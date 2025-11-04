ホリエモンAI学校、「SNS自動運用の作り方」無料セミナーを11月6日開催

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、2025年11月6日（木）14:00より、「SNS担当がいなくても発信が止まらない。SNS運用自動化の作り方【保存版】」をオンラインにて開催いたします。

多くの中小企業では、SNSを運用したくても「担当者がいない」「時間が取れない」「費用対効果が見えづらい」といった理由で発信が続かず、会社のアカウントが“開設したまま放置”されているケースが少なくありません。

しかし今では、AIと自動化ツールを組み合わせることで、投稿文の作成から予約投稿までを人の手を使わず自動で行う仕組みを構築することが可能です。

本セミナーでは、こうしたSNS運用の課題を解決するために、AI初心者の方でも理解しやすい形でSNSが“自走する”ワークフローの作り方を実例を交えて解説します。専門知識は一切不要。どなたでもすぐに取り組める内容です。

▼申込ページ詳細URL

https://horiemon.ai/seminar/16

■セミナー概要

タイトル：SNS担当がいなくても発信が止まらない。SNS運用自動化の作り方【保存版】

日時：2025年11月6日（木）14:00～14:30

開催方法：オンラインセミナー（Zoom配信）

参加費用：無料

●本セミナーでわかること- SNS運用を“自動で続ける”ための基本の考え方- 生成AIを使った投稿の作成方法- X、Instagram運用自動化の作り方

初心者の方でも「自分でもできそう！」と思える内容です。

●こんな方におすすめ- SNS更新が止まりがちな中小企業の経営者・広報担当者- SNS担当者を置く余裕がなく、効率的に発信を続けたい方- 外注に頼らず、自社で運用を自動化したい方- AIを活用して“攻めの広報・採用・集客”を実現したい方

本セミナーはこうした課題を持つ企業に向けて、AI自動化の仕組みをわかりやすくご紹介します。

■申込方法

以下のページからお申し込みください。

https://horiemon.ai/seminar/16

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

■ 本件に関する取材・お問合せ

以下の連絡先までお願いいたします。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F

TEL：03-4400-3424

Mail：ux@telewor.com

Web：https://horiemon.ai/