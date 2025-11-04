ITエンジニア転職のLAPRAS、「キャリア市場価値レポート」を大幅アップグレード

LAPRAS株式会社

LAPRAS株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎 以下、LAPRAS)は、ハイスキルITエンジニア転職サービス「LAPRAS」において、自身のキャリアの現在地を客観的に把握できる「キャリア市場価値レポート」を大幅にアップグレードしました。これまでの分析に加え、新たにAIが個人の経験から強みを言語化し、具体的なキャリアステップや市場価値を高めるための改善案を提案する機能を追加。これにより、エンジニア一人ひとりが自身のキャリアの「現在地」だけでなく、「未来の可能性」までを具体的に描けるようサポートします。

キャリア市場価値レポートを見る(https://lapras.com/market_value_report)

背景

現代のIT業界は、技術の進化が著しく、求められるスキルセットも絶えず変化しています。このような環境下で、多くのエンジニアが「自身のスキルは市場でどのように通用するのか」「次に何を学ぶべきか」「今後のキャリアパスをどう描けば良いか」といった漠然とした不安を抱えています。

これまで「キャリア市場価値レポート」は、客観的なデータに基づいてご自身の強みを言語化することで、キャリアの「現在地」を把握できる機能としてご好評をいただいてきました。しかし、その先の未来に向けた具体的な一歩を踏み出すための指針を示すこと、つまり「未来の可能性」を提示することに課題があると考えていました。今回のアップグレードは、エンジニアが変化の激しい市場で自律的なキャリアを築いていくための、より強力な羅針盤となることを目指すものです。

キャリア市場価値レポートのアップデート内容

今回のアップグレードでは、従来のレポートに加えて、あなたのキャリアを深く掘り下げる3つの新しい項目を追加しました。これにより、キャリアの「現在地」と「未来の可能性」が、より鮮明に見えてきます。

1. あなたの強み

AIがLAPRASに登録された職務経歴やスキル情報を多角的に分析し、「自分では気づかなかった強み」や「面接などでアピールすべきポイント」を具体的に明示します。これにより、自己理解を深め、自信を持ってキャリアを語れるようになります。

2. キャリアステップの提案

現在のスキルセットやご経験を基に、次に目指せるキャリアの選択肢を具体的に提案します。より専門性を深める道や、新たな領域へ挑戦する道など、多角的な視点からあなたの可能性を提示し、キャリアプランニングを支援します。

3. 改善案

市場価値をさらに高めるための、具体的なアクションプランを提案します。次に習得すべき技術や、経験すると良いプロジェクトなど、ネクストステップに繋がる行動を明確にすることで、日々の学習や業務へのモチベーション向上に貢献します。

キャリア市場価値レポートを見る(https://lapras.com/market_value_report)

今後の予定

LAPRASは、エンジニアが自身の能力を最大限に発揮し、納得のいくキャリアを歩める社会を目指しています。今後も「キャリア市場価値レポート」をはじめとする各機能の改善を続け、一人ひとりのキャリア形成に寄り添うパートナーを目指してまいります。

LAPRAS株式会社について

「すべての人に最善の選択肢をマッチングする」というミッションのもと、AI技術やクロール技術などテクノロジーを用いて既存のマッチングモデルを変革するマッチングテック・カンパニーです。個人に対して最善の選択肢をマッチングする採用関連サービスを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： LAPRAS株式会社

代表者 ： 代表取締役 染谷 健太郎

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ： 2016年5月11日

資本金 ：3億8913万8200円（資本準備金を含む）

URL ： https://corp.lapras.com/

