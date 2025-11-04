【MEO施策をmarchで加速させる！】《11月5日19:00～》無料オンラインセミナー開催！MEO×LINE活用で集患を最大効率化！～marchの活用でMEOの効果を最大限に引き上げる～

株式会社Wrusty2025年11月5日無料オンラインセミナー開催 株式会社Wrusty × 株式会社WeBridge

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化するオールインワン医療DX「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）と、デジタルマーケティング事業、MEOサポートなどを展開する株式会社WeBridge（本社：東京都新宿区、代表取締役：白井俊久）が、全国の医療機関を対象に、無料オンラインセミナー「MEO×LINE活用で集患を最大効率化！～marchの活用でMEOの効果を最大限に引き上げる～」を2025年11月5日に開催いたします。本セミナーでは、クリニック・医療機関の集患に欠かせないGoogleビジネスプロフィールを活用した最新のMEO（Map Engine Optimization）対策について、近年のアルゴリズム傾向や成功事例も交えながら、初心者にもわかりやすく解説しながら、marchの活用をすることで、MEO対策を効率的に進められるだけでなく、LINEを活用することで、来院や再来院に繋げる施策についてもわかりやすく解説いたします。

MEO施策をmarchの活用で最大効率化

本セミナーでは、クリニック・医療機関の集患に欠かせないGoogleビジネスプロフィールを活用した最新のMEO（Map Engine Optimization）対策について、近年のアルゴリズム傾向や成功事例も交えながら、初心者にもわかりやすく解説します。

正確な情報発信の重要性、口コミ管理のコツ、写真・投稿機能を使った信頼感の高め方など、患者さんに選ばれるクリニックづくりに役立つ内容です。

さらに、marchの活用をすることで、MEO対策を効率的に進められるだけでなく、LINEを活用することで、来院や再来院に繋げる施策についてもわかりやすく解説いたします。

患者様のクリニック選びの基準が多様化しているなかで、どのように差別化を図り、優位性を確保すれば良いかが、わかりやすくまとまった医療法人の広報担当者や院長先生におすすめのセミナーです。

セミナー概要

医療現場にゆとりと成果を。「march」で“つながる医療”の実現へ

セミナーお申し込みはこちら :https://march-cos.com/seminar/20251105/- セミナータイトル：MEO×LINE活用で集患を最大効率化！～marchの活用でMEOの効果を最大限に引き上げる～- 開催日：2025年11月5日（水）19:00～20:00- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様- 申込URL：https://march-cos.com/seminar/20251105/- 主催：株式会社Wrusty医療現場にゆとりと成果を。「march」で“つながる医療”の実現へ

「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、導入から運用、改善までを一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、売上の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

株式会社WeBridgeについて

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

「事業を通じて一つでも多くの幸せを」

WeBridgeは資金も信用も実績もない状態で、六畳一間の小さな一部屋からスタートしました。

持っていたものは、根拠のない自信と情熱、そして信じ合える仲間だけでした。

会社の発展のために一人一人が精一杯努力をして、そして経営者も人生をかけてみんなの信頼に応えていく。社員のみんながこの会社で働いて良かったと思える会社でありたい、そう考えて取り組んできたのがWeBridgeの経営です。

社員が安心して幸せに過ごせる環境作りを追求し、心に余裕を持ち、時代の流れに常にアンテナを張り、社会で生まれるニーズに応えるために、失敗を恐れず、チャレンジを続け、末永い発展と成長に繋げ、事業を通じて「一つでも多くの幸せを」「一人でも多くの皆様に」感じていただけるような会社でありたいと思っています。

起業した時の想いを胸に、今後も邁進していきます。

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co