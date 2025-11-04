大人気絵本キャラクター「パンどろぼう」デザインの年賀状が登場！ユーモラスでかわいい新年のご挨拶
ネットプリントサービスを提供する株式会社しまうまプリント(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋 洋一郎、以下「しまうまプリント」)は、PC／Android／iPhoneから簡単に年賀状印刷の注文ができる「しまうま年賀状2026」年賀状プリントサービスにおいて、「パンどろぼう」のデザインの販売を開始いたしました。
2026年の新しい年を、人気キャラクター「パンどろぼう」とともに迎えませんか？
パンへの愛があふれる姿や、ちょっとユーモラスな雰囲気を取り入れた年賀状デザインは、誰に贈っても親しみやすく喜ばれること間違いなし。
パンどろぼうのデザインは全11種公開中。
ユニークで可愛らしいイラストが、お正月のご挨拶をにぎやかに盛り上げます！
しまうまプリントの年賀状ではお得なキャンペーンを実施中！
「しまうま年賀状2026」では、ただいま「早割キャンペーン」を開催中！
キャンペーン期間中にご注文された方は、年賀状プリント料金が最大56％OFFとなります。
さらにお一人様1回限りで、プリント料金が最大10枚分無料に！
この機会に、ぜひお得に年賀状印刷をご利用くださいませ。
(詳しくは公式サイトを随時ご確認ください)
■「しまうま年賀状2026」公式サイト：https://nenga.n-pri.jp/
アプリ概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/70_1_999aac1125d058472188012e34f4436e.jpg?v=202511050625 ]
しまうまプリントについて
しまうまプリントは「すべての想いを身近に 時をつなぐ会社になる」というミッションのもと、ネットプリント専業で「しまうまプリント( https://www.n-pri.jp/ )」サービスを運営している企業です。
写真プリント・フォトブック・年賀状の三本柱に加え、「しまうまアルバム」や「しまうま出版」、「しまうまプラス」の事業を展開。累計会員数は600万人以上にのぼり、想いをカタチにする場所として多くの方にご利用いただいています。
写真の数だけ、人の想いはたくさんあります。
一人ひとりの大切な想いが詰まった写真を、もっと簡単に、もっと誰もがカタチにでき、もっと身近に感じられる世の中にするため、これからもしまうまプリントは走り続けてまいります。