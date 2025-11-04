『World of Tanks』に『ウォーキング・デッド』が襲来！死者と戦い、生者を守れ――終末の世界を生き抜け

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』において、AMCの大ヒットTVシリーズ『ウォーキング・デッド』とのコラボイベント、バトルパス期間限定チャプター『The Walking Dead』を発表しました。開催期間は2025年11月6日（木）から11月17日（月）までです。本イベントでは、コラボ車輌「H3」と3Dスタイル「食うか食われるか」、5名の限定コラボ搭乗員をリクルートできるほか、3D付属品および2Dスタイルなど、戦車長の皆さんが入手できる各種テーマ報酬を用意しています。

公式トレーラー： バトルパス期間限定チャプター〈The Walking Dead〉

https://youtu.be/0hqAy3PeeKY(https://youtu.be/0hqAy3PeeKY)

■コラボ車輌「H3」と「食うか食われるか」3Dスタイル

バトルパス期間限定チャプター『The Walking Dead』では、過酷な新世界に挑むための特別車輌「H3」が登場します。「H3」は3Dスタイル「食うか食われるか」を装備した、金網や有刺鉄線で覆われた風化表現が特徴です。車体にはダリルのバイクとクロスボウ、ニーガンのバット「ルシール」、ミショーンの刀、リックの保安官の帽子など、シリーズを象徴するアイテムが随所に配置されています。

■人気キャラクター5名のコラボ搭乗員とオリジナル音声パック

混沌に立ち向かう戦車長を待つのは、5人の伝説的な生存者です。Rick Grimes（リック・グライムズ）とNegan（ニーガン）はチャプター進行報酬としてゼロパークで入手可能です。さらに、Daryl Dixon（ダリル・ディクソン）、Michonne（ミショーン）、The Governor（総督）として知られているPhilip Blakeの3名はコラボ専用パックでアンロックできます。いずれの生存者もオリジナル音声パックを備えており、俳優ノーマン・リーダス本人が Daryl Dixonのボイスを担当します。

■3D付属品と2Dスタイル

戦場を彩る装備として、ウォーキング・デッドをテーマにしたデカール、銘刻、レア3D付属品、コラボ2Dスタイルを追加しています。音楽や騒音でウォーカーを誘導する戦術を反映した「ウォーカー誘引装置」、刻み込まれた“救世主”のタグとニーガンの赤いスカーフが目印の「救世主の機関銃」など、終末世界を象徴する要素を実装しています。これらの3D付属品は幅広い車輌に装着可能です。

詳細については、こちらをご覧ください：https://worldoftanks.asia/ja/news/general-news/battle-pass-special-november-2025/

■『World of Tanks』について

『World of Tanks』は、戦車による戦争をテーマとした、チームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲームです。第二次世界大戦頃のダイナミックな戦車バトルに世界中のプレイヤーとともに飛び込みましょう。精巧に史実に則りデザインされた11の国家より登場する800種以上の戦車がキミを待っています！

『World of Tanks』公式サイト： https://worldoftanks.asia/ja/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

■About AMC Networks

AMC Networks (Nasdaq: AMCX) is home to many of the greatest stories and characters in TV and film and is the premier destination for passionate and engaged fan communities around the world. The Company creates and curates celebrated series and films across distinct brands and makes them available to audiences everywhere. Its portfolio includes targeted streaming services AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK and HIDIVE; cable networks AMC, BBC AMERICA (which includes U.S. distribution and sales responsibilities for BBC News), IFC, SundanceTV and We TV; and film distribution labels IFC Films and RLJE Films. The Company also operates AMC Studios, its in-house studio, production and distribution operation behind acclaimed and fan-favorite original franchises including The Walking Dead Universe and the Anne Rice Immortal Universe; and AMC Networks International, its international programming business.

【権利表記】

(C) 1998-2025 Wargaming.net.

The Walkinig Dead (C) 2025 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved.