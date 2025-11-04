プロテリアル CHROが語る ビジネスの成長を加速させる人事「グローバル競争時代に勝ち抜く改革断行人事」

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、オンラインセミナー『グローバル競争時代に勝ち抜く改革断行人事』を2025年12月3日（水）に開催することを発表いたします。

詳細を見る :https://www.layers.co.jp/seminar/s20251203/

グローバルでの競争・関税・人手不足・賃上げ等、経営を取り巻く環境が激変する中、更なるガバナンス強化や大胆な構造改革、AI活用等による生産性向上への取り組みは待ったなしとなっています。そして人事部門は、戦略と一体化した人財ポートフォリオを描き、その実現に向けて未知なる人財・人事改革に挑むミッションを託されています。

今こそ、“改革を断行する人事”が求められていると考えます。

今回のセミナーでは、国内外の大企業における人事部門責任者として、抜本的な利益体質改革を実現してこられた株式会社プロテリアル CHRO（最高人事責任者） 中島 豊氏をお招きし、「ビジネスの成長を加速させる人事への転換」「変化に適応する組織づくり」「スピードに拘った全社改革」など、CHROとしてのミッションと具体的な取り組みについてご講演いただきます。

レイヤーズからは、「生産性高い人事部門となるための超速構造改革の断行」「現場の生産性を高め、高度化するための人事DXの導入」といったテーマで具体的な事例を交えながらご説明させていただきます。

※株式会社プロテリアルは、2023年1月に資本再編にともない日立金属株式会社より改称

■オンラインセミナー概要

開催日時：2025年12月3日（水）15：00～17：00

会場 ：オンライン形式

内容 ：

●オープニング

■レイヤーズ・コンサルティングのご紹介

■グローバル成長に不可欠な改革断行人事の在り方

杉野 尚志（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 代表取締役CEO 公認会計士）

●基調講演

CHROとしての決断と断行

■退路を断った改革と挑戦

■Global-HRの機能・体制

■CHROと人事部長の違い

中島 豊 氏（株式会社プロテリアル CHRO（最高人事責任者））

●講演II

生産性高い人事部門となるための超速構造改革の断行

■日本型のグループ経営の課題 ～なぜ、人を抱えすぎるか～

■ビジネスタイプと超速構造改革のパターン

■超速構造改革とその処方箋

～組織のスリム化・転籍BPO・業務改革～

小川 嘉一（株式会社レイヤーズ・コンサルティング HR事業部 シェアードサービスビジネスユニット責任者 マネージングディレクター）

●講演III

現場の生産性を高め、高度化するための人事DXの導入

■人事関連システムへのAI等を活用したDX化のポイント

■オペレーション業務の抜本的改善の具体的事例

■タレントマネジメントの実現に向けての業務高度化

南部 広樹（株式会社レイヤーズ・コンサルティング HR事業部 シェアードサービスビジネスユニット ディレクター）

●質疑応答

参加費 ：無料（事前登録制）

対 象 ：経営トップ、経営企画、CHRO（人事管掌役員）、構造改革の企画・推進を担われる方、経営企画や人事部門の責任者、企画担当者の方

※コンサルティング会社等、同業他社の方のお申込みはご遠慮ください

※個人、学生の方のお申込みはご遠慮ください。

主 催 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

■登壇者について

中島 豊氏

株式会社プロテリアル

CHRO（最高人事責任者）

東京大学法学部卒。ミシガン大学経営大学院修了（MBA）。中央大学大学院総合政策研究科博士後期課程修了（博士）。富士通、リーバイ・ストラウス、GMで人事業務に従事し、Gap、楽天、シティ・グループ、ジブラルタ生命保険、日本板硝子の人事部門責任者を経て現職。人的資源管理論や人事政策論の学術的知見も踏まえて、企業の人事部門での人事・組織変革の実践を行っている。【著書】『非正規社員を活かす人材マネジメント』『人事の仕事とルール』『社会人の常識-仕事のハンドブック』（日本経団連出版）【訳書】『ソーシャル・キャピタル』（ダイヤモンド社）『組織文化を変える』（ファースト・プレス）

杉野 尚志

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

代表取締役CEO

公認会計士

アーサーアンダーセン（現：アクセンチュア）を経て、1983年株式会社レイヤーズ・コンサルティングを設立。555名のコンサルティングスタッフを有する日本発のコンサルティング会社の代表取締役CEOとして現在に至る。上場企業に対し、コストダウン推進及びコストマネジメントシステム開発・導入、グローバル経営管理制度の構築・導入、会計システム構築、成長戦略構築、新規事業開発、業務改革、ITマネジメント等のコンサルティングを多数行う。

小川 嘉一

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

HR事業部

シェアードサービスビジネスユニット責任者

マネージングディレクター

経済産業省にて産業・エネルギー政策及び知的財産政策 等 に従事し、退官後、現職。M&A／組織再編・PMI支援、全社／コーポレート業務改革、及びコーポレート組織変革（シェアードサービスセンター改革を含む）等の、事業構造改革／組織再編に関するプロジェクト経験多数。経済同友会会員。シェアードサービスビジネスユニットの責任者を務める。

南部 広樹

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

HR事業部

シェアードサービスビジネスユニット

ディレクター

事業会社にて経理・人事システムの導入、シェアードサービスセンターにおける業務・システム企画、および海外における日系現地法人へのSaas型人事システムの構築・提供 等を経て、レイヤーズ・コンサルティングにおいても同様に人事基幹システムの再構築、業務改革（BPR、BPO)、タレントマネジメントシステムの導入プロジェクト等に従事。

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

URL：https://www.layers.co.jp/

1983年に創業した555名のコンサルタントを有する日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としております。

経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、人事経理業務改革、人事・タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しております。