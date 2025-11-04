リテール×リユースの融合をリードする株式会社RECORE、アパレルEC運用の第一人者・福田省吾氏がリテール部門責任者として参画

株式会社RECORE

小売・リユース専門クラウド基幹システム「RECORE（リコア）」を提供する株式会社RECORE（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平）は、2025年10月1日付で、アパレルEC運用の分野で豊富な実績を持つ福田省吾氏がリテール部門責任者として参画したことをお知らせいたします。福田氏の参画により、同社はリユース領域にとどまらず、小売業全体へのプロダクト展開をさらに加速してまいります。

■ 福田省吾氏 プロフィール

大学卒業後、商社の繊維部門でスポーツアパレル営業を経験。その後アパレル企業に入社し、販売職を経てEC事業部でZOZOTOWN店の運用・マネジメントを担当。以降、DtoCブランドの立ち上げ支援やフリーランスのECコンサルタントとして活動し、株式会社PLAY PRODUCT STUDIO（「MAISON SPECIAL」運営）では創業期からEC立ち上げを主導するなど、約10年にわたりアパレルECの最前線を牽引。

■ 参画の背景

福田氏は、前職でリユース事業の社内プロジェクトを推進する中で、ファッションリユースの可能性に強い関心を抱いておりました。

「リユースビジネスは今後の社会で重要な役割を果たす。小売とリユースをつなぐ仕組みづくりに貢献したい」との想いから、RECOREのビジョンに共感を抱きました。



また、これまで携わっていた新品小売領域におけるオペレーションは、その機能ごとに必要なシステムやツールが分かれており、いくつかを組み合わせて運用せざるを得ませんでした。そんな中、リユースだけでなく小売に必要な機能も全て有し、ワンストップで管理可能なRECOREの存在を知り、自身が事業者側で得た知見・経験を掛け合わせることができれば、唯一無二のシステムに昇華することができると感じ、入社を意思決定しました。

■ 今後の展望

RECOREでは、リユース業界向けに提供してきたシステム・コンサルティングサービスを、リテール（一次流通）領域にも拡大。

現在、高級レザーブランド「yuhaku（ユハク）」への導入をはじめ、小売業での活用も進んでいます。

福田氏は、事業者としての豊富な現場経験を活かし、リテール企業に寄り添ったプロダクト開発と事業支援を推進。

「新品か中古かにとらわれず、人とモノの最適な出会いを創出する」というRECOREのビジョン実現に向けて、リユース×リテールの融合をリードしてまいります。

RECOREについて

RECORE（リコア）は、株式会社RECOREが提供する、小売・リユース業界特化のクラウド型基幹システムです。単なるPOSや在庫管理の枠を超え、「店舗とECを横断するオムニチャネル運営の基幹」として設計されています。

RECOREは、以下のような幅広い機能を標準搭載しています：

販売管理（POS／業販）：タブレットUIを採用し、キャッシュレス端末や免税販売にも対応。国内外の実店舗に即した柔軟な販売環境を提供。

在庫管理：店舗・倉庫・ECをリアルタイムで統合管理し、欠品や販売機会ロスを防止。BOPISや店舗間移動にも対応。

顧客管理・CRM：会員ランク制度、ポイント付与、購買履歴の分析を一元化し、ECと店舗をまたいだ顧客体験を実現。

EC・モール連携：Shopifyをはじめ主要なECモールとスムーズに接続。出品や受注処理を自動化し、運用工数を大幅に削減。

各種マスタ管理：商品・顧客・取引先などのデータを統合。多店舗・多チャネル運営における“データの一貫性”を担保。

さらに、RECOREは高い拡張性とAPI連携力を備えており、外部のマーケティングツールやBIツール、物流システムとのシームレスな連携が可能です。標準機能だけでなく、個別開発を組み合わせたハイブリッド構成も柔軟に実現できるため、業態や規模に合わせた最適なシステム環境を構築できます。

現在では、中堅～大手の小売・アパレル企業からリユース事業者まで、幅広い業種で導入が進んでいます。導入企業では、月額システムコストの削減、在庫回転率の改善、顧客体験の統一、業務オペレーションの効率化といった成果が実現されており、「小売業の次世代インフラ」として機能しています。



▶ リテールサービスサイト：https://recore-pos.com/retail/

▶ リユースサービスサイト：https://recore-pos.com/

会社概要

株式会社RECORE

所在地：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門ビル7F

東京支社：東京都港区港南2-17-1 京王品川ビル2F

代表取締役：佐藤秀平

設立：2016年10月

事業内容：

・小売リユース向けクラウド型基幹システム「RECORE」の開発・提供

・フリマ/EC一元管理システム「RECORE EC」の開発・提供

・RECORE logi、RECORE ささげ代行、RECORE出品代行

・RECOREコンサルティング、RECOREリユース参入支援