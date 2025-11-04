累計出荷数300万本(※1)突破！セブン‐イレブンで人気のクレンジングから、「2倍増量サイズ」が数量限定で登場！

パラドゥ株式会社

パラドゥ株式会社（所在地：東京都中央区）がセブン‐イレブンで展開する化粧品ブランド「パラドゥ」から、“アイメイクまで落ちるミルク”の大容量サイズ「パラドゥ スキンケアクレンジング L」が2025年も登場。

11月21日（金）より数量限定にて発売します(※2)。

パラドゥ スキンケアクレンジングL(イメージ)

「パラドゥ スキンケアクレンジング」は、アイメイクまで落ちる高いクレンジング力と保湿力を兼ね備えた、美容液成分(※3) 90％配合のミルク状メイク落とし。

発売から累計出荷数300万本※1を突破した人気のクレンジングです。

クレンジング後の肌のつっぱりや乾燥悩みを抱えるお客様に支持されており、本品購入者の89％(※4)が「うるおい感のある使い心地が良い」と回答するなど、大変ご好評いただいています。

そんな人気クレンジングの大容量サイズ「スキンケアクレンジングL」(約3カ月分・税込み1,760円)を数量限定で発売。容量は通常の「2倍」、なのに価格は「1.3倍」の今なら、お試しチャンスの限定品です。

パラドゥ スキンケアクレンジングで乾燥が気にならない肌調子が整う秘密- 独自技術の＜アクアカプセル処方＞により、ゴシゴシこすって落とすのではなく、なじませながら広い面でメイクを浮かせてオフ。肌本来のうるおいを守りながら、アイメイクなどのメイク汚れをすっきり洗い流します。- ヒアルロン酸の約2倍の保水力のある独自開発成分＜MCキトサン＞が、洗い流した後も、肌表面に保護膜を形成し、クレンジング後の肌のうるおいをキープします。

洗い上がりは、思わず肌に触れたくなるようなうるおい感。乾きやすい冬こそ、クレンジングを見直しましょう。

(※1) 2012年11月～2025年9月の「パラドゥ スキンケアクレンジング」シリーズの累計出荷数

(※2) イトーヨーカドーでも発売。一部お取扱いのない店舗がございます。なくなり次第終了となります。

(※3) 保湿成分（水性／油性）・水

(※4) 2024年11月～2025年7月 パラドゥ調べ(「パラドゥ スキンケアクレンジング」の購入者131名を対象」

【大容量サイズ 製品概要】

製品名： パラドゥ スキンケアクレンジング L

種別名称： ミルク状メイク落とし

容量： 240g（約3ヵ月分）

価格： \1,760（税込）

発売日： 2025年11月21日（金）より発売

販売場所： 全国のセブン‐イレブン(※5)

製品情報URL： https://www.parado.jp/lineup/skincare/cleansing/index.html

(※5) イトーヨーカドーでも発売。一部お取扱いのない店舗がございます。なくなり次第終了となります。

パラドゥ スキンケアクレンジング L【パラドゥ スキンケアクレンジング 製品特長】

●ミルクなのにしっかり落ちる

独自技術【アクアカプセル処方】採用。肌になじませるとクレンジング成分が横一列に並び、メイクを広い面でからめとるので、アイメイクも肌負担なくオフできます。ぬれた手や顔でも使えます。

独自技術「アクアカプセル処方」

●美容液成分(※6) 90％で、長時間うるおいキープ

美容液成分を90％配合。保湿成分[ヒアルロン酸Na]とその2倍の保水力を持つ[MCキトサン(※7)]が、肌の上にうるおいの保護膜を形成。さらに、保湿成分[ベタイン]が水分を保持。カサつきを防いで、クレンジング後の肌をしっとりと保ちます。

(※6) 保湿成分（水性／油性）・水

(※7) カルボキシメチルキトサンミリスタミド（保湿成分）

●あと残り感なく、すっきりした洗い上がり

水ですすぐと、クレンジング成分がメイクを抱え込みながらナノ粒子に変化。すっきりと洗い流せるので、ベタつきなどのあと残り感がありません。皮脂汚れも落とせるため、ダブル洗顔は不要です。

●低刺激性・無着色・アルコールフリー

●まつげエクステンションを付けていても使える

●シトラスをベースとしたさわやかな天然精油の香り

【パラドゥ スキンケアクレンジング サイズラインアップ】パラドゥ スキンケアクレンジング L

●大容量サイズ

製品名：パラドゥ スキンケアクレンジング L

容量：240g 価格：\1,760（税込）

2025年11月21日（金）より数量限定で発売

パラドゥ スキンケアクレンジング（レギュラーサイズ）

●レギュラーサイズ

製品名：パラドゥ スキンケアクレンジング

容量：120g 価格：\1,320（税込）

【パラドゥ ブランドコンセプト】

ビューティ&コンビニエンス「パラドゥ」

「あってよかった」から、「想像以上のキレイ」を叶えるコスメへ。

「あ、ポーチを忘れてしまった」「急にどうしよう…」

出会いのきっかけは、あなたが「ピンチ」の時かもしれません。

そんな時、「あってよかった、助かった」と思うのがコンビニコスメ。

けれども、それだけでよいのでしょうか？

パラドゥは「想像以上」を約束する、コンビニコスメを目指します。

肌にのせたら、驚くほど自然でキレイな仕上がり。

自分に似合う色が必ず見つかる。

そして、話題のアイテムで、トレンドメイクも思いのまま。

価格はもちろんリーズナブル、サイズも小さめで持ち運びに便利です。

出会った瞬間をLuckyに、使い続けるほどHappyに。

ビューティ&コンビニエンス「パラドゥ」。

