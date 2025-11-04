今年はキッズ・ベビーのヒートテックが新しくなりました　ユニクロのＫＩＤＳ&ＢＡＢＹ 2025「ヒートテック」コレクション　赤ちゃんのための「ヒートテックコットンクルーネックT」が新登場

株式会社ユニクロ

日常をより快適にするために、デザインや機能性を追求することは、ユニクロが掲げるLifeWearのこだわりのひとつです。そして、その哲学は子ども服においても一切の妥協を許しません。寒い日も「元気に動きまわれる服」、子どもが着たがる「気持ちのいい服」。元気に動き回り、すこやかに成長する子どもたちのために、暖かさや着心地にとことんこだわりました。今年のヒートテックは、キッズの極暖ヒートテックと超極暖ヒートテックをリニューアルし、ベビーからは赤ちゃんのための新しいヒートテックが登場します。これから一段と寒くなる冬の季節も、ヒートテックを着ると暖かくて動きやすい。寒さに負けない、すべての子どもたちの冬を応援します。

■キッズは「極暖ヒートテック」と「超極暖ヒートテック」の生地をリニューアル

キッズのヒートテックは、子どもの肌へのやさしさに配慮したやわらかな素材を使用しており、メンズやウィメンズと異なる生地で作られています。今季の極暖ヒートテック・超極暖ヒートテックは生地を刷新しました。

＜ヒートテック＞薄くて暖かい冬の必需品。今年はお名前欄を追加しました

保温や吸湿発熱機能を持つヒートテックは、薄くて暖かい冬の必需品。ウルトラストレッチの機能で抜群の伸縮性があり、制服や体操服のインナーとして着用しても動きやすいのが特徴です。外遊びで汗をかいてもドライ機能によって乾きやすく、汗冷えしにくくなっています。冬でも汗っかきな子どもたちにうれしい吸湿・放湿、抗菌防臭機能付き。品質表示もプリントすることで、肌あたりのやわらかさを最大に引き出しています。今年はお名前欄が追加されました。

＜極暖ヒートテック＞肌面にコットン100％使用。肌あたりがよりやさしくなりました

通常のヒートテックの約1.5倍暖かい(＊1)極暖ヒートテックは、肌面にコットン100%を使用しています(＊2)。肌面がふんわり起毛でやわらかな肌ざわり、体にフィットしすぎないシルエットで一枚でも着やすいのが特徴です。生地の編み方を一から新しくすることで空気層を多く含み、より肌あたりがやさしい極暖ヒートテックへリニューアルしました。暖かさは変わらずに軽い着心地も追及。生地が横方向により伸びるようになり、ストレッチ性もアップしています。

生地の凸部分が赤く、凹部分が青くなる3D形状データを確認すると2025年の生地の凹凸が小さくなめらかになっているのがわかります。

※3D形状撮影映像（25倍）

＜超極暖ヒートテック＞一枚で着られる一番暖かいヒートテック。やさしく包み込む着心地になりました

通常のヒートテックの約2.25倍暖かい(＊1)超極暖ヒートテックは、一番暖かいヒートテックです。肌面のふんわりと起毛したやわらかな肌ざわりが特徴で、生地に厚みもあるため一枚着のロンＴとしても着られます。生地の編み方を見直してループを長く、ゆるく編成することで空気層を多く含み、暖かさはそのままでより軽やかな、やさしく包み込む着心地へ進化しました。真冬の環境下でも、子どもたちが快適に過ごせるようサポートします。

■商品ラインナップ (一部抜粋)

■赤ちゃんのための「ヒートテックコットンクルーネックT」が新登場

肌面に上質なコットンを100%使用した素材を微起毛することで、よりやわらかな肌ざわりに仕上げています。メンズ・ウィメンズ・キッズのヒートテックコットンと違い、より細い番手のコットンを編み、軽く薄手な生地を実現しました。肌面に上質なコットンを100%使用したやさしさと、ヒートテックの暖かさが融合した赤ちゃんのためのヒートテックが、赤ちゃんの肌に寄り添いながら成長をあたたかく見守ります。

■冬でも汗をかきやすい子どもたち。実は汗冷えしにくいヒートテック

身体から出る水分を吸収して熱に換える吸湿発熱のイメージが強いヒートテックですが、実はドライ機能がついています(＊)。身体から出る水分が細かい繊維の束の間を通り、拡散することで汗が蒸発しやすい構造になっています。

※キッズの極暖ヒートテック・超極暖ヒートテック、ベビーのヒートテックコットンにドライ機能はついていません。