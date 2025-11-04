“困難を抱える子どもたちが安心して「当たり前の日常」を過ごせる居場所を守りたい” ふるさと納税による寄付を募集

認定特定非営利活動法人 Learning for All

「子どもの貧困」の本質的解決に取り組む認定NPO法人Learning for All （以下、LFA）は、このたび「さとふるクラウドファンディング」にて、ふるさと納税による寄付の募集を開始いたしました。



「さとふるクラウドファンディング」の事業一覧の中から、兵庫県尼崎市における ”困難を抱える子どもたちが安心して「当たり前の日常」を過ごせる居場所を守りたい” をご指定頂くことで、ふるさと納税によるLFAへのご寄付が可能となります。



ふるさと納税は「事務所所在地の自治体」から行う仕組みのため、LFAの事務所（支店）のある尼崎市を通じてふるさと納税を実施します。皆さまからいただいたご寄付をもとに尼崎市の居場所拠点で「地域と協働して一人ひとりの子どもに寄り添う」活動を行い、さらにその仕組みを広げて社会を動かすアクションへとつなげていきます。



ふるさと納税は、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されるため、実質2,000円のご負担で子どもたちへの応援ができます。

なお、控除には上限額があり、家族構成やお住まいの地域、その他の条件によって変わります。詳しくは後段の控除上限額シミュレーションの案内をご覧ください。



子どもたちの未来のため、夢の実現のために、子どもたちがより良い居場所で過ごせるよう、ご支援をよろしくお願いいたします。

■ お申込み方法

以下の「さとふる クラウドファンディング」のページから方法をご確認ください。

https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=645

■ 寄付の使い道

支援いただいたご寄付は、以下に活用させていただきます。

・尼崎市内における居場所拠点の運営費(人件費、家賃、旅費交通費、通信運搬費、車両費)

・地域の子ども支援に関わる行政・民間組織との情報連携および交流に関する活動費(人件費、旅費交通費、業務委託費、広告宣伝費)

※ともに期間は2026年3月末までを予定しています。

※拠点運営費の一部は、令和7年度「尼崎市要保護・要支援児童等居場所支援事業」の委託事業の対象となっていますが、今回ご寄付いただいた支援金は、本事業の対象外となる運営費として活用し、重複することはありません。

■目指すところ

LFAは、居場所や学習支援の拠点運営を通して「モデルづくり」を行い、他団体との連携やナレッジ共有を通して「モデルの全国展開」を推進、その上で、確かな実績を基に政策提言を行い「法制度改革」の実現を目指すことを事業の軸としています。

今回皆さまのお力をいただきたい内容は、尼崎市内における居場所運営になりますが、この「地域と協働して一人ひとりの子どもに寄り添う」活動の先に、その仕組みをひろげ社会を動かすアクションにつなげたいと考えています。今までには当団体の居場所づくり事業がモデルとなった「児童育成支援拠点事業」が法定事業化されるなど、活動成果も見え始めています。

尼崎市は子育てについて課題意識をもち、解決に力を入れてきた自治体です。同じ問題意識をもつ関係者と連携できる環境にあるこの土地で、他地域の子どもたちの支援の助けにもつながる活動を継続的に行っていきたいと考えています。

■ 寄付金控除について

ふるさと納税は、総務大臣が指定した都道府県・区市町村への寄付のうち、2,000円を超える分について、所得税・住民税が控除される制度（上限あり）です。控除を受けるためには、確定申告を行うか、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください。

全額が控除される納税額の目安・計算シミュレーションは下記サイトをご参照ください。

https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

■認定NPO法人「Learning for All」について

「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げ、困難を抱える子どもたちへ学習支援と居場所づくりを展開しています。2024年度は、合計17,000人以上の子どもたちに支援を届けました。そして、地域の様々なステークホルダーと協力をしながら「つながり」「学びの環境」「育まれる環境」を整備し、6歳から18歳の子どもたちの生活圏に必要なすべての支援・機会がそろう「地域協働型子ども包括支援」のモデル構築。本モデルを全国へ広げ、すべての子どもたちが自分の可能性を信じ、 自分の力で人生を切り拓くことのできる社会の実現を目指しています。

・LFAコーポレートサイト

https://learningforall.or.jp/about/

・ご寄付のお願い

https://learningforall.or.jp/support6/