FiT24「U22プラン」全国展開から4ヶ月で会員数1万人を突破！若年層の運動習慣化を強力に後押し

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する24時間営業のセルフトレーニング施設FiT24では、22歳以下の会員様の月会費が5,478円（税込）になる「U（アンダー）22プラン」の利用者が1万人を突破したことをお知らせします。

■全店拡大から4か月で22歳以下の会員数が倍増！

「U22プラン」は、2023年11月から一部店舗で導入を開始し、2025年7月に全国のFiT24（全112店舗）に拡大しました。拡大前の6月末時点（78店舗）では22歳以下の会員数は約4300名でしたが、全国拡大後4か月で大幅に増加し、11月1日（土）時点では1万人を超える会員数となりました。

■続けやすい価格で、運動を生活の一部に！

22歳以下の利用データでは、主に17時～22時の利用に加え、他の年代に比べて0時を過ぎての利用も多いことから、学校終わりやアルバイト後など、生活リズムに合わせてジムに通っていることが分かりました。

様々なエンターテインメントコンテンツが豊富な現代では、スマートフォンやタブレットなどを見ている「スクリーンタイム」の増加や、交通手段の発達などにより、若年層の運動不足が問題視されています。FiT24は、通常プランに比べて若年層がお得に利用できる金額で、運動の習慣化と将来の体づくりをサポートします。また、「なりたい自分へナビゲート」というブランドコンセプトのもと、初心者でも安心してトレーニングを始められるサポート体制と、全国どこでも同じ品質で利用できる環境を完備しています。

■プロテイン&シェイカーが当たる「フォロー＆リポスト」キャンペーンを実施

「U22プラン」の会員数が1万人を突破したことを記念し、公式X「@FiT24_official」をフォロー＆該当のポストをリポストしていただいた方の中から、プロテイン（840g）&シェイカーを2名様にプレゼントします。

応募期間：2025年11月4日（火）～11月16日（日）