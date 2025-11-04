【Wolt × ALLGROW共催】フードデリバリーと広告のプロが語る！ 飲食店の集客・売上アップ最前線セミナーを11月26日（水）に開催

オルグロー株式会社

飲食店経営者の皆様へ、集客・売上アップにお悩みではありませんか？

オルグロー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：南 永一）は、Wolt Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ナタリア・ヒザニシヴィリ）と共催するオンラインセミナー「フードデリバリーと広告のプロが語る！飲食店の集客・売上アップ最前線」を2025年11月26日（水）に開催します。本セミナーでは、飲食業界に役立つフードデリバリーとWeb広告戦略を専門家が具体的に解説します。

成果直結！「フードデリバリー×WEB広告」の実践ノウハウ

本セミナーでは、単なるデリバリーサービスの説明に留まらず、Woltプラットフォーム内での具体的な活用事例と、外部WEB広告（Google/SNSなど）を活用した効果的な集客施策を融合させ、明日から即実践できるノウハウを徹底解説いたします。

飲食店の経営者様、広告・マーケティングのご担当者様など、集客や売上向上に本気で課題をお持ちの方に、現場の最前線で活用されている「成果に直結する次世代の戦略」をお届けします。

セミナーで学べる主な内容

- 急拡大するフードデリバリー市場の現状と、競合に勝つためのポジショニング戦略- Woltの広告プロダクトを最大限に活用した具体的な活用事例と売上最大化の秘訣- WEB広告運用のプロが解説する、集客効果を飛躍的に高めるための重要チェックポイントと即効性のある広告戦略セミナー概要

日程：2025年11月26日（水）

時間：15:00～16:00

形式：オンラインセミナー

対象：飲食店のオーナー、広報、マーケティング担当者

募集人数：50名 ／ 先着

参加費：無料（事前登録制）

参加希望の方は、下記のGoogleフォームから事前登録をお願い致します。フォーム送信後、セミナー参加URLを含む詳細情報をお送りいたします。

企業紹介

お申し込みはこちら :https://forms.gle/ee1vKkPUUEkCsVZw7無料事前登録制・先着50名オルグロー株式会社

「MEOアナリティクス」をはじめとする支援ツールを駆使して、来店型ビジネスを支えるWEBマーケティング全般を提供しています。これまでに累計3,000社以上の企業の成長をサポートしており、その実績は業界内でも高く評価されています。

また、Google Partner認定のWEB広告運用支援「AD Consulting」サービスを提供し、クライアントに最適な施策を提案できる専門家集団として、他社にはない独自のアプローチを展開しています。

公式サイトはこちら :https://www.allgrow.co.jp/Wolt Japan株式会社

Woltはヘルシンキを拠点に、地域で愛される人気のレストランやショップとの出会いの機会を創出し、商品の迅速な配送サービスを提供するテクノロジー企業です。地域の物流サービスからリテールに関するソフトウェア、金融ソリューションまで幅広い技術を開発しています。2014年に創業し、2022年にDoorDashと協力関係を構築しました。現在、世界の30を超える国においてWoltのプロダクトとブランドで運営を行なっています。

登壇者

公式サイトはこちら :https://wolt.com/ja/discovery

■中村 真吾（Wolt）

営業企画部 Ads Specialist



■内川 未来（Wolt）

法人営業企画本部 Sales Planning Lead

■舟木 健一（オルグロー）

WEBマーケティング事業部 Head of Ads Sales

■佐々木 勇也（オルグロー）

WEBマーケティング事業部 Ads Consulting Manager

本セミナーは、Woltとオルグローの専門家が提供する最新の広告戦略を学べる絶好のチャンスです。地域密着型のビジネスや飲食店が、集客・売上アップを実現するための実践的なノウハウを習得できる貴重な機会です。

私たちの「企業や人々の成長を支援したいという想い」を込めたセミナーです。ぜひこの機会を活用し、ビジネスの成長を加速させましょう。

【本件に関するお問い合わせ】

オルグロー株式会社：WEBマーケティング事業部

セールス統括責任者：舟木 宛

メール：funaki@allgrow.co.jp



