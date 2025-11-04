ＮＸグループ、ノンデスク産業に特化したサービスを提供する「X Mile」に出資

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）は、ＮＸグローバルイノベーション投資事業有限責任組合の案件として、物流業界や建設業、製造業など現場作業が中心のノンデスク産業に特化した人材紹介サービスおよびクラウドサービスを提供するX Mile株式会社（社長：野呂寛之 以下、X Mile社）に出資し、資本業務提携契約を締結いたしました。

■X Mile社概要

X Mile社は、「テクノロジーの力でノンデスクワーカーが主役の世界を」をビジョンに掲げ、ノンデスク産業における人手不足や労働生産性を解決し、働き方を変革することを目指す企業です。

ノンデスク産業の幅広い課題に対応するために、物流・建設・製造業界に特化したHRプラットフォーム事業「クロスワーク」、物流業界に特化した業務効率化・経営支援クラウドサービス事業「ロジポケ」など複数のサービスを提供し、課題解決に取り組んでいます。

■出資の背景と目的

ＮＸグループは、人手不足を物流事業における最重要の社会課題の1つと捉え、自動化やDX等の技術導入などさまざまな取り組みを行っています。この度の出資を通じて、人材紹介やクラウドサービスのソリューションを活用し、人手不足・ドライバー不足という社会課題の解決に取り組むX Mile社の事業成長をサポートします。また、キャリア可視化・評価システムの構築を通じて人材を適切に評価する仕組み作りを支援し、ドライバーのキャリアパスの明確化によるエンゲージメント向上に取り組みます。

■ 取り組み内容

１． ドライバー特化の人材紹介「クロスワーク」の活用による人材確保

ドライバー不足は物流業界共通の社会課題となっており、今後、高齢化の進行により状況はさらに厳しくなると予想されています。X Mile社とＮＸグループが連携し、物流業界への人材の誘致に取り組みます。

２．「ロジポケ」の機能開発における協力

ＮＸグループは、X Mileの物流業向けDXサービスである、「ロジポケ」の安全教育コンテンツの拡充（ドライバーの運転技術向上に関する教育資料・動画などのコンテンツ製作）、技能系社員の採用管理・評価管理、労務管理・運行管理など、さまざまな機能開発において、これまで物流業界で積み上げてきた知見やノウハウを提供してまいります。

ＮＸグループは、今後も国内外に広がるネットワークを活かして、将来性のあるスタートアップ企業との共創に取り組んでまいります。

■出資先概要

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。