【機械業界に特化した脱炭素講座を提供開始】～グローバル規制とGHG排出構造を理解し、グリーンな製品開発で製造業の根幹を支える成長機会に～

株式会社スキルアップNeXt

人材育成を通じて企業の脱炭素経営を支援する株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、研修プログラム「GX入門講座」のオプションカリキュラムとして、機械業界に特化した脱炭素の入門講座を11月4日から提供開始します。機械業界に関わるCO2排出構造や削減ソリューション、業界企業によるGXの新たな事業創出例など、課題とチャンスの両面を構造的かつ具体的に学ぶことができます。

機械業が担うGXと新たな成長機会

機械業は、製造業の根幹を支えるものづくり機械や社会インフラを提供する基盤産業ゆえに、自社の排出削減に加え、顧客である他産業のGHG排出削減に貢献するという「二重の役割」を担っています。加えて、EUのライフサイクル全体でCO2排出量や環境負荷を抑えたサステナブルな製品をEU域内の市場に流通させることを目指す「持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR規則）」や「CBAM（炭素国境調整メカニズム）」などのGHG排出規制が強化される等、外部圧力が急速に強まっています。これらはすでに「取引の条件」になりつつありますが、グリーンな原材料の調達や”超”省エネ製品の開発・提供といった戦略的アプローチにより、競合他社をリードする絶好の成長機会となります。

多くの企業が直面する脱炭素推進の概念と具体の間にある”業界独自の壁”

東証プライム上場企業を中心に8割の企業が「脱炭素化に全社的に着手したものの実行に移せていない」と回答しています。（ボストンコンサルティンググループ「BCG カーボンニュートラル・インデックスレポート 2024(https://web-assets.bcg.com/15/99/e6eda0ef419ea8b86d6f139e89ce/bcg-carbon-neutral-index-report-vf-2024.pdf)」）ここには、脱炭素推進において多くの企業が直面する「業界横断の総論は理解できても、自社特有の事情に落とし込めず、具体的な推進に着手できない」という“業界独自の壁”が存在しています。

業界特有の課題やアプローチの理解が脱炭素推進の第一歩

機械業界は、その排出構造やグローバルな取引環境において、他業界とは一線を画す特有の課題を抱えています。例えば、CO2排出量の約9割が自社以外のサプライチェーン全体が占めるという構造ゆえに、自社の省エネ努力だけでは限界があり、サプライチェーン全体の排出量の把握と削減が不可欠です。また、グローバルに事業を展開する企業が多く、国際規制への早期対応が取引継続の必須条件となりつつある、といった点があげられます。このように、特有の課題と優先すべきアプローチが存在するため、業界横断的な知識とあわせて、自業界のGX事情を深く理解することが脱炭素推進の第一歩となります。

本講座は、こうした機械業界特有の主要課題から、対応すべき法制度、求められる削減ソリューション、そして新たなビジネスチャンスまでを網羅的に学習できるよう設計されています。この学習プロセス自体が、自社の脱炭素推進に必要な思考のフレームワークとして機能し、実効性のあるGX推進を支援します。

講座概要

これまで提供していた「GX入門講座」の基本カリキュラム（1～6章）に、オプションカリキュラム（1章）として「業界別講座」を追加します。

名称：業界別講座

対象： 企業の経営層、経営企画、サステナビリティ・GX推進担当者、全従業員

機械業界関係者に加え、主要顧客のGX動向を把握したい方にも有用です。

学習形式： eラーニング

価格：5,500円／1名（税込）

カリキュラム：

・機械業と GX の背景

・機械業を取り巻く GX 政策・規制とステークホルダーの要求

・機械業自身の GX

・機械製品・技術を活用した社会全体の GX 実現

業界別講座の詳細はこちら▶https://green-transformation.jp/course/gx/beginner/

スキルアップNeXtについて

スキルアップNeXtは、「スキルアップGreen」でGXを体系的に学べる講座や、GX推進に必要な知識やスキルを測る「GX検定」で企業のGX推進をワンストップでサポートしています。

https://green-transformation.jp/