソリューションの開発・提供に向けて取組んでまいりました(*2)。

今般、2025年11月4日より共同でペット保険の販売を開始し、アニコム損保のペット保険最大手としての知見と動物病院等とのネットワーク、ソニー損保のダイレクト型保険大手としての知見を生かすことで、ペット保険の普及率を向上させてまいります。

(*1) 一般社団法人ペットフード協会「令和6年（2024年）全国犬猫飼育実態調査」、（株）富士経済発行「2025年ペット関連市場マーケティング総覧」より算出。

(*2) 2024年6月21日付ニュースリリース『ソニー損保とアニコム損保、ペット保険商品の共同開発に向け業務提携契約を締結(https://from.sonysonpo.co.jp/topics/news/2024/06/20240621.html)』をご参照ください。

■商品の概要

（１）商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1545/table/413_1_656d2be55ed2f0fcf87693849a6b0d26.jpg?v=202511050655 ]

（２）主な特長

■通院・入院・手術すべて補償

年間最大補償額は業界最高水準(*3)で、ケガ・病気にかかる通院・入院・手術をトータルで補償します。

(*3) 年間最大補償額は、通院・入院・手術に支払われる年間上限保険金額の合計。水準は、ペット保険を販売している損害保険会社（少額短期保険業者を除く）の支払割合70％プランを比較（2025年10月27日ソニー損保調べ）。

■インターネットならではの高い利便性

見積り・申込みから申込み後の契約内容の変更等まで、24時間いつでもお手続きが可能です(*4)。



(*4) ご契約内容の変更等のお手続きの一部は、書面でのお手続きとなる場合と継続時のお手続きとなる場合があります。

■ オリジナル保険証で便利な窓口精算

ペットのお写真を掲載したオリジナルの「どうぶつ健康保険証」を発行します。ソニー損保のペット保険「どうぶつ健保」対応病院（アニコム損保の対応動物病院とは異なります。）で「どうぶつ健康保険証」をご提示いただくと、病院の窓口で保険を使って診療費を精算できるため、保険金の請求手続きは不要です。

また、窓口精算以外にも、専用のウェブサイトにて保険金のご請求が可能です。

（３）商品の詳細

(*5) ご契約者が同じ方であることが条件です。また火災保険は2018年11月11日以降始期の契約に限ります（建物と家財で保険期間が異なる場合は、建物の始期日が2018年11月11日以降のご契約に限ります）。

(*6) ペット保険専用マイページからお申込みされた場合は、本割引が適用されませんのでご注意ください。

(*7) 本サービスでは、3日間の捜索料金と出張料が無料です。

【共同保険について】

本商品は、ソニー損保が幹事保険会社、アニコム損保が非幹事保険会社となる共同保険商品です。ソニー損保がお客さまに保険商品のご案内を行います。また、契約の保全、保険金のお支払い等に関する業務・事務は、アニコム損保が業務代理・事務代行会社として行います。

共同保険のスキーム図

■今後の展開

ソニー損保は"価値ある「違い」で安心と感動を"をビジョンに掲げ、お客さまにとって価値ある「違い」の創出に挑戦し、安心と感動をお届けすることを目指しています。ペットとその飼い主様が安心して健やかに生活できる社会を実現するため、より多くの方に商品やサービスの特長、必要性や利便性をわかりやすくお伝えすることで、本商品の普及に取組みます。

アニコム損保では、「ani（命）＋communication（相互理解）＝∞（無限大）」を経営理念に掲げ、「それぞれの命が持つ個性の違いを互いに尊重しあい、分業協力することで、世界中に『ありがとう』を拡大する」ことを目指しています。この理念のもと、ペット保険を軸に家族の一員であるどうぶつたちを支え、彼らの健康を守るべく、本商品の提供を行っていきます。

今後もソニー損保とアニコム損保は、協業領域における保険商品・ソリューションの共同開発・提供を通じて、ペットを取り巻くさまざまな社会課題の解決と、人とペットが共生する社会の実現に貢献してまいります。